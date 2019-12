Durante la settimana che va dal 23 al 29 dicembre 2019 troviamo Mercurio passare dal segno dell'Acquario, dove sosta Venere, al Capricorno, dove stazionano Plutone, Saturno e Giove, mentre Urano rimarrà stabile in Toro. Marte permarrà sui gradi dello Scorpione come Nettuno in Pesci ed il Sole che continuerà il suo transito in Sagittario. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Toro, meno rosee per Ariete ed Acquario.

Sul podio

1° posto Toro: volitivi. Con Mercurio nel loro Elemento supportato da Urano nel segno i nati Toro avranno probabilmente una gran voglia di mettersi in gioco, specialmente chi tra loro svolge una professione alle dipendenze altrui.

2° posto Capricorno: poliedrici. Lo Stellium di Terra 'donerà', con ogni probabilità, un ampio ventaglio di opportunità per dimostrare la loro valenza ed i nativi non perderanno tempo per cogliere e sfruttare tali floride possibilità.

3° posto Leone: creativi. Le gratifiche economiche e morali potrebbero giungere a partire da mercoledì grazie allo splendido influsso mercuriale nell'Elemento Terra che 'stimolerà' estro e creatività dei nativi.

I mezzani

4° posto Vergine: incontri. Le nuove conoscenze che i nati del segno potrebbero intavolare in questa settimana avranno ottime chance di essere determinanti per il loro percorso professionale del prossimo futuro.

5° posto Sagittario: relax. Le scorse giornate sono state parecchio dispendiose energeticamente ed i nati Sagittario vorranno, almeno sino a giovedì, ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ricaricare le batterie.

6° posto Gemelli: distratti. Marte dissonante 'renderà', c'è da scommetterci, meno fluidi idee e pensieri in casa Gemelli rendendoli inclini ad errori grossolani di distrazione durante lo svolgimento delle attività pratiche.

7° posto Scorpione: finanze 'flop'. Il settore economico dei nati del segno potrebbe celare qualche insidia in questa settimana. Come 'suggerisce' il duetto Urano-Saturno sarà bene tagliare qualche spesa superflua per 'snellire' il conto.

8° posto Ariete: bizzosi. Settimana dove i nativi avvertiranno presumibilmente un certo nervosismo, dono sgradito dello Stellium di Terra, che indirizzeranno nell'ambiente professionale innescando controproducenti diverbi dialettici.

9° posto Cancro: umore 'flop'. Il tono umorale dei nati del segno sarà, con tutta probabilità, ridotto al lumicino a causa delle molteplici asperità planetarie. Capendo l'antifona già da lunedì, amici e partner li lasceranno 'cuocere nel loro brodo'.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: gelosi. Il 'fantasma' della gelosia in casa Acquario potrebbe far capolino da venerdì in poi, sebbene la persona amata non gli dia ragioni per provare questo sentimento avverso.

11° posto Bilancia: stressati. Natale e la vigilia potrebbero essere due giornate colme di attività da fare che provocheranno stress, come comprare regali last-minute, organizzare il cenone e badare ai vari acquisti festivi.

12° posto Pesci: bradipi. Anche se le feste entrano nel vivo, i nativi non avranno granché voglia di partecipare agli eventi mondani né ai cenoni in famiglia.

Come i bradipi preferiranno oziare tra le mura amiche vagabondando dalla tavola da pranzo al divano.