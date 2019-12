Domenica 22 dicembre 2019 la Luna e Marte stazioneranno in Scorpione, mentre il Sole e Mercurio saranno nell'orbita del Sagittario. Plutone, Saturno, Venere e Giove transiteranno nel segno del Capricorno, nel frattempo Urano permarrà nell'orbita del Toro. Infine il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro come Nettuno nel segno dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione ed Acquario, meno rosee per Gemelli ed Ariete.

Ariete perplesso

Ariete: perplessi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nati Ariete che, superata la perplessità iniziale, chiederanno spiegazioni in merito in maniera veemente.

Toro: dubbiosi. La dissonanza del duetto Luna-Marte farà presumibilmente mettere in dubbio alcune scelte fatte ultimamente dai nativi. Già verso sera, però, avranno le idee più chiare. Amore in stand-by.

Gemelli: gelosi. Sebbene non ve ne siano reali motivazioni, questa domenica i nativi avvertiranno, c'è da scommetterci, una forte gelosia nei confronti del partner che paleseranno nelle maniere meno opportune.

Cancro: sereni. Dopo giornate burrascose ecco che in queste 24 ore il clima nel focolare domestico volgerà al bello e, finalmente, la serenità tornerà ad avere un ruolo di primo piano.

Scorpione focoso

Leone: attendisti. I Luminari in contrasto tra loro 'suggeriranno' ai nati Leone di porsi in maniera attendista questa domenica, senza voler a tutti i costi agire. Attuando questo mood avranno la strada spianata già da lunedì pomeriggio.

Vergine: finanze 'top'. Il settore economico in casa Vergine gode, anche oggi, di ottima salute a patto che non venga sperperato nell'acquisto di oggetti superflui. Attriti in coppia probabili nelle ore mattutine.

Bilancia: stressati. Le molteplici incombenze da ultimare in questo ultimo giorno della settimana potrebbero favorire l'insorgere dello stress. Procrastinare le attività meno urgenti servirà a tenerlo a debita distanza.

Scorpione: focosi. Prosegue il periodo che mette in risalto le doti passionali dei nati Scorpione anche se le dimostrazioni d'affetto, che all'apparenza dovrebbero risultare più semplici, potrebbero venir meno.

Relax per Sagittario

Sagittario: relax. Una giornata che i nativi vorranno probabilmente dedicare al rilassamento più assoluto, stretti nell'abbraccio dell'affetto reciproco con partner e figli.

Capricorno: rallentamenti. Domenica in cui, a causa di Marte e Mercurio che si daranno battaglia, il raggiungimento delle mete professionali potrebbe subire una battuta d'arresto. Niente paura perchè già tra qualche giorno si tornerà ai vecchi fasti.

Acquario: shopping. I nati Acquario in questa giornata vorranno e potranno concedersi un acquisto tanto desiderato dove, con tutta probabilità, non baderanno a spese.

Pesci: fuori giri. Le copiose asperità odierne daranno la sensazione ai nati Pesci di girare a vuoto mentre svolgeranno le loro mansioni lavorative. Bisognerà prenderla con 'filosofia' attendendo giornate più produttive.