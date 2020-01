L'Oroscopo del giorno 10 gennaio 2020 è pronto a regalarci le previsioni sulla giornata del prossimo venerdì. Target dell'astrologia quotidiana saranno l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione agli ultimi sei segni zodiacali. Ricordiamo che fanno parte della seconda metà dello zodiaco Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, curiosi di scoprire in anteprima se il vostro segno rientri tra quelli baciati dalla fortuna? Ebbene, giusto per dare un breve anticipo sui migliori e peggiori del periodo, diciamo che a spuntarla tra i sei segni analizzati saranno tre segni su tutti: Pesci (top del giorno), Sagittario e Capricorno (cinque stelle).

In merito a coloro in un periodo "no", invece, le previsioni di venerdì 10 gennaio annunciano una giornata a toni decisamente neri per i nativi dello Scorpione, che saranno sottotono. Andiamo pure a togliere il velo dalla classifica e poi alle previsioni su sentimenti e attività lavorative, segno per segno.

Classifica stelline 10 gennaio 2020

Riportiamo la nostra classifica stelline per il giorno 10 gennaio 2020. Vediamo pertanto di analizzare insieme la situazione generale: cosa riserverà di interessante la giornata e quali saranno i simboli zodiacali esenti da negatività?

Diciamo subito, confermando anche quanto espresso in apertura, che questa parte della settimana appena iniziata vedrà in positivo solo tre segni. Di certo Pesci, Sagittario e Capricorno non avranno grattacapi di alcun genere, gli altri invece dovranno cercare di mantenere una certa calma e seguire le indicazioni riservate dall'oroscopo del giorno al proprio segno. Andiamo pure a scoprire qualcosa di più analizzando sia la classifica che le previsioni quotidiane di seguito:

Top del giorno : Pesci;

: Pesci; ★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: NESSUNO.

Oroscopo venerdì 10 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Partirà discretamente bene questa parte della settimana, con un venerdì valutato a quattro stelle per moltissimi di voi Bilancia. Diciamo che, se non proprio tutto, gran parte del periodo procederà a vele abbastanza sostenute: non appiattitevi sulla solita routine quotidiana, anche perché un simile atteggiamento non è da voi.

In amore, gli astri indicano che il vostro coraggio porterà senz'altro nuova energia al rapporto. Questo vi darà la possibilità di mostrare al vostro partner quanto profondo è l'affetto che vi tiene uniti e la sincerità dei vostri sentimenti nei suoi confronti. Single, se in questa giornata non avete voglia di fare qualcosa per gli altri, allora fatela per voi: regalatevi un momento di sana felicità, in fondo tutto si gioca su equilibri instabili e anche quello che vi sembra certo in questo periodo, magari tra un po' potrebbe non esserlo più. Le previsioni del giorno nel lavoro, per concludere: non abbattetevi di fronte a qualche problema (oggi si presenteranno sicuramente). Diciamo che quelli che sembrano insolubili si riveleranno più che risolvibili, in modo semplice ed automatico.

Scorpione: ★★★.

Una giornata negativa, su questo non ci piove! Purtroppo gli astri hanno messo in luce il frangente come "sottotono" e questo è quanto. Ce la farete a sopportare gli alti e bassi previsti per questo venerdì di fine settimana? Diciamo che, se osserverete una certa calma non dando peso eccessivo ad eventuali problemi che vi toccano solo parzialmente, allora verso fine sera potreste anche avere un lieve senso d'appagamento. In amore, visto il periodo poco affidabile, cercate di mantenere la calma, lasciate perdere le discussioni inutili e in serata mettete in conto di andare a letto abbastanza presto...

La giornata di fine settimana in alcuni casi vi vedrà affaticati: soprattutto in amore potrebbe instaurarsi un clima di insoddisfazione e distacco. Attenti, l’indifferenza è nemica della coppia e potrebbe rovinare una bella giornata. Single, la vostra rapidità nel ragionare vi salverà dal commettere un errore madornale! Sicuramente ci saranno tentazioni malsane intorno a voi che non dovete sottovalutare: concentratevi sulle reali esigenze emotive e lasciate correre il resto, ok? Nel lavoro, qualcuno dei vostri colleghi vi contrasterà e potrà portare una certa irrequietezza. Se qualcosa non andrà come previsto, non drammatizzate e non scaricate il nervosismo su chi non ha colpe.

Sagittario: ★★★★★. Il prossimo venerdì sarà da ritenere una giornata davvero insuperabile, ben disposta a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi nativi del Sagittario. Grazie al meraviglioso Urano in Toro, a voi speculare positivo al 80%, senz'altro il periodo potrebbe divenire ancor più interessante di quanto vi sareste aspettato. Potrebbero arrivare finalmente quelle risposte o quei riscontri che attendevate da un pezzo: cercate di non fare passi falsi con la persona che sapete, ok? In amore, giocare d'anticipo sarà una buona tattica soprattutto se siete sicuri di quello che volete.

