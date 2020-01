La settimana scorre veloce per tutti i segni zodiacali. Con l'avvicinarsi del weekend e la Luna in posizione favorevole i Pesci recuperano al meglio, anche se farebbero bene a far attenzione a chi cerca di approfittarsi delle loro benevolenza. Lo Scorpione al contrario farà bene ad agire con cautela, mentre il Toro può tirare un sospiro di sollievo. Recupera la Vergine grazie a Giove e Saturno favorevoli.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di domani, giovedì 9 gennaio 2020, per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 9 gennaio segno per segno

Ariete: è un momento un po’ confuso per il segno. Durante le prossime ore vi sentirete agitati a causa di alcuni blocchi che provengono da fattori esterni. Tra successi che sembra non arrivare e obiettivi ancora lontani l'Ariete potrebbe demoralizzarsi e vivere un momento sottotono, tuttavia con l’avvicinarsi del weekend ci sarà un buon recupero. Alti e bassi in amore.

Toro: durante la giornata di giovedì il segno potrà recuperare, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Sarà possibile trovare dei chiarimenti all'interno del rapporto di coppia e guardare al futuro con maggiore ottimismo. È un buon momento per quanto riguarda l’ambito lavorativo, le soddisfazioni non mancano, ma ci sono delle questioni da mettere in chiaro.

Gemelli: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno durante il mese di gennaio 2020, tuttavia durante questa giornata qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. Il consiglio delle stelle è quello di concedersi un momento di riposo, anche se a partire dalla giornata di sabato si potrà recuperare alla grande. Durante il weekend sono favoriti gli spostamenti e i nuovi contatti.

Cancro: c'è insoddisfazione e sofferenza durante queste prime giornate dell’anno. Quella di giovedì 9 gennaio sarà una giornata movimentata in cui potrebbero nascere facili polemiche e contrasti tanto in amore quanto all'interno dell’ambito lavorativo.

Nonostante gli sforzi gli obiettivi prefissati potrebbero essere ancora lontani, qualcuno pensa di meritare maggiori gratificazioni e non esiterà a mostrare il proprio disappunto vedendosele negate.

Leone: non è un momento astrale negativa per il segno, che tuttavia durante questa giornata potrebbe nutrire dei dubbi e vivere qualche momento di frustrazione. È un periodo carico di contrasti soprattutto in amore, mentre in ambito lavorativo non mancano i grattacapi. Il consiglio delle stelle è di agire con cautela e diplomazia, ma senza lasciarvi passare la mosca sotto il naso.

Vergine: la settimana non è iniziata nel migliore dei modi per il segno che con l’avvicinarsi del weekend potrà fare affidamento su Giove e Saturno favorevoli. Durante le prossime ore inizierà un buon recupero soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore.

In ambito lavorativo sarà meglio non esporsi più del dovuto. Bene il fisico.

Bilancia: quella di giovedì 9 gennaio sarà una giornata ricca di stress per il segno che già ad inizio settimana a causa di un sovraccarico di responsabilità ha vissuto un momento sottotono. La stanchezza potrebbe avere la meglio su di voi e costringervi a rallentare i ritmi. Evitate di favorire la nascita di contrasti tanto in amore quanto in ambito lavorativo.

Scorpione: il suo atteggiamento superficiale rappresenta l’ostacolo maggiore incontrato dal segno durante queste giornate. Non è un buon momento per fare progetti o per iniziare nuove sfide, siete costretti a rimandare le nuove iniziative all'inizio del prossimo mese.

Per quanto riguarda questa settimana il consiglio è quello di agire con cautela, evitare passi falsi e soprattutto tenersi lontani dalle discussioni.

Sagittario: durante le prossime ore inizierà un forte momento di recupero per il segno che si prepara a vivere delle giornate vantaggiose tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Vi sentirete energici, pieni di voglia di fare e creatività. È il momento ideale per avanzare delle proposte, presentare un progetto o avvicinare la persona amata. Incontri favoriti durante il weekend.

Capricorno: durante la giornata di giovedì 9 gennaio potreste avvertire un po’ di tensione, vi sentirete più irritabili del solito.

Chi vive un rapporto già instabile potrebbe prendere decisioni affrettate durante le prossime ore, non lasciatevi sopraffare dalla rabbia, ragionate attentamente.Gli astri consigliano di non sbilanciarsi e cercare di evitare i litigi, con l’arrivo del fine settimana si potranno vivere delle emozioni positive e ritrovare l’equilibrio perso.

Acquario: quelle di giovedì e venerdì sono due giornate positive per agire, sono dunque favoriti coloro i quali intendono fare degli investimenti o procedere con un acquisto di tipo immobiliare. Le stelle vi favoriscono in amore, sono giornate all'insegna della passione e anche gli incontri sono favoriti.

Pesci: con la Luna in posizione favorevole quelle di giovedì 9 e venerdì 10 gennaio si riveleranno due giornate vantaggiose per il segno che ritrova positività e voglia di fare. In questo momento vi sentite molto altruisti, desiderosi di compiacere gli altri e di tirare su di morale qualcuno che potrebbe avere affrontato un periodo difficile. Il consiglio delle stelle è quello di non trasformare questa generosità in sottomissione, qualcuno potrebbe approfittarsene. Momento vantaggioso per l’amore, le relazioni che nascono in questo periodo saranno fortunate per il 2020.