Secondo l'Oroscopo quella di mercoledì 29 gennaio sarà una giornata vantaggiosa per il Leone, che potrà fare affidamento sugli influssi positivi della Luna nel segno, che lo aiuta a ritrovare l'ottimismo e la vitalità. Anche per i nati sotto il segno dei Pesci sarà una giornata di recupero, mentre il Capricorno dovrà fare i conti con delle problematiche. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo per la giornata di domani, mercoledì 29 gennaio, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 29 gennaio segno per segno

Ariete: sono giornate faticose per il segno, che durante le prossime ore potrebbe perdere l’ottimismo e la pazienza. I nati sotto questo segno potrebbero aver l'impressione di aver perso il controllo delle proprie emozioni e dei propri impulsi, litigi e discussioni potrebbero nascere in amore e all'interno della sfera lavorativa. Il consiglio dell'oroscopo è quello di tenere i nervi ben saldi, durante il prossimo mese inizierà un momento di recupero.

Toro: un oroscopo vantaggioso proteggerà il segno del Toro durante questi giorni finali di gennaio, ciononostante quella di domani potrebbe rivelarsi una giornata sottotono, potrebbe esserci un imprevisto da risolvere. Tuttavia niente di cui preoccuparsi, trovare la soluzione ricercata non sarà difficile e con l’arrivo del weekend il segno potrà ritrovare la calma. Serenità in amore, incontri favoriti per i single.

Gemelli: queste giornate centrali della settimana richiederanno maggiori sforzi ai Gemelli, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Coloro i quali gestiscono un’attività in proprio, potrebbero trovarsi a fare i conti con degli imprevisti di natura economica o potrebbero veder fallire un progetto in cui hanno molto creduto. Le stelle consigliano di agire con cautela, durante il weekend sarà possibile recuperare.

Cancro: un oroscopo non troppo vantaggioso si proietta sul segno durante le prossime 48 ore. Le giornate di mercoledì 29 e quella di giovedì 30 gennaio potrebbero essere caratterizzate da un calo di energie. Il Cancro potrebbe lasciarsi prendere dallo sconforto e perdere il vantaggio acquistato precedentemente. Durante questa giornata sarà meglio non fare più del dovuto e cercare di favorire il recupero fisico e mentale, l'amore si rivelerà molto importante a tal fine.

Leone: gli influssi positivi della Luna nel segno favoriranno gli spostamenti e i nuovi contatti durante questa giornata. È un momento vantaggioso per il segno, le stelle lasciano presagire un buon recupero fisico e una ritrovata determinazione in ambito lavorativo, dove si potrà ottenere molto.

In amore potrebbero restare dei contrasti, il consiglio è di cercare di mettere da parte l’orgoglio e di chiarire le incomprensioni con il partner.

Vergine: dopo un inizio settimana alquanto faticoso, l'oroscopo lascia presagire una giornata di recupero per il segno, che ritrova la serenità e l’equilibrio perduto. La giornata di mercoledì sarà incentrata sulle questioni pratiche e la sfera lavorativa, è il momento ideale per gettare le basi di un solido futuro. Serenità in amore, anche gli incontri sono favoriti, soprattutto durante il weekend.

Bilancia: il consiglio dell’oroscopo per mercoledì 29 gennaio è quello di non schiacciare il piede sull'acceleratore.

Questa giornata potrebbe essere caratterizzata da forti polemiche e contrasti e la Bilancia rischia di dire qualcosa di cui potrebbe pentirsi. Lo stress e la stanchezza accumulata potrebbero inoltre causare dei fastidi a livello psicofisico, meglio concedersi un po’ di riposo ed evitare gli sforzi eccessivi.

Scorpione: se da una parte è vero che in questo momento lo Scorpione si sente pieno di energie e vitalità e le intuizioni giuste non mancano, d’altra parte è anche vero che le stelle non sono completamente favorevoli e che le prossime giornate potrebbero rivelarsi un tantino sottotono. Coloro i quali devono concludere un accordo o una trattativa farebbero bene a muoversi con cautela e se possibile rimandare le decisioni all'inizio della nuova settimana.

Alti e bassi in amore.

Sagittario: durante la giornata di mercoledì 29 gennaio rinascerà nel segno il desiderio di stare a contatto con la natura, sarà dunque la giornata ideale per coloro i quali intendono organizzare una gita fuori porta, un’escursione o dedicarsi alla pratica di sport e attività fisica. Anche i rapporti interpersonali e la sfera sentimentale avranno un recupero durante le prossime ore, complice anche l’ottimismo e il romanticismo ritrovati dal nativi del Sagittario, che cercheranno di lasciarsi alle spalle gli alti e bassi delle giornate precedenti.

Capricorno: secondo l’oroscopo, la Luna in opposizione durante la giornata di domani potrebbe creare dei momenti di squilibrio al segno.

Sarà dunque bene agire con cautela ed evitare di fare passi falsi, soprattutto per quanto riguarda l’amore e la gestione dei rapporti interpersonali. Meglio concedersi qualche momento di solitudine, per rilassarsi e riordinare i pensieri.

Acquario: questa giornata si prospetta alquanto serena, tuttavia in serata qualcuno potrebbe avvertire un calo di energie ed accusare leggeri fastidi fisici. Quella di giovedì sarà poi una giornata alquanto agitata, potrebbero infatti presentarsi degli imprevisti da risolvere. Serenità in amore.

Pesci: secondo l’oroscopo durante la giornata di mercoledì 29 gennaio un particolare allineamento di pianeti favorirà il segno che potrà togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Questo è solo il preludio di un fine settimana che vi vede protagonisti, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Sarà il momento ideale per organizzare un viaggio o una serata tra amici, anche gli incontri sono favoriti.