L'Oroscopo del 4-5 gennaio è pronto a svelare come sarà questo primo weekend dell'anno nuovo. A partire dal pomeriggio di sabato la Luna entrerà in Toro. Saranno 48 ore intense e importanti. Il Cancro sarà baciato dalla fortuna ma si tratterà di una situazione fugace. Buone notizie anche per gli altri segni zodiacali come ad esempio i Leone e i Capricorno. Amore, soldi, lavoro, approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni di questo fine settimana per ciascun segno.

Previsioni del 4-5 gennaio dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Saranno due giornate favorevoli in cui l'amore risulterà appagante per chi è in coppia. Se ci sono state delle incomprensioni, potranno essere ripianate entro domenica. A partire da sabato il fisico e la mente saranno in netto recupero. Dopo settimane impegnative, sarete pronti a ripartire. Sfruttate la buona energia che gli astri vi offriranno e cogliete al volo le migliori opportunità. Emergeranno sconti o offerte da non lasciarsi sfuggire, dunque tenete gli occhi bene aperti.

Toro - Weekend importante grazie all'arrivo della Luna nel segno a partire dal pomeriggio di sabato. Vivrete 48 ore di intensità sia amorosa che personale. Vi riscoprirete più saggi e consapevoli. Nonostante ciò, dovrete fare attenzione a non smuovere eccessivamente le acque. Chi vi sta intorno vi prende d'ispirazione, quindi cercate di dare sempre il buon esempio. In famiglia c'è un po' di apprensione specie per coloro che si stanno prendendo cura di un parente. Sabato andrete a letto più tardi del solito, i più giovani trascorreranno lunghe ore dietro lo schermo.

Gemelli - Saranno 48 ore di relax, ma aspettatevi di tutto. I più giovani si divertiranno, in quanto sfrutteranno queste ultime giornate di vacanza nel migliore dei modi possibile. Potrebbero arrivare delle chiamate da parte di un parente o di un amico, non saranno da escludersi degli incontri inaspettati.

Vi ritroverete a battagliare con una serie di pensieri. Magari l'idea di tornare a lavorare o di riprendere il solito tran tran quotidiano un po' vi rattristerà. I cuori solitari allacceranno delle nuove amicizie che potrebbero presto rivelarsi qualcosa di più importante. Incominciate a curare l'alimentazione, onde evitare indebolimenti del fisico.

Cancro - L'Oroscopo del weekend vi vedrà riposare. Siete sempre in movimento, non vi fermate mai. Meritate una pausa e questo fine settimana cadrà a puntino. Se possibile, cercate di organizzare un viaggio. Se in amore ci sono dei dubbi, cercate di riflettere attentamente su quello che volete, non è mai troppo tardi per cambiare strada. Dopo una settimana di alti e bassi, a partire da sabato sarete baciati dalla fortuna e avrete modo di riprendervi al 100%.

Prenotate un appuntamento dall'estetista o dal parrucchiere, meritate di premiarvi pensando al vostro benessere. Il lavoro procederà senza intoppi, ma tutto sarà rimandato a lunedì/martedì.

Leone - Vi aspetteranno 48 ore di forza e sorrisi. Ritroverete la voglia di darvi da fare e porterete avanti quei progetti di vita che avete sospeso per via delle feste. L'amore vi ha dato un po' di problemi, ma a partire da sabato sera sarete in netta ripresa e tornerà la passione. Se ci sono stati dei dubbi o se da tempo attendevate una risposta, in questo fine settimana otterrete dei validi riscontri. Saranno risolte anche quelle questioni economiche che da tempo vi attanagliavano.

Da un po' avete trascurato l'attività fisica e ne state pagando le conseguenze. Sforzatevi di più e mettetevi in forma in vista dell'estate.

