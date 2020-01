L’Oroscopo del 20 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Luna (fase calante) in Sagittario. Per l’Ariete sarà un lunedì semplice, mentre per alcuni nativi del Capricorno riceveranno delle opportunità d’amore. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo primo giorno della settimana.

L'oroscopo di lunedì 20 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: questo lunedì vi favorirà rendendovi ogni cosa più semplice. Alcuni nativi riceveranno un nuovo compito o incarico di lavoro che però riusciranno a portare a termine con successo.

I sentimenti presto riaffioreranno e chi è solo incontrerà una persona speciale. La serata sarà molto più piacevole dell’intera giornata. Rilassatevi.

Toro: avrete una bella giornata piena di interessi e svago. Qualcuno dovrà lavorare, ma le ore voleranno via in un baleno. In serata avrete modo di lasciarvi andare alla passione. Venere sarà favorevole soprattutto per chi è solo da tempo. Eventuali problemi riguardanti l’abitazione saranno risolti al più presto, magari con un trasferimento.

Gemelli: giornata abbastanza difficoltosa per quanto concerne l’amore.

Con i sentimenti non si scherza. Nel lavoro emergeranno complicazioni che vi rallenteranno. Soltanto in primavera riuscirete a incrementare le entrate. Portate pazienza anche in famiglia e siate più presenti e meno arroganti.

Cancro: lunedì pieno di sprint e soprattutto di impegni. Un sentimento sarà recuperato o rafforzato. Nelle prossime 48 ore potrebbe germogliare una nuova opportunità. Occhio ai piccoli fastidi lavorativi, se qualcosa non vi garba dovrete tagliarla al più presto.

Purtroppo la forma fisica non sarà delle migliori.

Leone: vi sveglierete di buon umore perché l’amore non vi manca. Anche i single si sentiranno innamorati e presto riceveranno delle dichiarazioni. Tutto sembrerà rinascere, proverete delle sensazioni importanti. Tuttavia, avrete ancora da combattere con qualche preoccupazione che non vi farà chiudere occhio in serata.

Vergine: fino a martedì dovrete cercare di tenervi alla larga dagli scontri.

Qualcuno, da un po’ di tempo, sta cercando di rimettersi in forma ma le tentazioni risultano sempre tante. Rispetto a qualche anno fa, siete delle persone nuove e più mature. Ottima giornata per le finanze e il comparto lavorativo.

Bilancia: secondo l'oroscopo giornaliero è in arrivo un lunedì agitatissimo per la maggior parte dei nativi. Avrete delle richieste da fare e non mancheranno lamentele sul lavoro.

L’amore non presenterà problemi anche se non saranno da escludersi delle gelosie. Bene la salute, ma attenzione agli spifferi.

Scorpione: l’amore attraverserà una turbolenta tempesta in quanto le coppie finiranno per discutere. Un problema finanziario o di famiglia vi sta stressando fin troppo. Lunedì rischierete di esplodere in quanto avrete i nervi a fior di pelle. Cercate di prendervi una pausa dal lavoro/studio e valutate l’idea di fare una piccola vacanza.

Sagittario: l’oroscopo del 20 gennaio preannuncia un riscatto in amore. Se c’è stata una lontananza o una separazione, presto qualcosa cambierà. Tra qualche mese una questione economica o legale sarà archiviata. Attenzione alla salute, avete preso troppo freddo nel weekend.

Capricorno: aspettatevi un lunedì abbastanza emozionante e ricco di opportunità sia dal punto di vista amoroso e sia da quello lavorativo. Anche la salute vi sorriderà dato che da questa giornata comincerà un periodo più rilassante e soprattutto rafforzante. Riuscirete a completare ogni incarico senza ritardare. Ciononostante non si escludono dei fastidi in famiglia.

Acquario: giornata estremamente delicata dato che qualcosa scuoterà gli animi. Un partner o un familiare potrebbe finire per farvi arrabbiare. Per quanto possibile, cercate di contenere i danni. Nel lavoro sarete distratti, tuttavia dovrete sforzarvi di focalizzarvi almeno sullo stretto indispensabile. Anche la salute non risulterà eccellente.

Pesci: giornata ricca di dubbi in amore, qualcuno si ritroverà a pensare ad un ex. Vi sarà difficile concentrarvi sul lavoro, il lunedì è sempre una giornata pesante per voi. Tuttavia non potrete rinviare. Attenzione allo stress eccessivo che potrebbe causare dei malesseri allo stomaco.