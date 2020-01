Nuovo appuntamento quotidiano con l'Oroscopo. Le previsioni del 15 gennaio preannunciano ottime opportunità professionali per i nativi dei Gemelli. Per le persone del Cancro è invece arrivato il momento di cambiare look, mentre i nativi dell'Acquario sono alle prese con i dubbi legati all'economia e alla professione.

Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di mercoledì e le previsioni astrali per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Alcuni di voi sono ai ferri corti con il partner.

Cercate di essere elastici nel rivedere le promesse e i termini degli accordi con la vostra dolce metà. Coloro che si stanno separando devono dare un buon esempio e dimostrare di avere classe ed eleganza. L'oroscopo annuncia che nel campo professionale dovete prepararvi a fronteggiare alcuni problemi. Negli affari c’è qualche ripensamento, forse dovete rivedere i termini dell’accordo.

Toro – L'oroscopo consiglia di fare molta attenzione a non incrinare i rapporti lavorativi importanti. Se sono già collaudati, sarà più semplice per voi riprendere il controllo della situazione.

In questa giornata siete più agguerriti e intraprendenti come non mai. Il problema è la gelosia. Rilassatevi, così non fate altro che mettere in fuga la vostra metà o l'aspirante partner. Incanalate le vostre energie in un altro tipo di attività.

Gemelli – L'oroscopo vi chiede di apritevi all'amore con fiducia, poiché si annuncia una lunga e intensa giornata piena di passione. Sia le coppie che i single trovano finalmente quello che cercano, quello che sperano. Da parte vostra dovete solo chiarirvi le idee. Basta con le storie che non vi appagano più, con le malinconie. Periodo favorevole nel settore professionale, avete ottime opportunità e aumentano anche gli introiti. Fate attenzione agli invidiosi, qualcuno vi rema contro. Siate lucidi, riflettete prima di scegliere, non cedete alle provocazioni e, nei limiti del possibile, cercate di prevenire i problemi.

Previsioni di mercoledì 15 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Distribuite bene i vostri impegni, altrimenti rischiate grosso. Non si può pretendere di raggiungere il traguardo se si lasciano le cose a metà, soprattutto se sono appuntamenti lavorativi. È arrivato il momento di cambiare look e scoprire che effetto fa sugli altri. Sicuramente avete successo e vi ammirano anche coloro che vi hanno da sempre considerato insignificanti.

Leone – Dovete imparare a dosare le energie, se volete resistere a una giornata pesante come questa. Nel campo lavorativo c'è bisogno di dinamismo. Dovete essere pronti a ogni situazione senza lasciarvi prendere dal panico. Comunque, l'oroscopo conferma che questa è una giornata ideale per esprimere le vostre esigenze. Se di recente, il vostro partner non vi ha riempito di attenzioni, non comportatevi da bambini.

Chiamate qualcuno di fiducia per parlare di questo problema e fatevi dare qualche consiglio.

Vergine – L'oroscopo del 15 gennaio vi consiglia di fare molta attenzione al budget e limitare le uscite economiche. State attraversando un periodo in cui le spese lievitano e le uscite sono maggiori. Con un po' di buona volontà potete trovare lavoro o migliorare la posizione attuale. Questo mercoledì vi porta anche noia, non c’è niente che vi stimoli o che vi rende felici. A un amore travolgente preferite una placida chiacchierata con gli amici.

Predizioni giornaliere: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Molte situazioni finalmente cambiano e migliorano.

Sforzatevi di capire cosa volete davvero dal vostro partner. Vi serve per sapere come agire, evitando la vostra dannosa tendenza all'impulsività. Talvolta prima fate e disfate e poi vi lamentate di essere stati troppo precipitosi. In campo lavorativo, la ruota comincia a girare e arrivano le occasioni che aspettavate. Le migliori dritte arrivano dai contatti e dagli amici. Non sottovalutate il potere delle informazioni reperite in rete.

Scorpione – Periodo favorevole per raggiungere i vostri obiettivi. Un salto di qualità, un nuovo lavoro, la ricerca del vostro primo impiego, una nuova posizione.

Avete molti vantaggi, ma dovete mostrarvi grintosi. Questo è un ottimo periodo per decidere in merito alle questioni di coppia. C’è chi aspetta la cicogna e chi spera in un erede. I single, se vogliono fare colpo, devono lasciarsi alle spalle insicurezze, timidezze e dubbi.

Sagittario – Vi aspetta un periodo abbastanza favorevole. Se siete già in buon accordo con il vostro partner, potete iniziare a fare progetti importanti. Le situazioni in campo lavorativo cambiano lentamente e se vi siete impegnati bene, presto raccoglierete i frutti. Anche se avete perso qualche occasione, niente paura. Continuate a impegnarvi.

L'oroscopo di questa giornata comunica che il lato economico è in fase di miglioramento. Cercate di non spendere troppo.

L'oroscopo di mercoledì 15 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Il tempo corre veloce e voi dovete cercare di essere al passo con i tempi. È davvero complicato adeguarsi, quando intorno c’è qualcuno che ne sa sempre una in più del diavolo. Avete molta strada da percorrere, da studiare ed imparare. L'umiltà è una dote molto importante in questo periodo. Nonostante gli alti e bassi, continuate ad assumere un atteggiamento positivo nei confronti delle relazioni sentimentali.

Acquario – È un periodo abbastanza favorevole, sia per chi cerca il grande amore e sia per le coppie in crisi che vogliono trovare una soluzione. Siete affascinanti e attraenti, potete fare il bello e cattivo tempo. L’unico aspetto incerto è il lato economico. Potreste discutere sulla divisione di una spesa o di un guadagno. I soldi sono al centro delle tensioni, non l'amore. Dovete armarvi di pazienza, presto si risolveranno i dubbi e i problemi legati alla sfera economica e alla professione.

Pesci – Qualcuno veglia su di voi come un angelo custode e ammortizza molti dei vostri problemi. Siate prudenti e muovetevi con calma.

Non è il momento adatto per mettere in cantiere un nuovo progetto, meglio portare avanti quello che avete già intrapreso. L'oroscopo vi invita a non fidarvi delle promesse verbali, meglio mettere nero su bianco. Sensi e cuore seguono due percorsi differenti e contraddittori. Anche se amate davvero chi vi sta accanto, tendete a scaricare le vostre tensioni interiori sul partner. Per i single c'è un incontro costellato da difficoltà e ostacoli, ma sincero.