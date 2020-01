Le previsioni astrologiche del 3 febbraio ci delucidano sull'andamento lavorativo e amoroso, sia dei single che di coloro che sono in coppia, relativo ai primi sei segni dello zodiaco. La Vergine condurrà con molta passione la propria giornata, progetti importanti per l'Ariete.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non pensate troppo a quello che è successo in passato, il partner vuole fare con voi progetti futuri. I cuori solitari non dovranno esporsi troppo se non fermamente convinti, a volte le persone possono essere ferite ingiustamente.

Il lavoro sarà particolarmente soddisfacente, ci sarà un nuovo incarico importante che potrebbe essere vostro. Non fate mai mancare professionalità e determinazione.

Toro: la giornata sarà costellata di litigi e discussioni con il partner. Sappiate gestire la situazione ed evitate di prendere decisioni improvvise. I single saranno presi in incontri molto interessanti, alcuni potrebbero portare qualcosa di buono e vantaggioso. L'ambiente professionale risulterà essere molto sereno e questo vi permetterà di essere particolarmente efficaci.

Gemelli: il rapporto con il partner ormai non è dei più solidi, prendete una decisione definitiva o finirà per danneggiare entrambi. I single saranno colti da tanta passione per una persona che hanno conosciuto da poco. L'importante sarà mantenere i piedi per terra e marciare nella giusta direzione. Nel lavoro qualcosa non funzionerà, un po' per colpa vostra, un po' per qualche collega troppo geloso.

Cercate di non rimanere invischiati in eccessive polemiche.

Cancro: le stelle vi favoriranno e anche il rapporto di coppia ne risentirà favorevolmente. Potrete programmare qualcosa di particolarmente interessante con la vostra dolce metà. I cuori solitari effettueranno delle conoscenze che porteranno, però, solo situazioni effimere. Il lavoro subirà una favorevole impennata, i vostri superiori vi manifesteranno tutta la loro stima e la loro gratitudine.

Leone: il rapporto di coppia risulterà essere molto positivo. Una buona cena serale rinsalderà il vostro rapporto, avrete anche la possibilità di intraprendere alcuni argomenti molto personali. I single avranno la possibilità di divertirsi e non pensare troppo a seri legami amorosi. Il lavoro non avrà particolari sussulti, avrete anche la possibilità di riposarvi un pochino.

Vergine: sarà tanta la passione che renderà molto vivace il vostro rapporto di coppia. Non perdete tempo e cercate di assecondare le volontà del partner. I cuori solitari riceveranno un invito molto gradito, potrebbe essere il preludio per l'inizio di qualcosa di veramente importante.

Sarete molto presi dal vostro lavoro, un progetto in particolare vi terrà molto occupati. Ne uscirete alla grande e con gli onori del caso.