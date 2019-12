Martedì 17 dicembre 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna stazionare in Vergine, mentre Plutone, Giove, Saturno e Venere saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole e Mercurio sosteranno in Sagittario, nel frattempo Marte permarrà sui gradi dello Scorpione. Infine Urano continuerà il suo moto in Toro, così come Nettuno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Leone, meno entusiasmanti per Toro e Cancro.

Toro distratto

Ariete: taciturni.

Qualcosa potrebbe non girare a dovere sul versante professionale ed i nati Ariete, contrariamente alla loro indole impulsiva, decideranno di rimanere in silenzio ad osservare gli accadimenti.

Toro: distratti. I Luminari in contrasto assieme a Mercurio, posizionato in angolo dissonante, potrebbero appannare idee ed intenti dei nativi, rendendoli inclini ad errori grossolani di distrazione.

Gemelli: umore 'flop'. La Luna cozzerà con la predisposizione giocosa dei nati del segno, i quali di conseguenza avranno l'umore sotto i tacchi.

Amore in secondo piano.

Cancro: spese extra. Il fronte finanziario in casa Cancro potrebbe necessitare di una revisione accurata e, nel frattempo, è opportuno pagare prima possibile le spese supplementari che sono sopraggiunte nell'ultimo periodo.

Vergine metodica

Leone: attività pratiche. Martedì dove i nati Leone presumibilmente si dedicheranno a tutte quelle attività pratiche che spesso li annoiano, come 'suggerirà' la Luna in Vergine.

Vergine: metodici. Nelle menti dei nativi vi sarà una precisa linea di condotta professionale e la seguiranno, con tutta probabilità, con estrema dedizione facendo emergere la loro metodicità.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Bilancia: stressati. Le molteplici incombenze odierne da portare a termine potrebbero far insorgere un pizzico di stress nella giornata dei nati del segno. Dedicarsi ad un nuovo rigenerante hobby potrebbe aggirare il problema.

Scorpione: nervosi. In coppia come al lavoro il loro nervosismo non passerà inosservato, dono sgradito del contrasto dei Luminari. Farebbero bene a dare sfoggio di diplomazia per uscirne 'indenni'.

Finanze 'top' per Capricorno

Sagittario: relax. In casa Sagittario la voglia di mettersi in gioco verrà meno, facendo prevalere il desiderio di rilassarsi nel focolare domestico, stretti nell'abbraccio degli affetti più cari.

Capricorno: finanze 'top'. Il settore economico godrà di ottimi influssi che i nati Capricorno, in modalità 'formichina', decideranno di non sperperare le nuove entrate finanziaria a fronte di periodi meno floridi.

Acquario: gelosi. Sebbene non ve ne sia reale motivo, i nativi potrebbero avvertire un forte senso di gelosia verso il partner che sfogheranno con scenate teatrali degne della miglior pellicola hollywoodiana.

Pesci: malinconici. Il pensiero potrebbe farsi uggioso, in quanto sarà probabile che i nativi tornino ad un vecchio ricordo divenendo malinconici già dalle prime ore mattutine.