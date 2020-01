L’Oroscopo del 26 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Luna (fase crescente) in Acquario. Per i nativi del Cancro si preannunciano 24 ore importanti, mentre alcuni nativi del Leone vivranno una serata all'insegna del romanticismo.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno dell'ultima domenica del mese di gennaio.

L'oroscopo di domenica 26 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questa domenica aumenterà l’empatia e il vigore.

Tutto ciò che avete portato avanti in quest’ultimi tempi risulterà destinato a rendere. Prendetevi del tempo, dormite di più e fate colazione con calma. Circondatevi solamente di persone sincere e fidate, tagliate fuori dalla vostra vita quelle che vi denigrano. Non sottovalutate il potere della lettura, potrebbe stimolarvi a farvi avanzare nella vita.

Toro: questa giornata andrà presa con assoluta calma. Riposate, fate quello che vi piace e rimandate ogni impegno. Concedetevi del sano riposo, per le prossime 24 ore lasciate ogni problema familiare o lavorativo fuori dalla porta di casa.

Dopo una settimana movimentata, avete bisogno di pensare solamente a voi stessi e questa sarà la giornata migliore per farlo. Presto dovrete prendere delle importanti decisioni.

Gemelli: pur essendo domenica il vostro spirito non si fermerà. Siete sempre impegnati in qualche faccenda, non amate stare con le mani in mano. Tuttavia, in questo fine settimana dovete prendervi una pausa per ricaricare le pile e permettere al vostro corpo di godere della miglior forma possibile in vista della seguente settimana.

Cancro: sarà una domenica importante. Tutte le sensazioni si amplificheranno ed anche i sentimenti. In serata la vostra sensualità e voglia di intimità risulterà altissima e questo farà un gran piacere al partner. In famiglia sarà risolta una certa crisi. Non rinunciate ai vostri spazi personali.

Leone: in serata il romanticismo e l’amore saranno a dir poco stellari. Non avrete nulla da ridire e vi godrete questa ultima domenica del mese di gennaio.

Chi per forza di cose dovrà lavorare, dovrà cercare, nei limiti del possibile, di impegnarsi il meno possibile. Cercate di trascorrere meno tempo del solito sui social e dedicatevi ad altre attività.

Vergine: in giornata si sprigioneranno le idee ed elaborerete un nuovo piano. Presto avrete modo di effettuare una trasformazione che potrebbe riguardare il look o l’ambiente circostante. Non arrabbiatevi e prendete la vita così come viene. L’aspetto economico risulta traballante da un po’. In questa domenica potrebbe arrivare una telefonata da un parente.

Bilancia: l’oroscopo del 26 gennaio parla di trovate geniali.

In questa giornata la vostra mente risulterà più brillante che mai. Dunque dovrete approfittare di questo momento per concludere un affare, trovare la soluzione ad un problema, organizzare il programma della prossima settimana, pensare al partner. Qualunque cosa vi riuscirà bene, per cui mettetevi in gioco.

Scorpione: domenica da dedicare alle questioni casalinghe e familiari. Se c’è stata una difficoltà nei giorni scorsi, avrete modo di risolvere tutto al più presto. Avrete un bel po’ di energie, ma cercate di preservarle in vista della settimana ventura. In amore c’è aria di crisi, accorciate le distanze.

Sagittario: chi studia dovrà correre per rimettersi in pari. Questa domenica capiterà a puntino per chi ha dei ritardi nelle consegne. Avete vissuto una settimana discreta ma a causa della poca concentrazione avete rinviato il vostro dovere troppo a lungo. Qualche abitudine malsana andrà eliminata e rimpiazzata con qualcosa di più salutare, cercate di dormire di più.

Capricorno: siete soliti fare le ore piccole oppure trascorrere fin troppo tempo sui social network. In questa domenica pensate al vostro benessere. Se possibile, svegliatevi più tardi, mangiate con calma e muovetevi di meno. Il vostro corpo avrà bisogno di scaricare la tensione, siete stressati e questo nuove alla salute.

Acquario: Luna ancora nel segno. Dovete avere più autostima e fiducia in voi stessi. Approfittate di questa giornata per capire cosa volete essere e dove volete arrivare, non è mai troppo tardi per cambiare. L’amore richiede passione e attenzione. Qualche emozione arriverà in serata. Evitate di prendere freddo.

Pesci: occhio ai sogni che farete in nottata, qualcuno di essi potrebbe avverarsi. Sarà una domenica pacata, in cui anche l’agitazione scivolerà via. Archiviate i vecchi dolori e fate spazio alle nuove avventure che vivrete al più presto.