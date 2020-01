L'Oroscopo del weekend che va dal 25 al 26 gennaio, prevede i nativi Toro spinti da una buona volontà che li porterà a fare del loro meglio al lavoro, mentre Vergine preferirà trascorrere il proprio tempo con gli amici. Sagittario riuscirà a viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda del partner, mentre Acquario sarà particolarmente creativo al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il fine settimana, dal 25 al 26 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 25-26 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: qualche piccola delusione in amore potrebbe spingervi a riflettere durante il fine settimana. Avrete tutte le buone intenzioni di trovare l'amore, nonostante ciò dovrete cercare di avere un approccio più sincero ma soprattutto romantico. Voto - 6,5

Toro: sarete spinti da un forte spirito d'iniziativa che vi porterà a dare del vostro meglio, soprattutto sul posto di lavoro durante il fine settimana. In amore avrete molta più fiducia in voi stessi e spingerete il partner a prendere nuove iniziative.

Voto - 8,5

Gemelli: sarete piuttosto combattuti con voi stessi durante il fine settimana per decidere se risolvere alcuni problemi di coppia oppure troncare la questione. Ebbene, l'oroscopo vi suggerisce che se non fosse un motivo così grave, forse sarebbe il caso di perdonare. Voto - 6,5

Cancro: potreste prendere in considerazione l'idea di trascorrere dei bei momenti in compagnia dei vostri cari oppure del partner durante il weekend per cercare di rafforzare al meglio il legame che vi tiene uniti.

Provate a proporre un bel viaggetto fuori città. Voto - 8

Leone: l'oroscopo del fine settimana porta in voi un pizzico di malumore che potrebbe crearvi qualche problema sul fronte sentimentale. Nulla da dire invece per quanto riguarda il lavoro, dove continuerete a impegnarvi per raggiungere ottimi guadagni. Voto - 7

Vergine: avrete modo di trascorrere il vostro tempo in compagnia degli amici per dimenticarvi per una volta del lavoro da svolgere e pensare solo a divertirvi, nel più completo relax concedendovi degli sfizi.

Voto - 8

Bilancia: avrete l'occasione di far lievitare i vostri guadagni durante il fine settimana grazie al vostro duro impegno sul posto di lavoro. Tuttavia, nonostante le finanze in aumento, il numero di mansioni da svolgere non gioca a vostro favore e fareste meglio a muovervi. Voto - 7,5

Scorpione: se siete single una frequentazione potrebbe portarvi ad un coinvolgimento profondo e vibrante, e potrebbe essere la volta giusta per legarvi definitivamente. Le relazioni fisse preferiranno consolidare il loro legame facendo qualcosa che stimoli la passione. Voto - 8

Sagittario: durante la settimana avete accumulato un po’ di stress e prenderete in considerazione l'idea di trascorrere il vostro tempo lontano dal lavoro e pensare solo agli affetti del partner, concedendovi del tempo libero da trascorrere solo con la vostra amata.

Voto - 7,5

Capricorno: un oroscopo che segna un ottimo fine settimana per voi nativi del segno. La sfera sentimentale si rivelerà particolarmente interessante grazie ad un affiatamento di coppia particolarmente alto che potrebbe darvi l'occasione di fare delle proposte molto interessanti. Voto - 8,5

Acquario: riuscirete a vedere le cose dal loro lato positivo durante il weekend, soprattutto sul posto di lavoro, dove sarete particolarmente creativi e pronti a svolgere le vostre mansioni con audacia e maestria. Voto - 8,5

Pesci: potreste ricevere delle sorprese durante il fine settimana per quanto riguarda le vostre finanze che saranno in rialzo, sopratutto grazie al vostro duro impegno che avete mostrato in ambito lavorativo.

Voto - 8