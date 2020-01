L’Oroscopo del 19 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La domenica è tempo di riposo, quiete e relax. In tanti riusciranno a prendersi una bella pausa per rigenerarsi dopo una settimana affannata. Per la Bilancia sarà una domenica valida, mentre il Cancro sarà travolto dall’amore. La Luna, in serata, passerà dallo Scorpione al Sagittario. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata.

L'oroscopo di domenica 19 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: possibili colpi di fulmine, l’amore presto busserà alla vostra porta. Anche un’amicizia potrà trasformarsi in qualcosa di speciale, insomma non bisognerà dare nulla per scontato. Contatti e amicizie saranno favoriti, per cui non chiudetevi in casa. Sfruttate l’energia del mattino per accelerare il passo e non rinviate a sera perché sarete troppo stanchi per concentrarvi.

Toro: da tempo vivete una situazione a dir poco particolare.

Provate dei sentimenti confusionari ed anche l’umore è traballante. Non siete sicuri di quello che provate, ma in giornata vi sarà possibile chiedere un consiglio ad una persona esperta. La salute comincia a scricchiolare, sarà bene evitare sforzi eccessivi.

Gemelli: non trascurate un eventuale rapporto nato da poco, l’amore e l’amicizia vanno coltivati giorno per giorno. Sarà una domenica un pochino nervosa, sarete piuttosto distratti e non riuscirete a prestare la giusta attenzione al vostro interlocutore.

Rischierete di combinare un bel pasticcio. Occhio alla salute, non potete continuare a riempirvi di impegni.

Cancro: gennaio si sta dimostrando un mese ballerino, anche se non sono mancati dei giorni abbastanza fortunati. In questa giornata alcuni nativi avranno modo di concludere un accordo o interrompere una collaborazione poco fruttuosa. Avete bisogno del tempo per voi stessi e per l’amore. Siete degli inguaribili romantici e tendete a fantasticare.

Leone: sarà una domenica da non sottovalutare specialmente se negli ultimi giorni avete avuto degli alti e bassi. La forza raddoppierà e vi sentirete un po' meglio. Se c’è un investimento da fare, sarà meglio verificare con cura la fattibilità dell’affare. Bene l'amore per le coppie che stanno insieme già da un po' di anni. Novità in arrivo a partire dalla prossima settimana.

Vergine: la tensione di coppia andrà via, in questa domenica ogni problema troverà una soluzione.

Chi è solo da tempo potrebbe ricevere un invito interessante. In serata sarete pervasi da uno strano senso di incertezza. Non rimuginate troppo sulle cose. Alcuni nativi riceveranno una chiamata inaspettata che li renderà di buon umore.

Bilancia: giornata eccellente, tutto procederà a gonfie vele e non mancheranno le emozioni. L’amore viaggerà a mille e non mancheranno attimi di intesa con il partner.

In primavera il cuore dei single tornerà a battere all’impazzata e chi ha sofferto le pene d’amore tornerà a vedere la luce in fondo al tunnel. Domenica di riflessione sulla propria vita e il lavoro, state ottenendo ottimi risultati.

Scorpione: Luna nel segno fino a tarda serata, quindi saranno favoriti gli affari di cuore. Le nuove relazioni hanno affrontato un periodo pieno di incertezze e carico di ostacoli. Mettete da parte la gelosia e godetevi di più il rapporto. Sarete pimpanti e sfrutterete questa energia per portarvi avanti con certi progetti personali.

Sagittario: l’oroscopo del 19 gennaio vi mette in guardia dalle discussioni che potrebbero emergere in questa spinosa giornata.

Avete avuto una settimana niente male, ma questa domenica sarà traballante. Solamente in serata troverete un po’ di calma e ottimismo. La salute risulterà impeccabile.

Capricorno: in arrivo una giornata colma di emozioni. L’amore, la famiglia, gli amici, tutti questi aspetti sono molto importanti per voi. Chi è solo riceverà una buona notizia a breve. La salute necessiterà di un controllo maggiore dato che ultimamente vi siete esposti troppo al freddo esterno. Staccate la spina dal lavoro/studio, avete bisogno di una bella pausa.

Acquario: domenica insidiosa e con qualche polemica per alcuni nativi, sarete portati a lamentarvi di tutto e tutti.

Ciò comporterà dei litigi all’interno dell’ambiente famigliare. Rischierete di scontrarvi anche con il partner. Concentratevi sul lavoro, portatevi avanti con un compito ma tenetevi alla larga dalle discussioni. In nottata molti nativi avranno difficoltà a chiudere occhio.

Pesci: la maggior parte dei nativi sta vivendo un periodo abbastanza gradevole sia in amore che nel lavoro/studio. In questa domenica vi divertirete abbastanza, specie se avete programmato una serata romantica o una gita fuori porta. Attenzione ai dolori della cervicale o di stomaco.