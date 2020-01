La Luna Nuova si è formata il 24 gennaio 2020, alle ore 22.44, nel Segno dell'Acquario. Di questo primo Novilunio dell'anno possiamo dire, prima di tutto, che mette in evidenza una Luna dalla personalità molto indipendente, libera e particolarmente creativa.

L'undicesimo Segno dello Zodiaco, infatti, ha Urano in domicilio e questo pianeta, come si sa, è molto eclettico, è geniale, è rivoluzionario, però il suo rovescio della medaglia è quello di portare energie piuttosto indisciplinate. Questa sua ultima caratteristica sarà sotto ai riflettori nelle prossime giornate, la sua radicalità, infatti, sarà accentuata dall'aspetto di quadratura che la Luna Nuova farà proprio con Urano che attualmente sta transitando nel Toro.

Scintille, dunque, sono previste nell'aria e questa potenza andrà ben indirizzata. Come? Decidendo, finalmente, di cambiare!

Luna Nuova in Acquario: energia in movimento

Quello che stiamo vivendo è un periodo molto intenso dal punto di vista energetico. La forza che le influenze planetarie stanno disegnando ci offre la visione di quegli scenari che sono sotto gli occhi di tutti.

Dagli ultimi avvenimenti a livello mondiale e fino alla visione climatica e alle sue conseguenze, quello attuale è davvero un tempo che offre l'opportunità di riflettere su quanto possa essere importante arrivare a fare un cambiamento che sia, però, di qualità.

Con questa Luna Nuova il taglio è drastico

Per tornare alla Luna Nuova, l'aspetto di Sole e Luna in Acquario in quadratura con Urano è da valutare come quello centrale ed è un aspetto che non può che portare alla creazione di una fortissima spinta interiore.

C'è movimento, c'è accensione, c'è volontà, c'è scintilla e c'è fuoco e il fuoco porterà alla trasformazione. Per chi si trova in un percorso di auto-consapevolezza, questo è il momento giusto per seguire la propria "vocazione" e lasciare andare tutto quello che non aiuta più a costruire nulla.

La luce di Urano in Toro appare come una luce molto limpida e quella del Novilunio la accentuerà: sarà come trovare una sintesi perfetta tra un'illuminazione vintage e il calore neutro che arriva dal neon; alla fine si avrà un risultato molto peculiare: nuovo.

A seconda, però, del percorso individuale, la tensione provocata da questo aspetto astrologico avrà diverse espressioni e potrà essere vissuta in modi differenti: dall'avere semplicemente qualche problematica tecnica da risolvere e che si presenterà in modo imprevisto a mettere in pratica un taglio di ponti con situazioni che si ritengono non più sostenibili.

La spinta che arriva da questo Novilunio è, comunque, molto diretta e incisiva e se ci sarà un taglio (in campo lavorativo o nei rapporti di amicizia o d'amore) sarà definitivo e soprattutto rapido.

Non c'è qui l'azione radicale di un Saturno che agisce su tempi lunghi e meditativi fimo a decidere di allontanarsi senza rimpianti e senza troppo dolore.

Luna Nuova: cosa porterà?

Per chi sarà colpito da questo aspetto in alcuni punti sensibili del suo tema natale (Sole, Luna, Ascendente e Discendente in particolare), la parola “fine” sarà scritta velocemente, così come corrono veloci le dita quando si digitano i messaggi.

Bisognerà solo fare attenzione a non esagerare nel decidere davvero tutto e subito!

Dal punto di vista creativo, iniziano giorni in cui, ad esempio, la tecnica artistica digitale sarà in primo piano. Per quanto riguarda la moda e l'abbigliamento, ci si orienterà verso la scelta di accessori molto curati dal punto di vista creativo e particolarmente dettagliati. In particolare, scoppierà una sana passione per collane e collier in argento o ad effetto metal.

Si avrà anche voglia di indossare indumenti di colore bianco: una sorta di tavolozza (Toro) su cui digitare (Urano) quello che vogliamo comunicare al mondo che ci circonda (Acquario).