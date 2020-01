L’Oroscopo del 24 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Luna nuova in Acquario a partire da metà pomeriggio. Piccoli problemi in amore per l'Ariete, mentre per i nativi del segno dei Pesci si prospetta un venerdì lunatico.

Analizziamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa giornata per tutti i segni.

L'oroscopo di venerdì 24 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: l’amore risulterà in salita dopo una settimana fiacca per quasi tutti i nativi.

I single vivranno delle emozioni in più. Per quanto riguarda il lato finanziario, c’è bisogno di denaro. Nel lavoro/studio vi ritroverete in una situazione particolare in cui dovrete metterci la faccia altrimenti non otterrete ottimi risultati. Avrete gli occhi puntati addosso, per questo motivo dovrete impegnarvi fino in fondo.

Toro: in questa giornata i sentimenti saranno al centro dell’attenzione. Siete stufi di aspettare che l’altro si faccia avanti, ma valutate l’idea di prendere l’iniziativa.

Questo sarà un venerdì favorevole per gli incontri. Chi da tempo cerca una storia seria, dovrà fare attenzione ai passi falsi. Avrete modo di organizzarvi per il weekend, possibili partenze.

Gemelli: giornata di grande riflessione. Avrete modo di tirare fuori tutte le idee e i sogni che avete sempre custodito interiormente. Con il partner si registrerà una grande intesa ed ogni problema di gelosia sarà sradicato.

Evitate prese di posizioni all’interno del posto di lavoro. Possibili discussioni in arrivo, ma rinviate alla prossima settimana perché non sarete granché lucidi.

Cancro: a partire da questa giornata incomincerà un periodo favorevole per le coppie che stanno insieme da anni. Questo venerdì permette una rinascita interiore, finalmente vi risveglierete da questo particolare 'letargo' in cui versate da un paio di mesi.

Vi sentirete carichi di energie e sprizzerete positività da tutti i pori. Presto partirete per un bel viaggio.

Leone: l’amore per le coppie non presenterà novità particolari, ma per i single si registrerà una leggera scossa. Questo significa che venerdì, chi è solo sentimentalmente, avrà maggiori occasioni di conoscere qualcuno di speciale. Presto vivrete una primavera passionale e avventurosa. Nel lavoro/studio dovrete metterci più impegno poiché tenderete a distrarvi facilmente.

Vergine: molti nativi detestano lavorare in questo periodo, ma questo venerdì ci sarà poco da fare. Tuttavia, cercate di portarvi avanti in modo da liberarvi per il weekend.

Le coppie stanno progettando di allargare la famiglia oppure di sposarsi. Presto giungerà un aiuto inaspettato.

Bilancia: l’oroscopo del 24 gennaio dice che questo novilunio vi porterà una gran fortuna. I single faranno conquiste mentre gli innamorati vivranno delle ore piene di passione. Diminuite il lavoro se vi sentite troppo stanchi. La salute sarà a rischio influenza stagione, per cui copritevi bene e uscite poco.

Scorpione: giornata promettente, ci saranno delle visite o incontri a sorpresa. Con il partner di sempre vi ritroverete ad organizzare una vacanza, ma non dimenticate la famiglia.

State vivendo una situazione particolare e qualche volta cadete nella tristezza. Avete bisogno di ricevere una parola di conforto. Valutate l’idea di mettervi in proprio.

Sagittario: in arrivo una giornata piena di innovazioni, saranno effettuati dei cambiamenti importanti. Se da tempo vivete in un ambiente poco sereno, vi sarà possibile traslocare. Non saranno da escludersi degli scontri. Questo venerdì sarà pieno di agitazione all’interno delle storie di coppia. In arrivo delle novità nel lavoro/studio.

Capricorno: avrete a che fare con 24 ore estremamente interessanti. Qualcuno dovrà combattere con dei dolori fisici, forse un’influenza stagionale o un comune raffreddore.

L’amore vi terrà caldi in serata. I single per ora dovranno accontentarsi di una semplice amicizia. Occhio alle insidie di questa giornata.

Acquario: La Luna nel vostro segno vi renderà molto sognatori e pieni di entusiasmo. Salute in ripresa anche se sarà meglio muoversi di più e mangiare sano. Ultimamente state consumando troppi soldi e verso la fine del mese dovrete chiudere dei conti in sospeso. Non demoralizzatevi, con le vostre capacità risolverete ogni problema.

Pesci: in arrivo un venerdì lunatico, non avrete le idee chiare e rischierete di scontrarvi con una persona cara. Dovrete fare i conti con la noia e alcuni nativi avranno un problema economico/lavorativo.

Qualcosa non vi soddisfa, volete sempre di più. Siete stanchi di attendere che qualcosa si muova all’interno della vostra vita sentimentale. Il weekend sarà senz’altro migliore.