Vergine - Sarà un fine settimana in crescendo. L'amore sarà positivo e brillante, anche i cuori solitari avranno maggiori possibilità di conoscere persone nuove. Non rifiutate un eventuale appuntamento. Chi è in cerca di lavoro dovrà sfruttare queste 48 ore per riflettere sul proprio curriculum e valutare l'idea di ampliare il giro di ricerca. Non sempre le migliori occasioni si trovano vicino casa, quindi preparatevi a vivere dei grossi cambiamenti. Avete accumulato un po' di stress durante questa settimana ed anche il fisico risulta fuori forma.

Dovrete iniziare a mangiare sano al fine di eliminare quei chili di troppo presi durante le feste.

Oroscopo del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche di questo weekend vi vedranno impegnati in varie attività casalinghe. Dovrete occuparvi dei vostri familiari poiché emergeranno svariati imprevisti. Rischierete di perdere la calma, tuttavia cercate di controllarvi. In amore c'è qualche difficoltà di comprensione o una certa gelosia. I single si sentiranno sconsolati in quanto vorrebbero essere amati da una persona speciale. In primavera arriverà il momento di sbocciare, tenete duro.

Scorpione - Guardatevi attorno se siete single da tempo, queste saranno 48 ore importanti. Le uscite porteranno ad ottenere dei validi incontri, ma non tiratevi indietro all'ultimo minuto. Le coppie avranno modo di programmare qualcosa di bello da fare insieme, magari un viaggio o un trasferimento. Nel lavoro c'è un po' di agitazione, forse qualcosa non sta andando come sperato e questo vi sta creando abbastanza turbamenti. Non si escludono mal di testa o dolori alla cervicale, purtroppo avete preso troppo freddo. Cercate di riposare fino a lunedì, solo così riuscirete a non disperarvi davanti al fatidico rientro.

Sagittario - Sarà un fine settimana delicatissimo, specialmente per quanto concerne il lavoro e la famiglia. Chi vive da solo oppure è giovane, avrà meno pensieri del solito, ma chi è in coppia o ha dei figli dovrà combattere con alcune questioni importanti. Spesso faticate ad arrivare alla fine del mese e non vi reputate soddisfatti degli incassi della vostra attuale occupazione. Sfruttate questo weekend per programmare un cambiamento e cercare un'alternativa migliore. A tutto c'è una soluzione ma fate attenzione allo stress e non lasciatevi sopraffare.

Capricorno - Le emozioni torneranno protagoniste in queste 48 ore.

Approfittate degli ultimi giorni di riposo facendo qualcosa di proficuo e al contempo rilassante. Qualcuno sarà tentato di mettere via gli addobbi senza aspettare l'Epifania, altri invece si rimboccheranno le maniche e torneranno a concentrarsi sul lavoro/studio. Avete una grande voglia di ripartire anche se qualche picco di nostalgia non mancherà. Il vostro fisico, da giorni, chiede maggiori cure, dunque valutate di muovervi di più ed evitate di trascorrere troppo tempo seduti. Coloro che amano cucinare si sentiranno molto ispirati.

Acquario - L’oroscopo di questo weekend vi vedrà trascorrere un sabato e una domenica differenti.

Sarete impegnati in alcune sistemazioni e dovrete chiudere un discorso importante. Ultimamente vi sentite soli, qualcosa è cambiato rispetto a qualche anno fa. Cercate di essere più socievoli, uscite e attaccate bottone. Siete un segno timido, ma se volete togliervi delle soddisfazioni dovrete rimboccarvi le maniche. Da tempo l'amore fatica a ingranare, avete bisogno di essere coccolati e capiti. Possibili viaggi in arrivo, qualcuno dovrà presto prendere parte ad un matrimonio.

Pesci - Sarà un fine settimana intenso, dovrete correre per mettervi in pari o per recuperare qualcosa. Un parente vi chiederà un favore ma sarete poco predisposti nei suoi confronti.

Sarete irritabili, specialmente verso un partner o una persona amica. Domenica tutto si rasserenerà anche se qualcuno dovrà fare i conti con un arrivo inaspettato che rischierà di mandare in fumo tutti i piani della giornata. Non arrabbiatevi, la prossima sarà una settimana un po' lunatica.