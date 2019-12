Nel mese di gennaio 2020, Sole e Mercurio si sposteranno dal Capricorno (dove risiedono Plutone, Saturno e Giove) al segno dell'Acquario, mentre Marte viaggerà dallo Scorpione al Sagittario. Venere cambierà domicilio "accasandosi" dal segno dell'Acquario a quello dei Pesci, facendo compagnia a Nettuno. Nel frattempo Urano continuerà il suo moto in Toro e il Nodo Lunare sosterà in Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche per il mese di gennaio, riguardanti amore e lavoro, per il segno dei Gemelli.

Amore

Il primo mese del 2020 sarà, presumibilmente, a "doppia velocità" per i nati Gemelli che vivono una relazione amorosa, ovvero a un inizio routinario seguirà una repentina accelerazione della passionalità. Sino al 14 gennaio, nel focolare domestico, il clima si adagerà su abitudini e comportamenti consolidati e l'affettuosità e la simbiosi di coppia saranno su livelli standard e senza troppi eccessi, a causa della Venere d'Aria che verrà "mitigata" dall'avversità di Marte in Scorpione. Dal 15 e ancor più marcatamente dal 17, quando il Pianeta della Bellezza si sposterà in Pesci, il ménage inizierà a essere "condito" da sprazzi di passionalità che si faranno sempre più frequenti dal 21 gennaio, quando il duetto Sole-Mercurio sarà stabilmente in moto diretto nel loro domicilio.

Discorso similare per i single del segno che, però, saranno probabilmente dotati di una grande intraprendenza, specialmente nei giorni centrali, che li aiuterà a instaurare splendidi e focosi flirt d'inizio anno.

Lavoro

Le vicende lavorative, invece, potrebbero nascondere qualche insidia, perché il parterre planetario mal si adatterà alle loro manovre espansionistiche. Questa stasi sarà dovuta alla doppia dissonanza di Marte, dapprima in Scorpione e dal 4 in Sagittario, che ridurrà al lumicino le energie fisiche dei nativi e supportata, inoltre, dall'avversità mercuriale sino al 17 in Capricorno che debiliterà la prontezza e lucidità mentale.

I nativi, quindi, potrebbero essere alle prese con un gennaio poco idoneo a scalare le gerarchie aziendali, ben più consono, invece, a mantenere le posizioni professionali raggiunte in passato. Chi tra i nati del segno sarà in cerca di un'occupazione lavorativa, dovrà prediligere il porta a porta per "piazzare" i propri curriculum vitae, anziché inviarli online come "suggerisce" l'austero e opposto Urano di Terra. Il settore economico sarà, con tutta probabilità, quello maggiormente bersagliato dallo Stellium di Terra che "spingerà" a un'attenta analisi delle uscite finanziarie tagliando ogni spesa non necessaria.

Giorni fortunati: 12 e 19.