L'Oroscopo del weekend che va dall'1° al 2 febbraio prevede i nativi Gemelli impegnati sul posto di lavoro a causa della mole di impegni da svolgere, mentre Capricorno cercherà di stabilire un dialogo con la propria dolce metà. Per l'Acquario saranno favorite le collaborazioni con i colleghi, mentre Leone potrebbe prendere in considerazione l'idea di fare un piccolo viaggio di piacere con gli amici o con il partner. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per il fine settimana dall'1 al 2 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni weekend 1-2 febbraio, segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana appena sufficiente per voi nativi del segno.

State attraversando una fase di lavoro piuttosto stressante e sarete alla disperata ricerca di relax. Provate a chiedere aiuto al partner se necessario. Voto - 6,5.

Toro: sarà un fine settimana piuttosto romantico secondo l'oroscopo per voi nativi del segno. In amore avrete modo vivere momenti molto romantici con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro invece avrete l'ispirazione necessaria per svolgere le vostre mansioni. Voto - 8.

Gemelli: avrete tanto lavoro arretrato da portare a termine durante il fine settimana.

Avete accumulato tante mansioni da fare e per questa volta dovrete fare qualche piccolo sacrificio se volete riuscire a tornare al passo con gli altri. Voto - 6.

Cancro: portare a termine compiti piuttosto complicati sarà per voi una grande soddisfazione. Le vostre finanze di conseguenza aumenteranno e potrete permettervi di dare inizio a nuovi progetti molto elettrizzanti. Voto - 8,5.

Leone: potreste prendere in considerazione l'idea di fare un piccolo viaggio in compagnia della vostra anima gemella durante il weekend per cercare di schiarirvi le idee e vivere dei momenti di divertimento con gli amici oppure con il partner.

Voto - 7,5.

Vergine: riuscirete a dissipare qualche discussione con la vostra anima gemella secondo l'oroscopo del weekend. Potrete finalmente tornare a discutere oppure fare ciò che più vi pare e far risalire l'affiatamento di coppia. Voto - 7,5.

Bilancia: sarà un periodo piuttosto monotono per voi nativi del segno. Non avrete molte cose da fare e la noia potrebbe prendere il sopravvento. L'oroscopo vi consiglia di trovarvi qualcosa da fare prima di combinare qualche guaio.

Voto - 6.

Scorpione: sarete particolarmente concentrati a lavorare durante il fine settimana per cercare di terminare il più fretta possibile un progetto lavorativo che ultimamente vi sta rubando fin troppo tempo. Voto - 6,5.

Sagittario: ultimamente avete lavorato sodo per cercare di convincere i vostri colleghi o capi e considerato che siete riusciti finalmente a guadagnarvi la loro lealtà adesso potrete lavorare con più moderazione e recuperare le energie. Voto - 7,5.

Capricorno: cercherete di stabilire un dialogo con la vostra dolce metà per cercare di far risalire l'affiatamento di coppia. Dovrete soltanto ammettere le vostre colpe e far comprendere al partner l'amore che provate.

Voto - 7,5.

Acquario: sarà un fine settimana movimentato per voi nativi del segno, soprattutto sul posto di lavoro, dove saranno favorite le collaborazioni con i colleghi per un progetto che per voi sarà molto importante e ambizioso e non sarà un problema per voi fare anche qualche ora di straordinario. Voto - 8.

Pesci: avrete una configurazione astrale a vostro favore durante il weekend per concentrarvi sulla vostra anima gemella e cercare di costruire un rapporto forte solido. Provate a fare una piccola sorpresa che possa far rimanere il partner a bocca aperta. Voto - 8,5.