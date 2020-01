L’Oroscopo di martedì 7 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna (fase gibbosa calante) abbandonerà il Toro per andare a trovare i Gemelli. In arrivo un martedì da prendere con le pinze per l'Ariete, mentre i nativi del Sagittario vivranno 24 ore ricche di soddisfazioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche di questa giornata.

L'oroscopo di martedì 7 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: sarà un martedì da prendere con le pinze.

Dovrete andarci cauti nel lavoro, in famiglia e con i sentimenti. Quando vi piace una persona, tendete a bruciare le tappe. Cercate di controllarvi, in giornata rischierete di arrabbiarvi per delle cose di poco conto. Avrete bisogno di un’altra vacanza perché ancora non vi siete ripresi.

Toro: l’amore tornerà protagonista da questa giornata e i sentimenti saranno favoriti fino a fine settimana. Alle spalle avete un passato importante e tormentato. Aspettatevi un martedì con qualche movimento economico o sentimentale.

Ultimamente sentite il bisogno di poltrire, cercate di riposare di più.

Gemelli: giornata molto favorevole. L’amore sarà inarrestabile e molto solido. I sentimenti saranno in netto recupero e sarà possibile sognare un grande amore. Nei prossimi mesi arriverà con molta probabilità ciò che si sta cercando da tempo. Nel lavoro tutto filerà liscio come l’olio, sarete efficaci e concentrati. Bene anche la salute.

Cancro: da qualche giorno l’amore risulta in crisi, quindi in giornata ci sarà da riflettere sul da farsi. Avrete i nervi a fiori di pelle poiché ci saranno molte faccende da ultimare entro la serata. Non vedrete l’ora di chiudere il lavoro e rilassarvi. Cercate di non strafare, il troppo stroppia.

Leone: sarà possibile ottenere un chiarimento definitivo. Se qualcosa non va, saprete fare la mossa giusta.

Avrete l’umore altalenante, passerete da momenti di apatia a quelli di euforia. Nel lavoro ci saranno degli intoppi ma in serata sarà possibile lasciarsi tutto alle spalle. Salute in ripresa.

Vergine: coloro che soffrono in amore devono valutare con attenzione se cambiare aria o superare il tutto mettendoci una pietra sopra. Questa giornata consente di liberarsi dal peso di alcune zavorre. In famiglia potrebbe verificarsi una discussione. In serata crollerete sfiniti.

Bilancia: giornata perfetta per rimettersi in gioco. Cercate una novità, ultimamente siete stufi di fare sempre le stesse cose e di respirare la medesima aria. Nel lavoro ci saranno dei problemi da affrontare ed anche un po’ di ansia. Presto tutto si risolverà, date tempo al tempo. L’amore ha bisogno di cure e attenzioni maggiori.

Scorpione: l'oroscopo vi invita ad evitare ogni discussione, se c’è un problema sarà meglio rinviarlo ad un giorno più sereno. Avrete un po’ di confusione mentale e il vostro corpo sarà molto fiacco. Cercate di riprendervi con del sano riposo. Bene l'amore di coppia.

Sagittario: in arrivo una giornata positiva e ricca di soddisfazioni, avrete energie a volontà. Non perdete tempo a risolvere i problemi altrui. L’amore ha bisogno di cure, da tempo siete presi da altre questioni. Salute in ripresa, ma evitate di prendere freddo.

Capricorno: in giornata tutto si risolverà, persino quelle relazioni che navigano da tempo in cattive acque.

Anche in famiglia tornerà la calma e le discussioni avvenute nelle scorse settimane saranno archiviate. Potrebbe arrivare una proposta di lavoro interessante. Tenetevi ben distanti dalle situazioni ambigue poiché vi causano troppo stress.

Acquario: vi sentirete spossati a causa del periodo turbolento che state attraversando. L’amore ha i suoi alti e bassi, le neo-coppie hanno ancora qualcosa da approfondire e scoprire. Chi è impegnato da diversi anni potrà rilanciare un sentimento. Nelle cose occorre cautela e dimestichezza.

Pesci: martedì in calo sia per quanto riguarda l’amore e sia per quanto riguarda la salute.

Il corpo ha bisogno di maggiori attenzioni, da settimane avete sgarrato con la dieta. Nel lavoro occorre tenere gli occhi aperti e guardarsi alle spalle. Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio.