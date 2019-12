Le previsioni zodiacali della Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, ci informano sulla situazione dei 12 segni. Il Sagittario avrà una sorpresa poco gradita, mentre l'Ariete dovrà controllarsi un po' nel mangiare.

Previsioni dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarà una Vigilia di Natale particolarmente interessante sotto il profilo culinario. La cena sarà come sempre appetitosa e piena di prelibatezze. Controllatevi un po', le feste sono appena iniziate.

Toro: giornata che avevate deciso di dedicare al relax e alla famiglia, qualcosa vi scombinerà i piani.

Non demordete anche se non come pensavate, arriverà il tanto sospirato riposo.

Gemelli: quest'anno la prima tombola non sarà per voi molto remunerativa, in generale il gioco nelle feste non vi darà troppe soddisfazioni. Consolatevi pure con il cibo e con gli affetti familiari.

Cancro: la Vigilia sarà per voi l'occasione per rivedere alcuni parenti che per diversi motivi avevate perso di vista. La giornata passata con i vostri cari sarà piacevole e piena di ricordi importanti.

Leone: trascorrerete questo giorno prevalentemente in compagnia dei vostri amici.

Cercate di non mettere troppo da parte gli affetti familiari, qualcuno potrebbe rimanerci un po' male. Dosate bene il tempo che avete a disposizione.

Vergine: la vostra dolce metà reclama le vostre attenzioni almeno nelle feste di Natale. Fatele capire senza titubanze che per voi la famiglia è la cosa più importante. Serata dedicata al cibo, resterete molto soddisfatti della bontà delle pietanze.

Bilancia: mattinata dedicata al relax e alle cose che di solito tralasciate per mancanza di tempo. Pomeriggio e sera saranno un po' piu movimentate, cercate di aiutare in casa e preparatevi per la serata.

Scorpione: quest'anno sarete molto soddisfatti dall'andamento dei giochi natalizi. Non ce n'è per nessuno, vincerete sempre voi. La fortuna sarà dalla vostra parte soprattutto nei giochi di carte.

Chi è fortunato al gioco è poco fortunato in amore.

Sagittario: speravate di passare una giornata all'insegna della serenità e del buon cibo, qualcosa purtroppo rovinerà i vostri piani e la sorpresa non sarà affatto gradita. Cercate di limitare i danni.

Capricorno: quest'anno avete deciso di non avere molti invitati per la cena della Vigilia, preferite restare in famiglia o in pochi intimi. E' prevalsa la vostra voglia di festeggiare solo con le persone a cui tenete davvero.

Acquario: scegliete la polemica anche in questo giorno di festa, siete incorreggibili. Il partner vi preparerà una cenetta con i fiocchi, togliete il muso e godetevi la giornata.

Pesci: bella giornata in famiglia, il Natale è fatto di piccole cose e tradizioni e voi dimostrate di apprezzarle molto. Andrete a dormire sereni e soddisfatti per il tempo che avete trascorso.