L’Oroscopo del 29 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase crescente) abbandonerà i Pesci per andare dall'Ariete. Si preannuncia un mercoledì promettente per il Toro, mentre i nativi della Vergine dovranno cercare di evitare le polemiche.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno di questa giornata.

L'oroscopo di mercoledì 29 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: i single spesso fantasticano su un amore struggente e avventuroso, a tratti lontano dalla realtà.

Dovrete fare attenzione a non illudervi, questo periodo risulterà molto particolare. Non permettete a nessuno di giocare con i vostri sentimenti. Qualcuno ha un lavoro nuovo oppure è desideroso di mettersi in gioco.

Toro: questa giornata promette bene, cercate di approfittare delle stelle favorevoli e concludete qualcosa. Entro sera una notizia lascerà molti nativi di sasso. Scrollatevi le perplessità di dosso e chiedete aiuto ad un’amicizia fidata. Non trascurate il fisico ed evitate di prendere freddo.

Gemelli: in questo mercoledì dovrete fare ancora più attenzione. Un problema di lavoro rischierà di ripercuotersi all’interno della sfera sentimentale. Niente transiti importanti per questa giornata, dovrete attendere per notare un miglioramento. Per quanto concerne la salute, non saranno da escludersi dei dolori articolari e difficoltà a dormire.

Cancro: l’oroscopo del 29 gennaio invita a farsi avanti nelle questioni di cuore.

I single dovranno esprimere tutta la loro simpatia e sensualità, soprattutto se vogliono trovare qualcuno di speciale per trascorrere il San Valentino insieme. Il lavoro potrebbe dare delle noie, sarete molto assonnati e desidererete fuggire, anche all’estero.

Leone: da tempo siete in cerca di una scossa significativa. Nel lavoro/studio, in famiglia e nelle faccende di cuore c’è un po’ di monotonia.

Non amate fare sempre le stesse cose e in questa giornata rischierete di innervosirvi. Anche la salute risulterà traballante. Sarete molto nervosi e tesi. Occhio a non fare le ore piccole.

Vergine: dovrete fare molta attenzione alle polemiche in quanto sarete altamente suscettibili. Da un po’ di tempo molti nativi hanno dei problemi economici. Qualcuno non se la passa bene a livello amoroso. Questa settimana procederà un po’ al rilento e ciò vi causerà nervosismo. Attenzione a non prendere freddo la sera.

Bilancia: saranno 24 ore eccellenti per parlare di una questione importante. Con il partner siate sinceri, non dovete mandare avanti una relazione per abitudine.

Siate spontanei e sorprendenti. In generale, la vita lavorativa sta andando bene ma avete paura di piombare nuovamente in un periodo buio. Attenzione a certi fastidi fisici e alle allergie.

Scorpione: spesso molti nativi hanno delle crisi di panico o di nervoso. Entro la fine dell’anno cambieranno delle cose e dovrete farvi trovare pronti. Il vostro corpo chiede riposo, cercate di non sovraccaricarvi di lavoro e intraprendete una dieta salutare. Bene l'amore per le coppie di lunga data.

Sagittario: in giornata la maggior parte dei nativi si ritroveranno ad affrontare un lavoro o una mansione poco motivante.

Ci saranno le pulizie di casa da fare, non rinviatele perché le seguenti giornate saranno ancora più impegnative. Se qualcosa non vi piace, respingetelo senza tante cerimonie. Non dovete giustificarvi sempre. Il vostro fascino sarà stellare e potrete fare conquiste.

Capricorno: l’oroscopo di mercoledì 29 gennaio parla di una giornata trasgressiva. Chi è in coppia oserà qualcosa di nuovo mentre chi è solo si lancerà in avventure fugaci. Non dovrete fare dei passi falsi. Prima dell’estate dovrete rimettervi in forma, quindi cominciate al più presto a smettere di nutrirvi male e diminuite i vizi negativi.

Acquario: alcuni nativi dovranno affrontare delle discussioni. In generale, sarà una giornata piena di nervosismo. Non avrete voglia di vedere e sentire nessuno, anche l’amore risulterà irritante. Non scatenate litigi altrimenti sarà un mercoledì interminabile. Attenzione ai ritardi dei mezzi pubblici.

Pesci: in arrivo un mercoledì 'ok' per quasi tutti i nativi, le stelle vi sorrideranno. Riuscirete ad ottenere consensi e alcuni riceveranno pure degli applausi nel lavoro. Giornata perfetta per le coppie che vorranno progettare qualcosa da fare per San Valentino. In serata vi rilasserete sul letto senza pensare ai problemi quotidiani che vi affliggono.