L'Oroscopo del giorno 11 gennaio 2020 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di partenza del nuovo weekend. In primo piano, dunque, il penultimo giorno dell'attuale settimana, sviscerato dal punto di vista dell'Astrologia, come al solito applicata alla normale quotidianità. A essere soppesati in questa sede, come da titolo, i sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda tranche zodiacale, sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro.

Iniziamo dunque, di buon grado, a dare soddisfazione al segno più fortunato di questo sabato, prescelto ovviamente tra i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere come sarà la giornata dell'11 gennaio? Diciamo subito che a tenere alta la curiosità, nonché l'attenzione di tutti, sarà principalmente il responso relativo alla classifica stelline quotidiana. In questo caso volendo iniziare con i più fortunati, quelli senz'altro preventivati in giornata a cinque stelle, diciamo che il periodo sorriderà ad Acquario e Pesci, entrambi alla pari e meritatamente in testa alla classifica del momento.

Purtroppo è risaputo, non tutti possono contare sul buon aspetto delle effemeridi, le quali cambiano continuamente con il trascorrere del tempo mutando i rapporti di forza tra i simboli dello zodiaco. Perciò, in merito a quanto appena detto, a soffrire un po' più del dovuto, secondo quanto messo in conto dalle previsioni di sabato 11 gennaio, saranno in buona parte gli amici nativi dello Scorpione, considerati in questo contesto con la spunta negativa del "sottotono". Passiamo pure ai dettagli del caso.

Classifica stelline 11 gennaio

Un nuovo weekend è già alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai sei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco, rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata in esame. Ansiosi di scoprire in anteprima se il vostro segno rientri tra quelli con gli astri a favore?

Bene, come già parzialmente anticipato in apertura, il responso rilasciato dalla classifica stelline interessante il giorno 11 gennaio 2020, ha dato l'ok a coloro dell'Acquario e dei Pesci. A questi due aggiungiamo Bilancia, Sagittario e Capricorno, terzetto considerato a quattro stelle, seguiti dal solo Scorpione che chiude il giro. Vediamo il riepilogo a seguire:

★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Capricorno;

★★★: Nessuno;

★★: Scorpione.

Oroscopo sabato 11 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. Partirà bene questo vostro sabato di fine settimana, anche se con qualche momento decisamente impegnativo a cui dovrete prestare attenzione. Certamente in questo periodo state facendo progressi in alcuni campi. Lo sappiamo che i risultati finora ottenuti non sono stati quelli attesi e per questo vi diciamo di pazientare: a breve arriveranno novità.

In amore, però, diciamo che non avrete le idee molto chiare su quello che volete, sarete confusi e nello stesso tempo inquieti. Per fortuna il pensare positivo vi riempie di gioia e spazza via ogni eventuale turbamento. Single, sarà la giornata adatta per rischiare in amore? Secondo il firmamento "ni"! Allora non fate congetture future, ma cercate di vivere alla giornata: fatevi trascinare solo da quello che sentite dentro. La vita è bella perché imprevedibile e dovete essere pronti a tentare il tutto per tutto, accettandone però le conseguenze, se e quando ce ne fosse bisogno. Invece le previsioni del giorno, in merito al lavoro, indicano che sarete sarete insolitamente disponibili e agevolati nei contatti.

Sentirete un grande interesse per tutto ciò che stimolerà il vostro intelletto, con un conseguente successo personale.

Scorpione: ★★. In arrivo un inizio weekend valutato dall'Astrologia quotidiana come "abbastanza scarso", in questo caso con le due stelline relative ai frangenti da "ko". Quasi sicuramente la giornata sarà abbastanza tediosa e in alcuni casi sfiorerà punte di stress difficili da contenere. Consiglio: invece di brontolare o sbuffare come spesso fate, date un po' di fiducia a chi riterrete degni di attenzione, gli altri fate finta di non vederli! In amore intanto, vista la carta astrale poco conveniente, lo spauracchio di una situazione agitata è abbastanza reale e di certo pronta a dominare la vostra vita.

Non date troppo retta all'orgoglio e, soprattutto, non perdete tempo con persone che non meritano più la vostra fiducia. Single, non sarà tempo di coltivare nuove relazioni, almeno per chi le stesse alacremente cercando. Consiglio: tenetevi stretti gli affetti vicini e le amicizie di una vita e non pensate ad altro per il momento. Passare la giornata a lagnarsi non paga, per cui trovate tempo da dedicare ad altro. Nel lavoro, per concludere, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti e acuti. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

Sagittario: ★★★★. Questo sabato 11 gennaio, per voi del Sagittario, si preannuncia abbastanza monotono, questo sì, ma assolutamente non negativo. In larga misura cercherete di stemperare il clima attuale che, come sapete, da un po' di tempo a questa parte risulta spesso essere teso e a tratti indecifrabile. Da sfruttare senz'altro la discreta Luna in Leone, per voi in trigono al vostro Marte. In amore partirà leggermente a marcia bassa questo sabato di weekend, riprendendo consistenza positiva solo a fine periodo. In alcuni casi, per chi è in coppia, probabilmente sarà lecito aspettarsi situazioni abbastanza faticose con le quali doversi confrontare.

