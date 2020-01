Le previsioni astrali della settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 gennaio 2020 prevedono sette giorni di straordinaria fortuna per i segni zodiacali di Pesci e Capricorno: i primi saranno avvantaggiati nelle relazioni sentimentali, i secondi - invece - riceveranno importanti novità in ambito lavorativo. Sarà una settimana rosea anche per i nati sotto l'Acquario, segno che in questi sette giorni si concederà molto relax.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): così come avete fatto in amore, dovreste cogliere al volo le occasioni anche nel mondo lavorativo: se sapete cercare le possibilità di un nuovo promettente impiego professionale non mancheranno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): siete un po' giù di morale a causa della scadenza del vostro contratto di lavoro. Rimboccatevi le maniche e dimostrate a tutti il vostro valore.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): siete scettici e dubbiosi sulla scelta giusta da prendere per quanto riguarda una proposta di lavoro davvero molto conveniente ed allettante che vi porterebbe, però, a dover trascorrere molto tempo lontano da casa.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): la monotonia e la noia della vita quotidiana sono sempre state estremamente nocive per voi.

Impegnatevi in nuovi progetti o hobbies per cercare di vincerle.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): dopo lo stress lavorativo delle scorse settimane, è giunta l'ora di concedervi un po' di relax con un bel viaggetto all'estero, possibilmente in una località tropicale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la settimana non inizia alla grande a causa di una brutta influenza che avete rimediato. A partire da giovedì le cose miglioreranno e ritroverete il vostro stato fisico ideale.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la situazione sentimentale procede alla grande. Sarà una settimana piena di sorprese e novità nella vostra vita di coppia. I single avranno occasione di conoscere persone davvero interessanti.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): in amore sarà una settimana di conflitti.

Il partner potrebbe irritarsi per alcuni vostri atteggiamenti che non condivide. Buone chance per chi, invece, è single da molto tempo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): dovete essere forti ed affrontare con filosofia anche i momenti in cui la vita vi metterà a dura prova.

La giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): cambiamenti in arrivo nella vostra professione. Vi attende un avanzamento di carriera oppure l'affidamento di un ruolo di grande prestigio e responsabilità all'interno dell'azienda per la quale lavorate.

Toro (21 aprile – 21 maggio): fate molta attenzione al vostro carattere geloso perché potrebbe condurre il partner ad allontanarsi da voi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): confidatevi con qualche amico e consigliatevi con i vostri familiari prima di prendere una decisione davvero importante.