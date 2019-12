Nel mese di gennaio 2020 troviamo Venere spostarsi dall'Acquario ai Pesci, dove staziona Nettuno, mentre Marte viaggerà dallo Scorpione al segno del Sagittario. Il Sole e Mercurio cambieranno domicilio passando dal Capricorno (dove risiedono Plutone, Saturno e Giove) per accasarsi nel segno dell'Acquario, nel frattempo Urano sosterà in Toro ed il Nodo Lunare proseguirà il suo moto in Cancro. Previsioni astrologiche del mese di gennaio, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale dello Scorpione.

Amore

'Routine' sarà presumibilmente la parola d'ordine del mese di gennaio 2020 per i nati del segno. Le coppie stabili, infatti, dovranno far fede alle vecchie abitudini ed agli atteggiamenti consolidati per non avere sgradite sorprese in questo mese inaugurale del nuovo anno. Qualsiasi stravolgimento potrebbe non essere recepito favorevolmente dal partner, specialmente durante le prime due settimane a causa di Urano che farà il 'paio' con lo Stellium di Terra, che vorrà crogiolarsi ancora nella 'zona di comfort' creata precedentemente.

Al bando, quindi, la voglia di trasformazione che i nati Scorpione dovranno 'covare' silenziosamente se vorranno mantenere l'equilibrio nel menàge. Per i single del segno, invece, dal 14 in poi col passaggio di Venere nel loro Elemento, le occasioni per instaurare nuove intriganti conoscenze sarà alto e molte di queste avranno ottime chance di divenire appassionanti flirt invernali.

Lavoro

In ambito professionale, i nativi proveranno presumibilmente a cambiare le carte in tavola cercando di esplorare nuovi percorsi.

Ciò, però, potrebbe comportare uno spreco di energie senza ricavarne risultati degni di nota se liberi professionisti. Per chi, invece, opera alle dipendenze altrui il 'consiglio' degli Astri, specialmente della triade Sole-Urano-Saturno sino al 21, è di continuare a lavorare evitando qualsiasi manovra espansionistica e, soprattutto, di non esasperare i rapporti con capi e colleghi con le loro solite 'steccate'. Quindi un comportamento sotto traccia andrebbe a braccetto con l'andamento di questo mese per evitare ramanzine o richiami all'ordine, che un Segno Fisso come il loro mal tollera.

Per gli inoccupati dello Scorpione i periodi più favorevoli per inoltrare le loro candidature saranno i primi 3 giorni del mese, quando Marte fornirà ancora il loro totale supporto transitando proprio nel loro domicilio. Sconsigliati invece ogni tipo di investimento immobiliare od opere di ristrutturazione della propria abitazione, perché il rischio di spendere più del dovuto sarà alto. Giorno fortunato: 2.