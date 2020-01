Per l'Oroscopo del weekend tra il 18 e il 19 gennaio, i nativi Toro potranno sfruttare il momento per recuperare un po’ di energie, mentre per Leone l'intesa di coppia sarà molto forte tanto da proporre tante attività in compagnia del partner. Scorpione sentirà la necessità di chiarire alcune questioni con il partner oppure in famiglia, mentre Pesci riuscirà a stimolare la propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il fine settimana dal 18 al 19 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo fine settimana 18-19 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: vi sentirete particolarmente a vostro agio durante il fine settimana trascorrendo il vostro tempo in compagnia degli amici, qualora siate single. Le relazioni fisse metteranno da parte alcune questioni ormai arrivate ad un punto morto per divertirsi insieme. Voto - 8

Toro: l'oroscopo vi darà l'occasione di sfruttare il momento di pausa per cercare di recuperare le energie e tornare sul posto di lavoro carichi, con nuove idee per la mente.

In amore per alcuni potrà esserci una svolta nella vita privata, ma non sottovalutate un nuovo incontro. Voto - 7,5

Gemelli: potreste avere l'opportunità di rivedere un amico di vecchia data durante il fine settimana. Tale incontro potrebbe portare anche dei cambiamenti nella vostra vita solo se li saprete cogliere. Voto - 7,5

Cancro: potreste prendere in considerazione l'idea di dedicare del tempo per voi stessi durante il weekend.

Ultimamente infatti avete dei dubbi in amore oppure al lavoro e forse prendervi un momento per riflettere potrebbe farvi molto bene. Voto - 7

Leone: gli astri sono dalla vostra parte e per il fine settimana aspettatevi grandi soddisfazioni. Sul fronte lavorativo porterete a casa ottimi risultati, ma attenti a mantenere la lucidità nel gestire una situazione complicata. Voto - 7,5

Vergine: cercate di non essere cinici e di criticare qualunque cosa facciano gli altri per non risultare sgraditi agli altri.

Per raggiungere i vostri obiettivi a volte basta soltanto essere disponibili e cordiali con le persone. Voto - 7

Bilancia: riuscirete finalmente a superare importanti ostacoli in ambito lavorativo che v'impedivano di svolgere correttamente le vostre mansioni. In amore l'oroscopo vi riserverà un buon periodo per prestare maggiore attenzione al partner e cercare di renderlo felice. Voto - 8

Scorpione: sentirete la necessità di chiarire alcune questioni con la vostra anima gemella oppure con un familiare per ritornare ad avere un rapporto sincero.

Anche se vi sentirete dire qualcosa di negativo, potrebbe essere la verità e dovrete accettarla. Voto - 6,5

Sagittario: avrete un disperato bisogno di trascorrere del tempo con la vostra dolce metà durante il fine settimana considerato che il tempo a vostra disposizione è mancato nelle giornate precedenti. Siate il più romantici possibile per ripristinare l'affiatamento di coppia. Voto - 7,5

Capricorno: il weekend inizierà con delle belle notizie in arrivo per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale l'oroscopo vi riserverà dei miglioramenti nella vostra relazione di coppia, avviandovi verso una fase positiva che durerà a lungo. Voto - 9

Acquario: sarete particolarmente sereni e avrete una grande voglia di vivere al meglio la vostra relazione sentimentale. Se siete single potreste essere molto impegnati e dedicherete poco tempo al lavoro. Voto - 7,5

Pesci: avrete l'occasione di rilanciare la vostra relazione sentimentale durante il fine settimana. Metterete in primo piano le esigenze del partner e farete di tutto affinché sia felice. Voto - 8,5