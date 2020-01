Il weekend è ormai alle porte, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni durante la giornata di domani, sabato 11 gennaio. La settimana si conclude nel migliore dei modi per il Capricorno con Giove nel segno, ma anche per i Gemelli che potranno fare affidamento sulla protezione della Luna. Alti e bassi per il Cancro, Sagittario tra i segni top del weekend. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo per la giornata di sabato 11 gennaio per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo 11 gennaio, segno per segno

Ariete: la giornata di sabato potrebbe iniziare con qualche tensione, è arrivato il momento per il segno di affrontare una sfida o di risolvere un faccia a faccia chiarificatore. Nonostante le difficoltà iniziali con la Luna in posizione favorevole, il segno potrà ottenere i risultati desiderati. Domenica sarà una giornata di recupero per il fisico, vi sentirete energici e di buon umore.

Toro: le prossime 48 ore saranno positive per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali.

Si potranno risolvere alcune delle problematiche nate durante le giornate precedenti, tutti i nodi verranno al pettine, anche se qualcuno potrebbe fare delle scoperte spiacevoli. Comunque sia, questo weekend vi offre l’opportunità di vedere il mondo sotto una nuova prospettiva e di trovare la strada più giusta per voi.

Gemelli: Con Luna e Venere favorevoli quella di sabato 11 gennaio sarà una giornata vantaggiosa per i sentimenti e soprattutto per i single che ora non hanno più scuse, è il momento di rimettersi in gioco. Dalla prossima settimana Giove non sarà più in opposizione e questo porterà dei cambiamenti positivi in ambito lavorativo.

Cancro: non è un momento semplice per i sentimenti, dunque durante questo weekend per alcune coppie potrebbe arrivare il momento di fare il punto della situazione.

All'interno del rapporto di coppia potrebbero nascere dei contrasti, qualcuno potrebbe decidere di interrompere la propria relazione. Le scelte che prenderete durante questo weekend si riveleranno molto importanti per il futuro. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Leone: c'è desiderio di cambiamento e novità, quella di sabato potrebbe essere una giornata leggermente faticosa soprattutto dal punto di vista sentimentale, anche se qualcuno potrebbe ugualmente riuscire a conseguire gli obiettivi prefissati. Domenica al contrario sarà una giornata molto più vantaggiosa non solo dal punto di vista fisico ma anche e soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e l’amore.

Vergine: nonostante le stelle abbiano degli splendidi piani in serbo per voi, quella di sabato 11 gennaio potrebbe essere una giornata leggermente sottotono.

Nonostante il vostro tentativo di far finta di niente, potreste risentire di un forte calo di energie e vivere alcuni momenti di ansia e disorientamento. Il consiglio delle stelle è quello di concedersi qualche momento di riposo e curare il fisico, qualcuno potrebbe risentire di dolori intestinali o allo stomaco. La giornata di domenica sarà molto più positiva, soprattutto a livello sentimentale.

Bilancia: la settimana è stata abbastanza faticosa per il segno, la stanchezza accumulata si farà sentire durante la giornata di sabato e qualcuno potrebbe vedersi costretto a rallentare i ritmi. Le stelle consigliano di rimandare gli impegni e le decisioni all'inizio della prossima settimana, quando inizierà per voi un momento di vantaggioso recupero.

Dei contesti potrebbero nascere all'interno dei rapporti sentimentali e interpersonali, cercate di contenere i toni.

Scorpione: con la Luna in posizione dissonante questo weekend rappresenterà un momento faticoso per il segno, ci sono degli squilibri, la vostra vita è un continuo oscillare tra il desiderio di libertà e di avere nuovi spazi e la volontà che tutto resti uguale. Dunque durante questa giornata sarà bene non esporsi più del dovuto e magari concedersi qualche momento di relax per cercare di riordinare i pensieri.

Sagittario: siete sicuramente tra i segni preferiti degli astri durante questo fine settimana.

Con Venere in posizione favorevole si potranno vivere delle belle emozioni all'interno del rapporto di coppia, mentre i single avranno l’opportunità di fare incontri molto interessanti. Gli influssi di Marte vi donano coraggio e vitalità, è il momento ideale per esposti all'interno della sfera lavorativa e cercare di migliorare la propria condizione. È un periodo vantaggioso per gli studenti e colori quali sono la ricerca di un impiego, entro la fine del mese di potranno ottenere buone notizie.

Capricorno: Giove e Saturno nel segno vi rendono affascinanti e allo stesso tempo caparbi e determinati.

Al contrario delle aspettative però questo potrebbe rappresentare un ostacolo, potreste non avere mezze misure e anziché avvicinare la persona dei sogni, spaventarla e allontanarla. Meglio evitare un atteggiamento troppo diretto, non ostentare il vostro modo di fare e cercate di mostrarvi per quello che siete realmente, è questa l’arma vincente.

Acquario: quelle di sabato 11 e domenica 12 gennaio potrebbero essere delle giornate faticose per il segno, le stelle continuano a mettere degli ostacoli lungo il vostro cammino. Il nervosismo e la stanchezza accumulata potrebbero favorire la nascita di nuovi contrasti all'interno del rapporto di coppia, tuttavia se il vostro rapporto è stabile non avete nulla da temere.

Al contrario potrebbe essere arrivato il momento della resa dei conti per quelle coppie che hanno concluso il 2019 con difficoltà.

Pesci: il mese di gennaio è soltanto il preludio di un 2020 molto positivo, soprattutto per ciò che riguarda la gestione delle le finanze e della sfera professionale. È un momento di grandi soddisfazioni, chi ha da poco aperto una nuova attività inizia a riscuotere i primi frutti del lavoro svolto. Anche in amore le stelle vi sorridono, c'è romanticismo e passionalità, anche gli incontri sono favoriti.