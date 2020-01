L’Oroscopo di sabato 4 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Durante il pomeriggio la Luna (fase gibbosa calante) abbandonerà l'Ariete per passare nel segno del Toro. I Gemelli saranno fortemente ispirati, mentre la Bilancia godrà di una forma smagliante. Ci saranno numerose attività da sbrigare, per questo ciascun segno vivrà un sabato frenetico e importante. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno della giornata.

L'oroscopo di sabato 4 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: le previsioni del 4 gennaio vi avvertono: dovrete stare molto attenti, specie se volete agguantare la giusta occasione. Sarà un sabato pieno di emozioni d’amore e di chiacchiere in famiglia. In serata non si escludono uscite in compagnia anche se qualcuno potrebbe rinviare un appuntamento.

Toro: la mattinata partirà un po’ in sordina, ma nel pomeriggio la musica cambierà in meglio. Grazie all'ingresso della Luna nel vostro segno, vi riscoprirete romantici e passionali.

Avvertirete una certa carica e partirete alla conquista. Gli anta si sentiranno meglio rispetto ai giorni scorsi. Certi dolorini fisici che vi hanno torturato nei giorni precedenti, scompariranno.

Gemelli: in arrivo una giornata piena di idee e ispirazioni. Coloro che lavorano riusciranno a portarsi avanti senza intoppi. Fisico in ripresa. L’amore continuerà ad essere stabile per le coppie, mentre i single innamorati dovranno decidersi a dichiararsi al più presto. Salute ok.

Cancro: guai a chi oserà rovinarvi il weekend. Sarete a rischio arrabbiature poiché durante la settimana vi fate in quattro destreggiandovi nelle più disparate mansioni. L’unica cosa di cui avrete bisogno sarà di starvene per fatti vostri, magari davanti alla tv. Le coppie stanno vivendo un buon momento in quanto l’amore è solido e indistruttibile.

Leone: gli astri non mentono: in arrivo una giornata piena di forze, sarete molto tosti e porterete egregiamente al termine tutti i vostri incarichi. In serata, chi sta frequentando una certa persona, si ritroverà a trascorrere delle ore molto piacevoli. Presto sarà possibile fare sul serio.

Vergine: le stelle annunciano un sabato in crescendo per la quasi totalità dei nativi. Mente e fisico saranno in ripresa ed anche il cuore tornerà a battere per chi è single da tempo. Le coppie potranno organizzare un viaggio, qualcuno avrà modo di fare una breve vacanza specie se ha lavorato nel periodo natalizio.

Bilancia: sarete in forma smagliante e vi porterete avanti con alcune faccende terminando prima del solito. Molti nativi si dedicheranno a qualche nuovo hobby. Non trascurate le pulizie di casa, da tempo state rinviando una certa mansione.

Un familiare potrebbe chiedervi una cosa.

Scorpione: sabato importante per gli affari di cuore. Sarà possibile ricucire una rottura oppure rompere il ghiaccio e fare nuove conoscenze. In casa e al lavoro vi fate in quattro, per questo spesso soffrite di mal di schiena e dolorini articolari. Non accettate nuovi incarichi, specialmente in questa giornata da dedicare al riposo.

Sagittario: le situazioni di cuore non stanno attraversando un momento quieto. Molto probabilmente in questa giornata dovrete prendere una decisione. Non sempre la vita è giusta, ma bisogna imparare a camminare a testa alta senza pentimenti.

Nel lavoro non si escludono nuovi clienti o commissioni.

Capricorno: siete nel bel mezzo di un mese in grande spolvero e ricco di opportunità. Naturalmente dovrete darvi da fare anche in questo sabato 4 gennaio. Le previsioni del giorno annunciano che ci saranno degli incontri di lavoro o un aperitivo in compagnia o un appuntamento d’amore.

Acquario: giornata favorevole per le conoscenze e per le pulizie di casa. Avete rinviato troppo a lungo una certa mansione ed ora non potrete più procrastinare. Nei mesi scorsi vi siete dati tanto da fare ed ora vi sentite meno concentrati del solito. Cercate di tenere duro altrimenti questo 2020 si rivelerà un anno deludente.

Pesci: sarà un sabato ricco di entusiasmo e d’amore per quasi tutti i nativi. Vi sentirete più tranquilli e sicuri di voi stessi. Avrete anche la forza di rispolverare un sogno nel cassetto e vi impegnerete al massimo pur di realizzarlo. Fate attenzione a non prendere freddo, copritevi bene.