Martedì 24 dicembre 2019 troveremo la Luna e Mercurio sostare in Sagittario, mentre Plutone, Saturno, Sole, Giove e Venere stazioneranno in Capricorno. Marte permarrà nel segno dello Scorpione, nel frattempo il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro. Infine Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci come Urano che continuerà sui gradi del Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario e Vergine, meno rosee per Ariete e Pesci.

Ariete sfacciato

Ariete: sfacciati. Martedì dove i nativi saranno 'senza filtro' sia nei loro atteggiamenti che nelle dichiarazioni, dono sgradito del contrasto tra Marte e Mercurio.

Ciò potrebbe far adirare qualche persona quindi un pizzico di riflessione in più prima di agire sarà doverosa.

Toro: abbuffate. Le festività spesso sono sinonimo di pasti luculliani ed i nati Toro presumibilmente incarneranno a pieno questa regola non scritta, godendo di ogni piacere della gola in tutte le sue forme.

Gemelli: gelosi. I nativi questa anti vigilia potrebbero avere a che fare col 'fantasma' della gelosia che li 'colpirà' a causa delle avance che riceverà il partner. Potranno, però, star tranquilli perché l'amato bene ha occhi solo per loro.

Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Cancro sarà messo a dura prova dalle copiose asperità odierne che lo ridurranno ai minimi termini. La giornata, d'altronde, sarà la meno adatta per tenere il muso quindi farebbero bene a sorridere ugualmente alla vita.

Finanze 'top' per Vergine

Leone: regime alimentare. Nonostante la giornata festiva lo renda più difficoltoso, i nati Leone vorranno cercare di nutrirsi in maniera salutare rimandando al mittente fritti e dolciumi vari.

Vergine: finanze 'top'. Il settore economico dei nativi andrà a gonfie vele questo martedì, tanto che potrebbe tentare un investimento finanziario che avrà buone chance di divenire fruttuoso.

Bilancia: stressati. Troppe le incombenze pratiche che graveranno sulle spalle native questo martedì e, come conseguenza, tale mole di lavoro potrebbe stressarli oltremodo a fine serata.

Scorpione: routine. Una giornata che probabilmente non annovererà novità degne di nota, dove i nati Scorpione farebbero bene a dedicarsi alle attività procrastinate nei giorni precedenti in modo da ottimizzare il loro tempo libero.

Pesci solitario

Sagittario: briosi. Con l'umore alle stelle ed un sorriso a 32 denti, oggi i nativi avranno probabilmente una gran voglia di divertirsi assieme al partner ed agli amici di sempre organizzando una spensierata cena.

Capricorno: regali last-minute. Il fronte professionale nei giorni passati ha avuto un ruolo determinante nei pensieri nativi, tanto che qualcuno ha presumibilmente dimenticato di acquistare alcuni regali. Una corsa in centro e i doni last minute sono serviti.

Acquario: attriti amorosi. Il clima nel focolare domestico potrebbe essere parecchio nervoso rendendo inclini i nativi ad innescare diverbi dialettici con l'amato bene per questioni di poco conto.

Un 'armistizio' festivo farebbe, invece, bene per acquietare gli animi.

Pesci: solitari. La voglia di feste, parenti e convenevoli proprio non sarà presente nelle menti native che, invece, preferiranno di buon grado entrare in mood letargico isolandosi dal mondo circostante.