Certamente sarete più che intenzionati a vincere, quindi studiate il vostro avversario nelle sue abitudini e poi agite. In amore, invece, si consiglia senz'altro di non allentare la concentrazione. L'arrivo di questo nuovo giorno farà uscire fuori tutta la vostra vena romantica: vi organizzerete per rendere unica ed indimenticabile questa serata, logicamente da vivere insieme alla persona amata. Single, una situazione sentimentale creerà ancora qualche problema: cercate di appianare le cose con molta calma. Se impazienti di dichiararvi, fatevi avanti... Nel lavoro, potreste finalmente ottenere quei riconoscimenti morali che stavate aspettando o che desideravate da lungo tempo.

Finalmente verrete apprezzati per tutto quello che di positivo avete fatto.

Astrologia del giorno 10 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. Si preannuncia un ottimo venerdì per voi Capricorno, abbastanza pregno di novità e con anche qualche bella notizia, per qualcuno di voi molto interessante. In generale, diciamo pure che non sarà certo la noia a farvi compagnia in questo periodo. Per i più trasgressivi di voi nativi, parlando ovviamente in merito a chi ama le avventure "cotte e mangiate", ci saranno parecchie tentazioni in vista. Il consiglio è quello di avere più fiducia in voi stessi.

Le stelle annunciano fin da subito che probabilmente sarete affascinanti come non mai: il vostro partner se ne renderà conto, per questo sarà ben felice di trascorrere con voi una serata speciale all'insegna della felicità e della passione. Single, i pianeti vi saranno amici e questa giornata garantirà a tutti i nativi più di un momento fortunato. Scegliete con saggezza a chi legare il cuore: giocatevi pure tutte le carte perché la mano sarà vincente oppure regalerà generosi appoggi in termini di fortuna e di fascino. Nel lavoro avrete delle buone occasioni, ovviamente saranno da prendere al volo senza rifletterci troppo.

Se siete veramente intenzionati a mostrare cosa sapete fare ci riuscirete senz'altro.

Acquario: ★★★★. Venerdì si prevede poco complicato ed in massima parte abbastanza semplice da proseguire per voi Acquario. Tenete presente comunque che il periodo, anche se valutato a quattro stelle, potrebbe restituire momenti abbastanza ripetitivi, cosa che potrebbe generare confusione, distrazione e quindi sbagli. Il vostro tallone d'Achille, lo sapete, è purtroppo l'essere troppo spesso smemorati, con la testa sempre pronta a vagare per proprio conto. In campo sentimentale, diciamo pure che sarà un buon momento, in parte adatto per modificare alcuni degli aspetti di coppia che più vi stanno a cuore: cercare di cambiare abitudini respirando dunque "aria nuova", anche nella relazioni d'amore più felici, sarà certamente la scelta migliore da fare.

Single, la vostra simpatia vi darà la possibilità di sfruttare al massimo tutte le vostre migliori doti seduttive. Preparatevi a concludere in bellezza numerosi incontri, molti favoriti dalle attuali stelle super-positive. Nel lavoro invece, sarà una giornata di imprevisti e contrattempi, il che vi renderà abbastanza indisposti o nervosi. Sarebbe cosa ideale isolarsi per un po’ e magari cercare di non sfogarsi con colleghi o persone del giro...

Pesci: ’top del giorno’. In arrivo uno splendido venerdì, davvero efficace perché sottoposto alla benevola influenza della Luna, in questo frangente presente nel comparto del Cancro.

La giornata relativa alla parte conclusiva di questa settimana lavorativa certamente prenderà la giusta piega fin dalle prime ore del mattino, restituendo soddisfazioni soprattutto a coloro con problemi aperti ancora da risolvere. Preparatevi a "gongolare" amici Pesci, l'importante è aver fiducia nelle vostre stelle. Secondo l'oroscopo dell'amore del giorno 10 gennaio ci sono ottime possibilità che alcuni vostri programmi si avverino. Per questa giornata, la Luna parlerà direttamente al vostro cuore, invogliandovi a fare alcune scelte invece di altre. In coppia un feeling sincero e passionale sarà evidente, fuori da ogni logica aspettativa: godetevi a pieno tutta questa fortuna e non pensate a nulla.

Se single, invece, finalmente avrete una giornata intera completamente libera da inibizioni dove potrete coccolarvi e viziarvi un bel po'. La compagnia affettiva si rivelerà essere quella giusta e trascorrerete delle ore molto piacevoli insieme a chi vi piace. In questo caso le stelle invitano a non mollare la presa: divertitevi! Nel lavoro, gli astri non annunciano troppe difficoltà con le quali scontrarsi: certamente il periodo andrà meglio se preso con il giusto approccio; a molti quindi servirà ancora un po' di pazienza.