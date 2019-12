Nel mese di gennaio 2020 troviamo Venere cambiare domicilio passando dall'Acquario ai Pesci, dove staziona Nettuno, mentre il Sole e Mercurio lasceranno il Capricorno (dove sostano Plutone, Saturno e Giove) per accasarsi nell'Acquario. Marte si sposterà dallo Scorpione al Sagittario, nel frattempo Urano sarà nell'orbita del Toro. Infine il Nodo Lunare stazionerà in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Bilancia e Gemelli, meno entusiasmanti per Ariete e Toro.

Ariete: nervosi.

La dissonanza dei Pianeti Lenti sembrerà 'tarpare le ali' sul fronte amoroso dei nativi e ciò potrebbe scatenare in loro un certo nervosismo che il partner non gradirà affatto.

Toro: gelosi. Sebbene non vi siano motivazioni valide, i nati del segno avvertiranno una massiccia dose di gelosia nei confronti dell'amato bene che verrà sfogata con teatrali scenate.

Gemelli: intraprendenti. I nati Gemelli questo gennaio metteranno presumibilmente in campo una certa intraprendenza nelle faccende di cuore.

Questo loro atteggiamento sarà azzeccato per mietere numerose 'vittime' sul versante amoroso.

Cancro: separazioni. Il clima sereno ed affettuoso nel focolare domestico, purtroppo, potrebbe essere solo un lontano ricordo perchè a gennaio saranno probabili separazioni che faticheranno ad essere metabolizzate dai nativi.

Leone: stand-by. Le vicende amorose non saranno probabilmente la priorità per i nati Leone questo mese perchè preferiranno orientarsi su altri ambiti della loro vita che, al momento, interessano loro maggiormente.

Vergine: single felici. Alla base di questo gennaio ci sarà il divertimento per i single del segno che passeranno di flirt in flirt senza la necessità di stringere un legame duraturo. Il trend, però, potrebbe mutare a fine mese con lo spostamento del Sole e di Mercurio nell'Acquario.

Bilancia: galanti. Il clima nel focolare domestico sarà presumibilmente dei migliori e tale serenità favorirà anche la galanteria dei nati Bilancia, con grande soddisfazione del partner.

Scorpione: routine. Gennaio sarà, con ogni probabilità, un mese routinario per le relazioni amorose dove i progetti a due non saranno di moda a fronte di un consolidamento della quotidianità.

Sagittario: revisioni. I Pianeti Lenti, capitanati da Urano in Toro, 'spingeranno' i nati Sagittario a revisionare le loro relazioni interpersonali. Quelle oramai giunte alla frutta andranno allontanate perchè non hanno più senso di esistere.

Capricorno: progetti di coppia. In casa Capricorno è tempo di progettare la vita a due in questo mese inaugurale del 2020. A seconda delle decadi potranno pensare di cambiare abitazione o 'allargare' la famiglia.

Marte in Scorpione e Venere nel segno sarà un binomio che presumibilmente donerà una grande dose di trasgressione ai nativi. Anche chi vive una relazione stabile potrebbe essere 'tentato' da una 'scappatella'.

Pesci: fine mese 'top'. Gennaio comincerà con una certa gelidità affettiva che, col passare dei giorni, verrà sempre più smorzata fino a giungere a fine mese quando Venere giungerà nel loro segno.