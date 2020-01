L’Oroscopo del 28 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale, nella quale la Luna (fase crescente) sarà in Pesci. I Gemelli avranno gli astri dalla loro parte, mentre i nativi dell'Ariete dovranno cercare di riposare un po' di più.

Analizziamo adesso le previsioni astrologiche del secondo giorno della nuova settimana.

L'oroscopo di martedì 28 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: all’interno della relazione di alcuni nativi ci sono delle lacune che dovranno cercare di colmare in settimana.

Questo martedì sarete portati a essere più aperti e comunicativi, quindi sarà possibile cercare un dialogo chiarificatore. Nel lavoro sta per chiudersi un ciclo. Il fisico risulta un po’ stremato, evitate le ore piccole.

Toro: in generale, lavorate fin troppo e questo, a lungo andare, rischierà di allontanarvi da un’amicizia o dal partner. In famiglia dovrete essere più indulgenti e presenti, i figli richiederanno più attenzioni del solito. Sarà facile cadere preda della distrazione, tuttavia sforzatevi di mantenere il focus altrimenti rischierete ritardi.

Gemelli: coloro che vivono da soli dovranno ricordarsi di ricontattare un familiare o una persona cara. A lungo andare la solitudine diventerà un macigno, per cui cercate di essere più cordiali e socievoli con gli altri. Le stelle vi doneranno energia. Cercate di portare a compimento un eventuale mansione senza lasciare le cose a metà.

Cancro: l’oroscopo del 28 gennaio parla di intesa amorosa. Per voi l’amore e la famiglia sono tutto nella vita.

Riallacciate un contatto, specialmente se il vostro obiettivo è quello di fare carriera. In questo martedì farete dei progetti per l’estate, rimettetevi in forma. Presto molti nativi riceveranno una notevole somma di denaro con cui potranno intraprendere dei nuovi percorsi di vita.

Leone: sarà una giornata favorevole ai riconciliamenti, dunque se c’è stata una lite con il partner o un famigliare, potrete venirvi incontro.

Siete spesso preoccupati per gli eventi, ma lasciatevi trasportare dalla corrente del destino. Qualcuno cercherà di farvi arrabbiare, ma voi dovrete essere bravi a rimanere zen.

Vergine: in arrivo una giornata caratterizzata da alti e bassi. All'interno della coppia occorre movimentare un po' la situazione. Da tempo c’è un pizzico di insoddisfazione, magari non vi vedete in forma oppure siete apatici. Cercate di mantenere la calma e non demoralizzatevi, presto vi sentirete molto meglio.

Bilancia: nel lavoro occorre perseveranza e concentrazione, ma non sacrificate la vita amorosa per i soldi. In questo martedì vantate un’ottima forma fisica ed anche mentalmente vi sentirete più che bene.

In giornata molti nativi faranno un acquisto decisivo. Bene l'amore per le coppie di lunga data.

Scorpione: settimana promettente per l’amore, soprattutto martedì 28 gennaio. Risulteranno favoriti i progetti di coppia mentre i single under 40 risulteranno più affascinante che mai. Ultimamente avete ben poca voglia di lavorare, preferite poltrire e mangiare senza sosta. Cercate di farvi forza, a febbraio dovrebbe arrivare una bella scossa.

Sagittario: cercate sempre il divertimento in quanto detestate annoiarvi e non fare niente. Quindi in questo martedì vi darete da fare affinché possiate trascorrere una buona giornata.

Sul lavoro una collaborazione potrebbe trovarsi in bilico. In famiglia c’è pace e armonia da tempo, ma occhio alle turbolenze del prossimo weekend.

Capricorno: l'oroscopo di martedì vedrà alcuni nativi alle prese con dei problemi finanziari. Avete speso già abbastanza ed ora avete il conto in rosso. Niente panico, presto riceverete un po’ di respiro. Con una situazione difficile non è facile vivere serenamente l’amore, per questo rischierete di scontrarvi con il partner e di avere alcuni problemi fisici.

Acquario: giornata da trascorrere con le persone più care. Sarete molto attenti alle esigenze altrui.

Sfruttate questa empatia anche nel lavoro/studio per differenziarvi dai concorrenti. Presto alcuni nativi dovranno partire. Qualcuno sta valutando un investimento, in giornata potrebbero emergere delle informazioni in più. La salute risulterà salda.

Pesci: i sentimenti della maggioranza dei nativi saranno in netta ripresa. I single dovranno fare attenzione a non infilarsi in situazioni complesse. Progettate una fuga romantica al mare, avete bisogno di dare una bella scossa al rapporto. Nel lavoro tutto procederà senza intoppi, sarete molto pazienti. Non esagerate con le spese, molti nativi tendono ad avere le mani bucate.