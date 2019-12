Le previsioni astrologiche di lunedì 30 dicembre sono pronte a informare sui 12 segni dello zodiaco, prendendo in considerazione la sfera sentimentale e amorosa di coloro che vivono un rapporto di coppia. L'Ariete va a gonfie vele, il Cancro dimostra di tenere al partner.

Previsioni zodiacali dall'Ariete ai Pesci

Ariete: ottima intesa con il vostro partner. Sfruttate l'occasione e la possibilità di vedere in maniera positiva tutto quello che vi capiterà. Sembra tutto organizzato a pennello per voi.

Toro: la dolce metà non gradirà molto il vostro compartamento ondivago e scostante. A volte sembra che facciate apposta a indispettire il partner senza dare troppe spiegazioni.

Gemelli: sarete contaggiati positivamente dall'atmosfera festiva e dall'imminente fine dell'anno. L'energia che state sprigionando colpirà in maniera favorevole anche la persona amata.

Cancro: tenete molto al vostro rapporto e non ci saranno situazioni che possano mettere in discussione questa certezza. Vi state rivelando estremamente solidi e concreti.

Leone: la vostra dolce metà vi riserverà una sorpresa che apprezzerete tantissimo. Questo accadimento vi farà anche riflettere su alcune situazioni che in altri momenti avreste visto con altri occhi.

Vergine: il momento è propizio, tutto trascorrerà in maniera positiva e tranquilla. Anche il vostro partner questa volta apprezzerà la calma e la serenità della giornata trascorsa insieme.

Bilancia: la persona amata risulta essere molto inquieta. Sta a voi fare un passo verso la pace, oppure premere l'acceleratore e cominciare a "fare la guerra".

Scorpione: giornata dedicata agli affetti più cari. La vostra dolce metà rimarrà stupita dalle tante attenzioni che le riserverete. Anche se dovrà pretendere coscienza che questo non potrà diventare la norma.

Sagittario: sarete infastiditi da piccole e insignificanti cose.

Tutto procederà al meglio verso sera, quando finalmente vi rilasserete e tornerete a ragionare in maniera più appropriata e regolare.

Capricorno: giornata non particolarmente positiva. E necessario avere alcuni chiarimenti che possono portare a rotture definitive o a sostanziali schiarite. Prendetevi le vostre responsabilità e affrontate il discorso.

Acquario: il partner vi chiarirà alcune cose che stavate facendo difficoltà a comprendere. Una volta appianati alcuni dissidi e diverse incomprensioni, tornerete ad essere le persone entusiaste di una volta.

Pesci: avete deciso di accontentare in tutto e per tutto la persona amata, cercate di farle ricordare questa giornata come una delle più piacevoli che abbia mai trascorso con voi.