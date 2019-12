L'oroscopo di sabato 14 dicembre ci anticipa le previsioni astrologiche di questa giornata, ponendo l'attenzione al piano lavorativo e a ciò che accadrà da un punto di vista professionale.

Di seguito le previsioni zodiacali relative a tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: non abbiate timore, spesso il gioco vale la candela. Siate consapevoli del fatto che non sempre le occasioni importanti e propizie si ripresentano.

Toro: giornata lavorativa non semplicissima e molto stressante.

L'unica nota positiva riguarda il vostro obiettivo, riuscirete a raggiungerlo anche se poi sarete esausti.

Gemelli: a volte reputate insormontabili anche situazioni e attività che invece sono ampiamente alla vostra portata. Vi scoraggiate troppo facilmente e questo non vi consentirà di crescere professionalmente, spingete invece il piede sull'acceleratore.

Cancro: stentate a carburare, la giornata vi apparirà in costante salita. Sfoggiate tutta la vostra pazienza e professionalità e le cose potrebbero gradualmente migliorare.

Leone: finalmente vedete la possibilità di una crescita professionale. Giocate tutte le vostre carte migliori e mettete a disposizione dei vostri superiori le enormi capacità che possedete. Avanti tutta.

Vergine: state scalando molte posizioni. Dimostrate di meritare tutto quello che vi sta accadendo e non pensate che le cose possano accadere per caso. I colleghi dimostreranno un po' di disappunto.

Bilancia: professionalmente non fermatevi mai. Sfruttate le occasioni che potrebbero presentarsi sul vostro cammino.

