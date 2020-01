L’Oroscopo del 15 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. In particolare per i nativi del Cancro sarà un mercoledì fortunato, mentre i Leone si sentiranno un po' turbati.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata.

L'oroscopo di mercoledì 15 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: giornata abbastanza ok per quanto riguarda il lavoro, mentre nei sentimenti c’è ancora un po’ di insicurezza da dipanare. Non siete certi di ciò che provate, presto potrete voltare pagina e magari vivere una nuova emozionante storia d’amore.

Non si escludono richieste d’aiuto per via di certi problemi di denaro.

Toro: secondo l'oroscopo dovete fare un po’ di introspezione per capire cosa non va nella vostra vita. Ci sono dei dubbi d’amore da sistemare, dei problemi economici da riparare e delle difficoltà lavorative da affrontare. Tutto ciò è la principale causa di una forte irrequietezza che vi rende insonni.

Gemelli: coloro che da tempo vivono una storia d’amore in crisi, devono prendere una decisione ed essere irremovibili. Se qualcosa non vi va a genio allora è meglio chiudere piuttosto che trascinare avanti un peso morto.

Occhio alla tensione lavorativa o di studio. Una volta scrollati di dosso eventuali problemi, il fisico tornerà ad essere pimpante.

Cancro: in arrivo un mercoledì fortunato, siete un segno molto ricercato e amato da tutti anche se talvolta dovete combattere contro l’invidia dei colleghi. Possibili colpi di fulmine, non si escludono rotture e cambiamenti importanti. Con una giornata così agevolata, è naturale sentirsi bene fisicamente e mentalmente.

Leone: l'oroscopo annuncia una giornata abbastanza positiva, dopo gli alti e bassi di questo inizio settimana. Molti nativi hanno spesso l'impressione che qualcuno si stia prendendo gioco di loro e questo li turba. Mantenete un atteggiamento fermo. Nel lavoro dovete essere più collaborativi e meno polemici. Non fatevi distrarre. Miglioramenti a partire dai prossimi giorni.

Vergine: vi sentite meglio rispetto al solito, per questo avrete modo di avanzare con il lavoro/studio. Viaggi in arrivo. Prima di intraprendere un nuovo percorso, assicuratevi di avere abbastanza denaro a disposizione. In amore è tempo di fare qualche revisione, siete stanchi di aspettare.

Bilancia: probabili problemi tra coppie di lunga data. Si prospetta una giornata impegnativa. In amore ci sono delle problematiche da risolvere, parliamo di gelosia, rimpianti, dimenticanze. Siate più responsabili e cercate di non causare ritardi specialmente in famiglia. Fisico in calo, avete bisogno di fare attività fisica e alimentarvi meglio.

Scorpione: giornata valida per fare chiarezza in amore, specialmente se nei giorni scorsi ci sono stati dei litigi. Nel lavoro state vivendo un buon momento anche se rincasate molto stanchi.

Prendetevi del tempo per pensare al vostro corpo, vi state trascurando da un po’.Sagittario: La fortuna è con voi e vi agevola in tutto, dall’amore al lavoro. Aspettatevi degli elogi o dei complimenti. Occasioni interessanti per i single.

Capricorno: mercoledì agitato a causa di una questione sentimentale irrisolta. Avete bisogno di maggiori certezze. Il fisico si presenta stanco, ma già da alcuni giorni vi sentite privi di energie. Valutate di fare un cambio di alimentazione oppure di incrementare l’attività fisica. Siete stressati per il troppo lavoro/studio.

Acquario: giornata favorevole. Le difficoltà di coppia sono in via di risoluzione, anche i dubbi sentimentali potranno essere chiariti.

Qualcuno ha intrapreso una nuova collaborazione o percorso di studio da poco, per questo ci sono delle difficoltà iniziali. Chi è in partenza deve fare attenzione a non dimenticare nulla.

Pesci: siete smarriti e confusi, non sapete che pesci prendere. Avete mille ambizioni ma non è il caso di mettere il bastone tra le ruote agli avversari. Soltanto nel weekend avrete modo di chiarire tutti i vostri disagi. State facendo più del dovuto e questo non aiuta il vostro stato d’animo, infatti vi sentite stressati.