Iniziate intanto a organizzare subito qualcosa di interessante, in modo da essere sicuri di partire con il piede giusto. Single per molti di voi, invece, sarà una giornata meno tranquilla rispetto al solito. Qualcuno forse andrà incontro a situazioni abbastanza imbarazzanti: impossibile trovare la giusta soluzione senza mettere a rischio la propria credibilità! Di certo la giornata in analisi potrebbe favorire il nascere di leggeri, seppur stressanti, malintesi. Nel lavoro la smania di successo non dovrà diventare un'ossessione per voi. Avete già intrapreso la strada giusta per migliorare sia la situazione economica che quella operativa: ora dovete solamente dare tempo al tempo e aspettare.

Astrologia del giorno 11 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata di questa parte della settimana, in procinto di terminare, si profila abbastanza generica, senza strappi o picchi di positività e tutta rivolta alla consueta routine. In generale, potrebbe iniziare un periodo indirizzato, molto probabilmente, verso la ricerca della tranquillità, soprattutto a livello affettivo in ogni genere e sotto tutte le forme. Secondo le predizioni di sabato in amore, specie nelle relazioni meno affiatate, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la pazienza. In amore quindi, anche se il periodo promette abbastanza, massima concentrazione.

Senz'altro è giunto il momento per eventuali chiarimenti. Avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi e (forse) anche una migliore intuizione in merito ai vostri obiettivi da raggiungere con la persona del cuore. Single, la situazione sentimentale potrebbe ancora essere "di studio" oppure in evoluzione: forse fareste meglio a non dare nulla per scontato, evitando di fare progetti a lungo termine. In giornata (forse) un’amicizia di vecchia data potrebbe evolvere diversamente e finire in qualcosa di sentimentalmente importante: c'è da crederci? Vedremo. Nel lavoro infine, in questa giornata, sarà l'istinto a guidarvi, soprattutto nelle scelte che potreste dover essere costretti a fare.

Diciamo che qualcosa di importante sta nascendo, ma sarà da gestire con metodo, organizzazione e convinzione.

Acquario: ★★★★★. Il prossimo weekend sarà speciale per voi dell'Acquario, certamente in grado di dare una mano nelle difficoltà più impellenti. Diciamo che vi sarà facile seppellire l'ascia di guerra, risolvere eventuali problemi o trovare un terreno d’intesa con la controparte. Questo sarà un buon momento anche per fare oppure per stare insieme alle persone che più vi piacciono. In campo sentimentale sarete felici e appagati, vi sentirete come se foste in un piccolo paradiso tutto vostro.

In molti avrete come la sensazione di vivere quasi in un sogno: tutto ciò che vorrete potrebbe realizzarsi. Grande la capacità di suscitare interesse nella vostra dolce metà: il saper esprimere al meglio i propri sentimenti sarà decisivo per il miglioramento della vita di coppia. Single, il buon umore vi renderà popolari con chi vi circonda: sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. In generale, se nel frattempo le vostre speranze stessero precipitando, forse finalmente potrebbe essere arrivato il momento in cui quest'ultime tenderanno a risollevarsi. Nel lavoro, invece, situazione in crescita con discrete prospettive per un futuro più roseo.

Sarà forse arrivato il momento di dare una svolta alla vita professionale? Non si sa, nell'attesa apritevi pure a eventuali nuove responsabilità.

Pesci: ★★★★★. Questa parte finale della settimana annuncia a voi dei Pesci una giornata davvero insuperabile. Il periodo senz'altro sarà ben disposto a regalare ottime soddisfazioni: probabilmente arriveranno buone nuove soprattutto a coloro che, nel frattempo, sono in attesa di risposte o riscontri in qualsiasi ambito. State attenti a eventuali "notizie vaganti", annunciatrici quasi sempre di improbabili verità. Secondo l'oroscopo del giorno 11 gennaio intanto, riguardo l'amore, avrete un cielo favorevole e un'intesa ottima con il vostro partner.

I desideri si esaudiranno magicamente e daranno un valido contributo, soprattutto agli amori appena nati. Se single, invece, sarà una giornata importante per i sentimenti, sappiatelo. Lasciatevi pertanto andare a nuove emozioni, senz'altro riscoprirete com'è bello stare insieme a qualcuno: gli astri del momento indicano necessario portare avanti un confronto (pacato) in merito a una questione familiare di comune interesse. Nel lavoro, per chiudere, cercate di non essere troppo remissivi o accondiscendenti su certe cose: aprite l'angolo di visuale, vedrete certamente una differenza in prospettiva.