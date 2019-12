Nel weekend del 7 e 8 dicembre 2019 troviamo la Luna passare dal segno dell'Ariete a quello del Toro, dove sosta Urano, mentre Giove, Plutone, Venere e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Mercurio e Marte permarranno in Scorpione come Nettuno che continuerà il suo moto in Pesci. Infine, il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro ed il Sole sarà nel segno del Sagittario. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Leone, meno entusiasmanti per Ariete ed Acquario.

Ariete: sfacciati.

La loro indole impulsiva potrebbe emergere prepotentemente, specialmente nella giornata di sabato, e le loro esternazioni far storcere il naso a qualche persona con cui avranno a che fare.

Toro: pieni di energie. Il bottino energetico in casa Toro sarà presumibilmente stracolmo e tale abbondanza di forze potrà essere indirizzata dai nativi ovunque vorranno. C'è da dire, però, che i risultati non saranno immediati.

Gemelli: umore 'flop'. Weekend in cui i nati Gemelli potrebbero avere l'umore sotto i tacchi, dono sgradito delle copiose asperità planetarie che non lasceranno spazio a serenità e spensieratezza.

Cancro: gelosi. Sebbene non ve ne sia motivo, i nativi in questo fine settimana potrebbero dimostrare gelosia nei confronti del partner. Si sfogheranno con teatrali scenate che non saranno affatto gradite dall'amato bene.

Leone: determinati. Il sostegno dello Stellium di Terra 'regalerà' ai nati Leone una dose supplementare di grinta e determinazione che sarà, con ogni probabilità, orientata sul fronte professionale dove i progetti in essere subiranno una notevole accelerata.

La settimana che sta per volgere al termine ha messo a dura prova la resistenza fisica dei nativi, prosciugando a più riprese le loro energie. Nel weekend il relax sarà presumibilmente il loro 'migliore amico'.

Bilancia: famiglia originaria. Il focus del fine settimana nativo potrebbe essere orientato verso una spinosa faccenda relativa alla famiglia originaria. Il loro tempestivo supporto sarà ben apprezzato.

Scorpione: silenziosi. Il loro malcontento resterà, con ogni probabilità, ben celato nelle loro menti perché i nativi nel weekend opteranno per un mood taciturno, specialmente nelle vicende amorose.

Sagittario: focosi. La passionalità potrebbe regnare sovrana in casa Sagittario grazie alla Luna in Ariete ed a Venere nel segno del Capricorno. Lavoro in stand-by.

Capricorno: stacanovista. Weekend in cui i nativi lavoreranno alacremente da mattina a sera per far avanzare celermente i loro progetti professionali. Favorito maggiormente chi opera alle dipendenze altrui.

Acquario: nervosi. Le asperità planetarie sembrano non volersi placare nemmeno in questo fine settimana, dove i nativi avvertiranno una massiccia dose di nervosismo.

Dedicarsi ad un nuovo hobby li aiuterà a scaricare la tensione in eccesso.

Pesci: bugiardi. Le menzogne pronunciate dai nati Pesci nei giorni scorsi potrebbero essere scoperte in questo weekend. Sarà bene chiedere scusa per 'salvare la faccia'.