L’Oroscopo del 14 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (in fase gibbosa calante) si troverà ancora in Vergine. In particolare i nativi del Toro vivranno una giornata abbastanza positiva.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche per tutti i segni di questo martedì.

L'oroscopo di martedì 14 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: meglio soli che male accompagnati. Da tempo, l’amore si trova in stand-by a causa del poco tempo a disposizione e la poca voglia di uscire.

Nel lavoro dovrete portare al termine un progetto o un’incombenza, non si escludono sollecitazioni da parte di un superiore. Sarete nervosi ma cercate di non prendervela con un familiare.

Toro: aspettatevi di tutto in questo promettente martedì. L’emozione tornerà alle stelle, vi sentirete carichi di energie e riuscirete a schivare un problema. Una persona di vostra conoscenza finirà per darvi un consiglio che vi tornerà utile prossimamente, dunque cercate di ascoltare il vostro interlocutore.

Gemelli: da tempo molti nativi stanno mangiando senza sosta e si sentono estremamente stanchi.

Nel lavoro/studio non riuscite a mantenere alta la concentrazione e tendete a procrastinare. In questa giornata vi sembrerà andare tutto storto ed avrete i nervi a fior di pelle. Fate pace con voi stessi e rimettetevi subito in forma. Dedicate più tempo all’amore.

Cancro: in giornata l’amore tornerà a comandare dopo un periodo di fiacchezza assoluta. Riuscirete a ripartire e a placare l’ansia. Nel lavoro/studio avrete modo di lanciare una proposta di collaborazione o un’idea nuova. Qualcuno potrebbe sbattervi la porta in faccia, ma non infuriatevi. Curate l’aspetto sentimentale che avete a lungo trascurato.

Leone: martedì perfetto per eliminare tutti i problemi burocratici. Presto saranno archiviati anche eventuali artriti. Nuovi contatti e nuove amicizie vi porteranno ad arricchire la vita.

Ultimamente sentite la necessità di fare qualcosa di diverso dal solito. Possibili viaggi in vista, tuttavia cercate di non spendere troppo denaro. Occhio alle ore piccole.

Vergine: al più presto saranno dimenticate le incomprensioni riguardanti la famiglia emerse nel periodo natalizio. Nel lavoro riceverete un incarico differente, qualcuno resterà spiazzato da una novità inaspettata. Coloro che da poco hanno intrapreso un certo percorso, avranno modo di portarlo al termine con successo.

Bilancia: in arrivo una giornata i cui molti nativi si ritroveranno a discutere di una certa questione economica o affettiva. Gli altri non comprendono le vostre necessita. L’amore risulterà comunque soddisfacente ma sarà meglio non smuovere le acque per un po’. Rimettetevi in forma al più presto.

Scorpione: dovrete rivalutare delle cose, questa sarà una giornata abbastanza riflessiva per quasi tutti i nativi.

Occhio alle insidie, specie per strada. In famiglia dovrete essere più accondiscendenti. Non prendetevela se qualcosa non andrà come auspicato. Piccoli miglioramenti già a partire dai prossimi giorni.

Sagittario: coloro che hanno vissuto una sofferenza d’amore, potranno chiedere una spiegazione oppure voltare pagina. Presto lascerete da parte il passato per godervi il presente. Arriveranno delle novità riguardanti il denaro o il lavoro. Chi è in cerca di occupazione potrà tornare a darsi da fare.

Capricorno: la giornata partirà con il turbo, vi impegnerete al massimo già al primo mattino. Avrete una gran voglia di dare, specie in amore.

In questa fase sarà possibile riparare eventuali errori o ultimare un lavoro arretrato. Anche le preoccupazioni riguardanti il denaro e la famiglia cominceranno a dissolversi.

Acquario: martedì agitato, soprattutto dopo le fatiche del giorno precedente. Questa settimana vi vedrà oberati di impegni che riguarderanno il lavoro, la famiglia e la casa. Cercate di fare le cose con calma altrimenti finirete per procurarvi dello stress inutile. Buon recupero d’amore, i single presto approfondiranno una conoscenza.

Pesci: in giornata dovrete stare in guardia dalle possibili discussioni. Alcune coppie non stanno attraversando un periodo eccezionale, ma nemmeno negativo.

Da tempo vi ritrovate a combattere contri la noia. Nel lavoro/studio potrebbero arrivare delle novità riguardanti un nuovo incarico, una promozione o un trasferimento.