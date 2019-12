Una nuova settimana sta per iniziare, vediamo dunque quali sono le preferenze degli atti e delle stelle durante queste le nuove giornate di dicembre per i 12 segni dello zodiaco. Saranno giornate vantaggiose per i Pesci, che potranno fare affidamento sul favore di Giove e Saturno, ma anche per il Leone, che si prepara a vivere un momento vantaggioso per quanto riguarda l’amore. Al contrario, il Toro farà bene ad agire con cautela e lo stesso vale per la Bilancia, che risentirà dell’opposizione di Venere. Ecco di seguito l’Oroscopo completo della settimana, da lunedì 16 a domenica 22 dicembre, per i segni da Ariete a Pesci.

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: questa terza settimana di dicembre inizia con un buon recupero per quanto riguarda il lavoro e le questioni lavorative. Alcune problematiche potranno essere risolte e i nativi del segno riacquisteranno ottimismo e voglia di fare. Al contrario le incongruenze continuano per ciò che riguarda l’amore e rapporti interpersonali, siate cauti, meglio evitare di portare ulteriore nervosismo nella coppia.

Toro: con la luna in posizione favorevole, le giornate di lunedì 16 e martedì 17 dicembre si riveleranno estremamente vantaggiose per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali.

Al contrario durante le giornate successive l’eccessiva impulsività del Toro potrebbe portare alla nascita di discussioni sia in amore che per quanto riguarda il lavoro. Meglio essere cauti, anche per quel quanto riguarda le spese.

Gemelli: continua per il segno il momento di recupero cominciato già durante il weekend. Durante il corso di questa nuova settimana si potrà ottenere molto, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. E' il momento ideale per coloro i quali intendono avanzare una proposta o presentare un progetto, in tal senso la giornata migliore sarà quella di mercoledì 18 dicembre.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Passione e romanticismo in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: Venere in opposizione agita un po’ le acque per quanto riguarda l’amore. Il nervosismo e il malumore intaccheranno anche i rapporti interpersonali e l’ambito lavorativo, litigi e discussioni potrebbero nascere con colleghi o superiori. Il consiglio delle stelle è quello di non prendere decisioni affrettate e aspettare tempi migliori per cercare dei chiarimenti.

Leone: la terza settimana di dicembre si rivelerà positiva per il segno, che vivrà un momento vantaggioso sia per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo.

All'interno dell’ambito lavorativo qualcuno potrebbe dover prendere una decisione, nel corso di questa settimana tutto apparirà più chiaro e potrete prendere la scelta giusta. Bene l’amore, chi vive in coppia può fare progetti per il futuro, mentre i single saranno favoriti nella ricerca di nuove conoscenze.

Vergine: a partire dalla giornata di lunedì 17 dicembre inizia per il segno un buon momento di recupero che riguarderà tutti gli ambiti. Venere favorevole consente di trovare di chiarimenti all'interno della sfera sentimentale e favorisce i single alla ricerca di nuovi incontri.

Alcune situazioni di carattere finanziario si sbloccano, aiutando il segno di trovare la serenità. Momento vantaggioso per esporsi in ambito lavorativo.

Bilancia: Venere in opposizione non risparmierà il segno dell’affrontare litigi e discussioni in ambito sentimentale. I contrasti potrebbero nascere a causa di questioni riguardanti la casa o la gestione dei soldi, ma anche per il nervosismo e lo stress accumulati in ambito lavorativo. Cercate di limitare le polemiche, ma soprattutto di non dire più del dovuto o rischiate di compromettere quanto fatto finora.

Scorpione: la nuova settimana inizia un po’ a rilento per il segno, che a casa della Luna in opposizione vivrà un momento agitato in amore. A partire dalla giornata di venerdì 20 dicembre però si recupera e il weekend si rivelerà più interessante in tal senso, consentendovi di recuperare l’ottimismo e la serenità. Buone notizie in ambito lavorativo, a trarne vantaggio saranno soprattutto i giovani e coloro i quali sono da tempo alla ricerca di un impiego.

Sagittario: la settimana inizia in maniera faticosa per il segno, le giornate di lunedì 16 e martedì 17 potrebbero infatti portare un calo di energie.

Qualcuno potrebbe inoltre accusare qualche fastidio fisico e vedersi costretto a rallentare i ritmi. In ambito lavorativo dunque non è il momento ideale per esporsi, ma a partire dalla giornata di giovedì 19 dicembre si potrà recuperare alla grande. Bene l'amore.

Capricorno: all'inizio di questa settimana la posizione vantaggiosa di Venere consentire al segno di recuperare per quanto riguarda l’amore. È il momento ideale per farsi avanti in tal senso e anche i single o coloro i quali vogliono ricominciare dopo una separazione saranno avvantaggiati nella ricerca di nuovi incontri. Al contrario per quanto riguarda l’ambito lavorativo sarà bene non fare passi azzardati ed evitare un atteggiamento critico e polemico nei confronti altrui.

Acquario: la prima giornata di questa nuova settimana di dicembre potrebbe rivelarsi sottotono per il segno, ma partire da martedì 17 si recupera alla grande. È un buon momento per quanto riguarda l’amore e rapporti familiari, al contrario in ambito lavorativo le problematiche potrebbero continuare almeno fino al 22 del mese.

Pesci: Giove e Saturno favorevoli vi daranno una marcia in più durante questa settimana, a partire dalla giornata di mercoledì 18 dicembre il segno potrà fare affidamento su un forte fascino, che contribuirà ad accendere la passione in amore e a favorire le probabilità di fare nuovi incontri.

E' un momento vantaggioso per quanto riguarda la sfera lavorativa, in arrivo belle soddisfazioni.