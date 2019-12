Sabato 7 dicembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Ariete, mentre Marte e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione. Il Sole permarrà in Sagittario come Plutone, Venere, Giove e Saturno che continueranno il loro moto in Capricorno. Infine, il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Ariete e Sagittario, meno entusiasmanti per Acquario e Cancro.

Progetti di coppia per l'Ariete

Ariete: progetti di coppia. Sabato in cui i nativi godranno dei favorevoli influssi dei Luminari nel loro Elemento, li 'spingeranno' a progettare il futuro della loro relazione amorosa in essere.

Toro: spossati. Le energie potrebbero venir meno in questo primo giorno del weekend ed i nativi, come inevitabile conseguenza, rallentare i ritmi nell'ambiente professionale.

Gemelli: revisioni finanziarie. Il settore economico dei nati Gemelli andrebbe, come 'suggeriscono' i Pianeti Lenti, revisionato con dovizia eliminando, se necessario, le spese extra.

Cancro: nervosi. La Luna ed il Sole di Fuoco e lo Stellium non sono propriamente concilianti verso i nativi, difatti questo sabato potrebbero avvertire una certa dose di nervosismo.

Relax per la Vergine

Leone: ambiziosi. Le configurazioni planetarie odierne tenderanno, con ogni probabilità, ad aumentare considerevolmente l'ambizione in casa Leone. Sarà bene, però, mantenere i piedi ben piantati per terra onde evitare passi più lunghi della gamba.

Vergine: relax. Dopo una settimana alquanto faticosa, ecco che presumibilmente i nati Vergine opteranno per ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ricaricare le loro batterie fisiche e mentali.

Bilancia: fuori giri. Le asperità astrali odierne, capitanate dall'avversa Luna in Ariete, sembreranno far girare a vuoto i nati del segno questo sabato, perché ogni azione che faranno non darà i risultati sperati.

In tarda serata andrà già meglio.

Scorpione: pungenti. Le battute al 'vetriolo' dei nati Scorpione oggi non risparmieranno nessuno ed anche se ciò farà indispettire qualche 'vittima', loro non se ne cureranno affatto.

Sagittario passionale

Sagittario: passionali. Il supporto dei Luminari di Fuoco influirà positivamente nella passionalità del rapporto amoroso che ultimamente sembrava scomparsa.

Capricorno: amore 'flop'. Sebbene sul fronte professionale in questa giornata le cose sembrano girare per il verso giusto, lo stesso non si può dire delle relazioni amorose dove ai nativi potrebbe essere mossa l'accusa di trascurare il partner.

Acquario: nervosi. Nel parterre planetario non c'è un solo Astro conciliante in questo primo giorno di weekend quindi sarò probabile che il nervosismo possa emergerà con estrema facilità.

Pesci: routine. Sabato senza infamia ne lode, dove i nati del segno farebbero bene a dedicarsi a tutte quelle attività pratiche rimandate nei giorni precedenti.