A gennaio 2020 troveremo Marte cambiare domicilio dal segno Scorpione a quello del Sagittario, mentre il Sole e Mercurio, dapprima in Capricorno assieme a Plutone, Saturno e Giove, si sposteranno nell'orbita dell'Acquario. Venere viaggerà, invece, dall'Acquario verso i Pesci, dove staziona Nettuno, nel frattempo Urano permarrà sui gradi del Toro. Qui di seguito le previsioni astrologiche del mese di gennaio per il segno dell'Acquario.

Amore

Nel primo mese del 2020 le ostilità ed il nervosismo dei mesi precedenti saranno soltanto un lontano ricordo per i nati Acquario, sopratutto dal 17 in poi.

L'unico periodo da tenere sotto controllo per chi vive una relazione stabile saranno i primi tre giorni di gennaio, dove vi sarà l'incontro tra Marte in Scorpione e Venere nel loro segno. Questi due Pianeti si 'coalizzeranno' per far crescere nei nativi una gran voglia di trasgressione che potrebbe essere soddisfatta con una 'scappatella'. Tenendo a freno i bollori il resto del mese per il menàge amoroso sarà, invece, colmo d'affettuosità e della serenità che non si respirava da tempo. Chi tra i nativi ha il cuore libero in questo trasgressivo gennaio avrà pane per i propri denti, in quanto potrà concedersi svariati flirt che nasceranno con una facilità disarmante.

C'è da dire, però, che tale 'storielle' saranno talmente brevi che, specialmente nelle giornate centrali, potrebbero lasciare l'amaro in bocca, come quando si mangia l'ultimo cioccolatino della scatola.

Lavoro

Il fronte professionale andrà presumibilmente a due velocità in questo mese inaugurale del nuovo anno. Sino al 20 i nativi saranno colti da ripensamenti e dubbi sulle scelte fatte, spesso avventate, dall'estate del 2019 ad oggi quando Urano e Saturno a braccetto in Capricorno uniti all'espansività di Giove li hanno resi troppo 'leggeri' nelle mosse professionali.

Dal 21, invece, con l'avvento del duetto Sole-Mercurio nel loro segno unito a Venere in Pesci (che tenderà a 'sedare' la loro esuberanza) potranno tentare nuovi approcci sul versante lavorativo in ambiti inesplorati. Ciò riuscirà ad arginare la loro sete di novità, per colmarla bisognerà aspettare marzo, riempiendoli di entusiasmo ma, allo stesso tempo, assumendo un mood lungimirante che scongiurerà qualsiasi 'colpo di testa'. Gli inoccupati del segno avranno buone carte da giocare nei giorni centrali, dal 14 al 20, quando gli Astri favoriranno il 'viaggio' della loro candidatura nella scrivania giusta.

Il mese non risulterà idoneo per cambi d'abitazione in affitto o acquisti immobiliari, che Urano retrogrado non 'gradirebbe'. Giorni fortunati: 21, 23 e 30.