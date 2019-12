Lunedì 9 dicembre 2019 troviamo Urano e la Luna stazionare in Toro mentre Mercurio passerà dallo Scorpione, dove transita Marte al segno del Sagittario, facendo compagnia al Sole. Plutone, Saturno, Giove e Venere permarranno sui gradi del Capricorno come Nettuno continuerà il suo moto in Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nella seconda casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Vergine e Toro, meno entusiasmanti per Scorpione ed Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: incontri. Le nuove conoscenze che i nativi andranno a fare quest'oggi avranno buone chance di divenire splendidi ed appassionati flirt di fine anno.

2° posto Toro: finanze a gonfie vele. Il settore economico dei nativi potrebbe viaggiare sui binari della tranquillità ma, come 'suggerisce' il lungimirante Urano, sarà bene non eccedere con eventuali spese extra.

3° posto Leone: intuitivi. Mercurio, appena approdato nel loro Elemento, 'donerà' grandi capacità intuitive ai nati Leone che, con tutta probabilità, non perderanno tempo nell'orientarle verso i loro progetti professionali del momento.

I mezzani

4° posto Sagittario: briosi. Il duetto Sole-Mercurio nel loro segno favorirà presumibilmente il buonumore nella giornata dei nativi.

Tale briosità sarà ben accolta nell'ambiente professionale.

5° posto Bilancia: famiglia d'origine. Il focus del lunedì nativo potrebbe essere orientato verso un'annosa faccenda riguardante la famiglia originaria, dove il loro tempestivo aiuto sarà fondamentale per venirne a capo.

6° posto Capricorno: amore 'flop'. Venere e Mercurio non 'comunicano' a dovere ed a pagarne le conseguenze potrebbero essere proprio i nati Capricorno e le loro relazioni amorose. Andranno meglio, fortunatamente, le vicende professionali.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

7° posto Ariete: svogliati. La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno nel primo giorno della settimana e saranno in molti i nativi che sceglieranno di dedicare ampi spazi al relax, procrastinando le incombenze meno urgenti.

8° posto Gemelli: fuori giri. Ai nati del segno sembrerà, con tutta probabilità, di girare a vuoto durante lo svolgimento delle attività pratiche, dono sgradito delle copiose avversità astrali, capitanate dallo Stellium di Terra.

9° posto Pesci: relax. Sebbene non abbiano faticato più di tanto nell'ultimo periodo, anzi, i nativi potrebbero nuovamente optare per una giornata all'insegna dell'accidia dove l'unica attività sarà ciondolare tra tavola da pranzo e divano.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: rotture. La giornata non si prospetta tra le migliori, specialmente sotto il profilo amoroso, dove i nativi saranno 'chiamati' a revisionare il loro rapporto di coppia ed, in alcuni casi, troncarlo per il loro bene.

11° posto Acquario: iracondi. Lunedì dove il nervosismo potrebbe regnare sovrano in casa Acquario e tale mood sarà figlio sia delle copiose avversità astrali ma anche dei comportamenti nativi dell'ultimo periodo.

12° posto Scorpione: vendicativi. 'La vendetta è un piatto che va servito freddo' titolava uno storico Western italiano del '71 ed i nativi lo prenderanno, con tutta probabilità, come 'motto' del loro lunedì dicembrino.