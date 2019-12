L'Oroscopo di mercoledì 25 dicembre è pronto a dare tutte le previsioni anche per quanto riguarda l'aspetto sentimentale dei single. Di seguito andiamo a prendere in considerazione le previsioni zodiacali relative ai segni da Ariete a Pesci per il giorno di Natale, che è ormai alle porte. L'Ariete potrebbe dedicarsi ad alcune avventure, i Gemelli, invece, saranno impegnati in nuove conoscenze.

Oroscopo del 25 dicembre, dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarà una giornata molto intensa, sfruttate le opportunità che si creeranno.

La serata sarà particolarmente incandescente, ricca d'intrigo e passione. Possibilità di avventure.

Toro: sono favorite le nuove conoscenze, mettete voi stessi in condizione di sfruttare al meglio ciò che vi accade. Un incontro in particolare meriterà tutte la vostra attenzione.

Gemelli: da tempo una persona non vi risulta affatto indifferente. Non abbiate timore e iniziate questa nuova conoscenza, magari le cose potrebbero andare bene.

Cancro: conoscenze interessanti, sta a voi cercare di capire se possono portare a qualcosa di concreto e positivo.

Cercate sempre il buono nelle cose e sforzatevi di vedere il bicchiere mezzo pieno.

Leone: il giorno di Natale può riservare delle sorprese davvero inaspettate. Per alcuni di voi saranno molto positive, per altri non porteranno a nulla di buono. A volte bisogna anche rischiare, a costo di rimanere con il cerino in mano.

Vergine: cuori solitari avrete l'opportunità di rimettervi in gioco, non guardate troppo lontano dalla vostra cerchia di amicizie, potreste trovare qualcosa di bello e inaspettato.

Bilancia: giornata da dedicare ai vostri affetti più cari, non cercate con insistenza l'amore e la possibilità di fare nuovi incontri. Oggi non è la giornata giusta per quel tipo di situazioni.

Scorpione: contrariamente al vostro carattere, diretto e impulsivo, non avrete voglia di far sapere a una persona speciale che pendete per lei. Non abbiate fretta e cercate di trovare il momento giusto.

Sagittario: proverete a corteggiare una persona che da tempo vi sta a cuore. In questa fase non sarà importante il risultato, ma la voglia che avrete di mettervi in gioco, credendo in voi stessi.

Capricorno: tanta passione e tanto intrigo caratterizzeranno il giorno di Natale. Sarete coinvolti in maniera inaspettata in giochi e balli, che si riveleranno essere proibiti.

Acquario: incontri molto entusiasmanti e ricchi di prospettiva futura. Prendete nel verso giusto queste conoscenze e non abbiate paura a cambiare il vostro status.

Pesci: non sarà una giornata positiva. Avete pensato tanto al fatto di contattare e confessare i vostri sentimenti a una persona, che purtroppo vi darà il due di picche.

Non accusate il colpo.