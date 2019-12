Sabato 28 dicembre troveremo la Luna e Venere stazionare nel segno dell'Acquario, mentre Mercurio sosterà in Sagittario. Plutone, il Sole, Giove e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Urano permarrà sui gradi del Toro. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo domicilio in Cancro, come Marte che rimarrà stabile in Scorpione. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Acquario, meno concilianti per Pesci e Capricorno.

Sul podio

1° posto Sagittario: finanze "top". Il settore economico dei nativi andrà probabilmente a gonfie vele, tanto che alcuni tra loro sceglieranno di gratificarsi acquistando un oggetto agognato da tempo.

2° posto Acquario: passionali. Dopo giornate gelide sul versante amoroso, ecco che questo sabato la passionalità potrebbe tornare a far capolino nella vita a due dei nati Acquario.

3° posto Gemelli: briosi. Sorriso a 32 denti e voglia di coinvolgere chiunque incontreranno con il loro buonumore, saranno probabilmente le caratteristiche dei nativi quest'oggi. Parenti e amici faranno a gara per avere la loro compagnia.

I mezzani

4° posto Vergine: mondani. Il focus odierno in casa Vergine sarà, c'è da scommetterci, orientato sul divertimento, difatti organizzeranno una scanzonata serata tra amici dove le risate saranno assicurate.

5° posto Leone: relax. Sabato in cui i nati Leone avranno presumibilmente voglia di ricaricare le batterie, viste le fatiche dei giorni precedenti, dedicandosi al relax più assoluto.

6° posto Pesci: solitari. La voglia di stare assieme alle altre persone, sebbene siamo nel pieno delle festività, verrà meno e i nativi opteranno per un sabato tra le mura domestiche, immersi nei loro malmostosi pensieri.

7° posto Toro: fiacchi. Il bottino energetico, con tutta probabilità, risulterà scarno e i nati del segno, gioco forza, dovranno procrastinare alcune attività pratiche ai giorni successivi, in modo da allontanare lo stress.

8° posto Cancro: gelosi. Malgrado non vi siano valide motivazioni i nativi. questo sabato, potrebbero provare forti sentimenti di gelosia nei confronti del partner. Verso sera, però, si accorgeranno che erano solo frutto di un'insoddisfazione di fondo nel rapporto a due.

9° posto Scorpione: silenziosi. L'indole comunicativa in questa giornata potrebbe essere momentaneamente accantonata a pro di un mood taciturno, che i nati Scorpione preferiranno assumere.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nervosi. Nel focolare domestico qualcosa potrebbe non girare come dovrebbe, scatenando un certo nervosismo nei nativi che difficilmente riusciranno a placare.

11° posto Bilancia: fuori fase. Ai nati Bilancia sembrerà di girare a vuoto questo sabato, mentre svolgeranno le loro solite mansioni lavorative, dono sgradito del contrasto tra la Luna e Marte.

12° posto Capricorno: testardi. Anche se le circostanze li metteranno di fronte all'evidenza di modificare qualcosa, i nati Capricorno manterranno ostinatamente le loro posizioni perdendo, però, l'occasione di mettere il "turbo" ai loro progetti lavorativi.