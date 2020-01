L’Oroscopo del 23 gennaio è pronto a rivelare come sarà la giornata per ciascun segno zodiacale. Luna calante in Capricorno. I nativi dell’Ariete avranno modo di incontrare qualcuno di speciale mentre i Pesci saranno inclini alla polemica. Andiamo ad approfondire nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa giornata.

L'oroscopo di giovedì 23 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: questo giovedì favorirà gli incontri, quindi i single non dovranno rinchiudersi in casa ma uscire.

I più giovani devono vedere il mondo, fare tante attività e prefiggersi dei traguardi da raggiungere. Sarete estremamente affascinanti. Anche se il periodo di alti e bassi potrà dirsi archiviato, sarà meglio non abbassare mai la guardia.

Toro: sarà una giornata interessante e promettente. Chi vuole ampliare il giro delle conoscenze, potrà ottenere dei nuovi contatti. Cupido colpirà e il cuore dei single tornerà a battere all’impazzata. Cercheranno di stuzzicarvi, ma non dovrete reagire Tutto bene nel lavoro e nelle questioni d’affari.

Gemelli: nelle prossime 48 ore avrete a che fare con un imprevisto che vi porterà via molto tempo. Da tempo vi sentite tristi e scoraggiati. La mattinata richiederà una maggiore concentrazione da parte vostra, non potrete permettervi distrazioni. Nel pomeriggio sarete molto stanchi e preferirete trascorrere il resto della giornata sotto le coperte.

Cancro: presto attuerete un grande cambiamento che vi permetterà di salire di grado.

Nonostante ciò, questa giornata vi vedrà impegnati per cui non dovrete prendere delle decisioni impulsive. Sono previste uscite in compagnia e fuochi d’artificio con la persona del cuore. Evitate di sperperare, avete già consumato abbastanza denaro.

Leone: sarete in cerca di conferme e risposte. Da mesi state lavorando sodo per incrementare gli incassi e vivere una vita migliore. Nella sfera sentimentale, le coppie rischieranno di discutere.

Sarà meglio tenersi a distanza dalle questioni in sospeso e cambiare approccio. La salute risulterà salda.

Vergine: secondo le previsioni dell'oroscopo di giovedì 23 gennaio è in arrivo una giornata più che promettente sotto l’aspetto amoroso e professionale. Nel lavoro concluderete dei buoni affari. Non ci saranno particolari problemi fino al prossimo weekend. Imparate ad assumervi le colpe.

Bilancia: presto incrementerete le vostre entrate, siete un segno instancabile e stacanovista.

Mirate sempre più in alto, ma di tanto in tanto dovete fare una pausa per non stressare il vostro corpo. In giornata valuterete l’idea di mettervi a dieta o di tagliare con i vizi nocivi che vi portate dietro da tempo. L’amore di coppia sarà scintillante.

Scorpione: l’oroscopo del 23 gennaio vedrà molti nativi trovare una soluzione ad un problema di vecchia data. In famiglia presto sarà sistemato tutto, le finanze potranno aumentare ma tutto dipenderà dalla vostra tenacia.

Non prendete le cose di petto. Bene i sentimenti. Cercate di riposare un po' di più.

Sagittario: siete in attesa di qualcosa, forse delle vacanze, del weekend, di un’entrata. Presto avrete modo di svoltare, soprattutto se state vivendo una situazione spiacevole o noiosa. Siete stufi di fare sempre le stesse cose, avete un gran bisogno di stravolgere la vostra routine. L’amore tra poco busserà alla vostra porta.

Capricorno: in giornata dovrete prestare molta attenzione ai consumi. Ultimamente il portafogli di molti nativi appare sempre più prosciugato a causa delle spese eccessive ma comunque inevitabili.

Bene i sentimenti, sia per le coppie, sia per i single. Attenzione a non prendere troppo freddo.

Acquario: in famiglia non sarà una lieta giornata in quanto si registreranno scontri, tensioni e incomprensioni. Cercate di evitare di discutere perché vi mancherà la giusta lucidità. I single avranno modo di scambiare due chiacchere con una persona destinata a diventare più di una semplice amicizia.

Pesci: giornata molto polemica, sia in amore che negli affari. Avete bisogno di una boccata d’aria fresca, siete stanchi della solita monotonia. In giornata uscirete per delle commissioni. In amore dovete moderare i toni perché sarete troppo alterati.

Al più presto vi ritroverete dinanzi ad un bivio e dovrete prendere una decisione.