L’Oroscopo di domenica 12 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Giornata buona per riprendersi fisicamente o per valutare nuove soluzioni, esattamente come accadrà ad esempio ai nativi del segno dei Pesci.

Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno per questa domenica.

L'oroscopo di domenica 12 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: giornata fantastica grazie all’aspetto lunare favorevole. Buona ripartenza sia per le questioni affettive sia per quelle interpersonali.

State volando basso da un po’ di tempo, il che segna un punto a vostro favore. Anche la salute apparirà smagliante mentre le faccende lavorative resteranno sospese fino a lunedì.

Toro: in linea di massima non sarà una domenica eccezionale poiché avrete da combattere con delle difficoltà. Qualcuno dovrà lavorare addirittura in una giornata di riposo come questa. Ci sono stati dei rinvii. Cercate di non arrabbiarvi o disperarvi. In serata tornerà la serenità e potrete rilassarvi come più vi garba.

Gemelli: un problema ha tenuto la maggior parte dei nativi in apprensione per quasi tutta la settimana. Chi è in pensione si ritroverà a rivangare qualche episodio avvenuto durante il lavoro. Le emozioni non mancheranno e le energie saranno in netta ripresa. Sarete decisamente di buon umore e questo vi agevolerà fisicamente.

Cancro: entro la serata otterrete chiarezza. Il lavoro vi ha stressato, per tutta la settimana avete corso senza trovare un secondo di pace. Approfittate della domenica per riprendervi del tutto e rinviate le questioni d’amore o lavorative ad un altro momento. State alla larga dalle discussioni di famiglia, non avrete abbastanza forze per sostenere una conversazione. Bene l’economia che registrerà un lento miglioramento, presto giungeranno dei soldi extra.

Leone: Luna ancora nel segno.

Le coppie che stanno insieme da circa un paio d’anni, potranno cominciare a progettare qualcosa di serio. L’idea del matrimonio o di una convivenza vi alletta. Attenzione alle emozioni negative o alle nervosità. Siete soliti nutrire delle alte aspettative, cercate di fare affidamento solamente su voi stessi. Problemi di salute, ultimamente alcuni nativi sono giù di tono.

Vergine: occhio alle polemiche che potrebbero verificarsi in questa domenica. L’amore risulterà fiacco a causa di recenti incomprensioni. La settimana terminata è stata a dir poco complessa, avete vissuto delle difficoltà che vi hanno frenato. Sarà possibile ripartire ma dovrete mettercela tutta. La salute chiede maggiore attenzione, non strafate e cercate di mangiare meglio senza eccedere con i dolci e le pietanze salate.

Bilancia: in giornata dovrete prendervi una pausa per rilassarvi. State facendo fin troppo, questa settimana vi ha prosciugato molte energie. Il fisico sarà in ripresa a partire dal tardo pomeriggio. L’amore, in linea generale, va a gonfie vele anche se qualche attacco di gelosia non manca mai. Mantenete la calma in famiglia, ci sarà un po’ di trambusto. Presto ripartirete e finalmente riuscirete a realizzarvi appieno. Miglioramenti già a partire dalla prossima settimana.

Scorpione: in arrivo una domenica in cui vi ritroverete a pensare all’amore, qualcosa magari non sta funzionando. In tal caso sarà meglio chiudere i ponti e voltare pagina.

Proverete delle sensazioni importanti da non sottovalutare. La prossima settimana riserverà maggiori occasioni da cogliere al volo. Influenza in arrivo, copritevi bene.

Sagittario: domenica perfetta per recuperare fisicamente e mentalmente. Siete stati sballottati avanti e indietro per ragioni di lavoro. In giornata avrete modo di staccare la presa e rifiatare. State maturando nuovi progetti, magari di vita o di lavoro. Un po’ di nervosismo ancora sarà presente.

Capricorno: la Luna non sarà più in opposizione, quindi vivrete 24 ore intensamente importanti. Troverete una efficace soluzione ad un problema che vi attanaglia da tempo.

La salute risulterà in buona ripresa, tuttavia non stressatevi ulteriormente. Dedicate del tempo agli affetti personali.

Acquario: vi sentirete molto meglio rispetto ai giorni scorsi. Non mancheranno delle buone opportunità, specialmente per chi è solo. Le emozioni saranno al centro dell’attenzione. Tenete i piedi ben piantati a terra anche se fantasticare non sempre è un male. Chi è in coppia presto progetterà una vacanza.

Pesci: secondo l'oroscopo del 12 gennaio, avrete 24 ore intensamente intriganti in cui lasciarvi andare alla passione bollente. Un po’ di stanchezza non mancherà, ma la vostra caparbietà sarà di grande aiuto.

Riuscirete a mantenervi lucidi fino a tarda sera e a concludere tutti gli impegni arretrati. Sarà una domenica importante per chi desidera mettersi in gioco e provare delle nuove strade o soluzioni.