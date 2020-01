L’Oroscopo del 25 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Luna (fase crescente) in Acquario. Per l'Ariete si preannuncia un sabato tranquillo, mentre i nativi della Vergine potrebbero incappare in un imprevisto.

Analizziamo nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno di questo inizio weekend.

L'oroscopo di sabato 25 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: sabato molto tranquillo sul fronte personale. I rapporti professionali e amichevoli otterranno riscontri dopo un periodo di fiacchezza.

In casa dovrete fare delle sistemazioni, fatevi dare una mano. Non dovrete sottovalutare una situazione particolare. Sfruttate il weekend per staccare la spina e recuperare energia.

Toro: avrete energie a volontà e potrete ambire ad una rivoluzione. Da tempo cercate un miglioramento fisico e economico. Avete bisogno di soldi per un’imminente spesa da sostenere. Portate pazienza, cercheranno di farvi perdere la pazienza ma così finirete per giocarvi tutto il fine settimana. Possibili ripartenze.

Gemelli: in questa giornata vi alzerete con il piede giusto e molti nativi faranno degli incontri emozionanti.

In generale siete abili comunicatori, per questo non siete mai soli. All’interno della coppia dovete essere più altruisti e scendere a compromessi con le esigenze del partner.

Cancro: vi sveglierete di buon umore e vi impegnerete a fondo nelle consuete faccende quotidiane. Presto dovrete affrontare un viaggio che vi cambierà. L’oroscopo invita ad essere più intraprendenti. Quindi fate qualche attività interessante e diversa dal solito, uscite dal guscio e mettetevi in gioco.

Attenzione alle faccende di cuore, non siate gelosi.

Leone: in questo sabato l’amore comanderà su tutti gli altri aspetti della vostra vita. Chi è solo farà un incontro oppure accetterà un appuntamento speciale. Non sottovalutate le vostre capacità di conquista, siete pieni di fascino e simpatia. In famiglia rischierete di compromettere qualcosa, evitate di discutere.

Vergine: un imprevisto guasterà la giornata alla maggior parte dei nativi.

La mattinata partirà al rilento, non avrete voglia di fare alcunché. Tenetevi a distanza dalle persone pessimiste, è importate trascorrere del tempo con gente di qualità. In serata l’atmosfera si scalderà per le coppie vi vecchia data.

Bilancia: l’oroscopo del 25 gennaio vi invita a pensare di più all’amore specie se siete single. Se volete essere felici dovete tirare fuori il carattere e imparare a imporvi. Non siete costretti a dire sempre di 'sì', se qualcosa non vi piace dovete dirlo. Le giovani coppie risulteranno a rischio, correte ai ripari e colmate ogni distanza.

Scorpione: ascoltate quello che vi dice il cuore, non fate sempre di testa vostra.

Siete istintivi e ragionate poco. In questa giornata in famiglia si scatenerà qualche turbolenza ma niente di preoccupante. Tendete ad essere egocentrici, per questo dovrete imparare a pensare anche al prossimo. Presto vivrete una situazione (quasi) ingestibile.

Sagittario: in arrivo una giornata interessante e perfetta per imparare qualcosa di nuovo. Aprite la vostra mente, viaggiate, leggete e chiacchierate con gente diversa. Avete bisogno di stimoli. In serata l’amore esploderà sotto le lenzuola e non si escludono delle liete sorprese.

Capricorno: secondo le previsioni dell'oroscopo è in arrivo un sabato abbastanza positivo.

Qualcuno si ritroverà a fare shopping, occhio a non esagerare comprando della roba inutile. In amore avete bisogno di maggiori attenzioni, ultimamente vi siete sentiti trascurati. Confidenze inaspettate in serata.

Acquario: dovrete fare dei cambiamenti. Una situazione è diventata ingestibile e dovrete correre ai ripari proprio in questo weekend. Riflettete su ciò che funziona ancora bene e su ciò che è ormai 'scaduto'. Liberatevi di tutti i pesi e preparatevi a voltare pagina. Questo vale anche in amore, non vale la pena portare avanti una storia poco entusiasmante.

Pesci: avete bisogno di azione e spirito di iniziativa.

Questo 2020 non è iniziato nel migliore dei modi, ma porterà presto dei cambiamenti, anche se di tanto in tanto vi capiterà di incappare nuovamente in alcune giornate negative. Per fortuna questo weekend si annuncia abbastanza promettente, nonostante gli alti e bassi, riuscirete a portare a termine tutti i lavori e vi terrete liberi per la serata. Potrete dedicarvi alle vostre passioni che in settimana avete trascurato.