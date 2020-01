Nell'Oroscopo riguardante la giornata di mercoledì 15 gennaio, vedremo il segno zodiacale del Toro in crescita, il Sagittario sarà in splendida forma e si preparerà ad un weekend al top della forma e con inattese e piacevoli soddisfazioni, tutte da cogliere al volo. Vergine e Gemelli saranno in calo a causa di un fastidioso stress mentre avremo delle sorprese per quanto riguarda il Leone. Scopriamo in dettaglio quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 15 gennaio.

Previsioni astrologiche per mercoledì 15 gennaio, da Ariete a Gemelli

Ariete: la giornata di mercoledì, in merito all'oroscopo, sarà piuttosto tranquilla. Il tempo passerà piacevolmente, senza particolari scossoni e la serata sarà gratificante. Il lavoro potrebbe leggermente intensificarsi, obbligando i nativi del segno a fare qualche sforzo in più.

Toro: si prospetta una giornata soddisfacente per i nativi del Toro. La fortuna potrebbe rivelarsi dalla vostra parte, soprattutto se sarete pronti ad affrontare ogni situazione che si prospetterà dinanzi.

Serata piacevole in compagnia degli amici oppure in intimità col partner.

Gemelli: giornata piuttosto stressante. La vostra poca pazienza non sarà d'aiuto di fronte a chi si dimostrerà poco ragionevole nei vostri confronti. Persone a cui dovrete dar conto, in ogni caso, in ambito professionale.

Predizioni astrali da Cancro a Vergine

Cancro: giornata piena d'armonia, secondo il vostro oroscopo. Marte vi mette in buona luce e questo influirà positivamente sulle vostre decisioni, anche quelle importanti. La presenza dei vostri affetti vi sarà particolarmente di aiuto.

Leone: buone notizie per i nati sotto il segno del Leone. Tra mercoledì 15 e giovedì 16 potrebbero presentarsi delle novità interessanti per la vostra carriera lavorativa. Cercate di sfruttarle nel migliore dei modi.

Vergine: giornata intensa per i nati sotto il segno della Vergine.

Lo stress è il vostro principale nemico e vi renderete conto come non faccia assolutamente bene al vostro corpo, né alla vostra salute mentale. Fortunatamente, riuscirete ad avere una tregua a fine giornata.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia: giornata monotona in cui dovrete fare i conti con la solita routine quotidiana. La serata, invece, sarà accompagnata da una cena gratificante con la persona che vi ha preso il cuore.

Scorpione: siete in dubbio riguardo alcune decisioni da prendere. Mercoledì avrete modo di valutare le varie dinamiche e vi sentirete finalmente pronti ad affrontare la situazione.

Sagittario: il transito di Saturno influirà positivamente sul vostro umore. Mercoledì potrebbe rivelarsi la giornata ideale da dedicare allo shopping ma attenzione a non esagerare. Tenete conto del vostro budget per non ritrovarvi con il portafogli svuotato.

Capricorno: siete impazienti di arrivare al weekend per meritarvi un po' di sano riposo. Nessuna novità di rilievo è annunciata per i nativi del segno del Capricorno nell'oroscopo relativo alla giornata di mercoledì 15 gennaio. Le ore trascorreranno secondo la consueta routine quotidiana anche se non riuscirete ad essere dinamici come è vostra abitudine.

Acquario: le preoccupazioni non vi lasciano dormire a cuor leggero ma avrete, comunque, la speranza di un auspicato cambiamento della situazione. Un dialogo amichevole con una persona fidata potrebbe esservi di aiuto.

Pesci: la distrazione non vi permette di dare il massimo di voi stessi, soprattutto in campo lavorativo.

Non riuscirete a rimanere concentrati a causa di un pensiero che vi affligge da un po' di tempo. Mercoledì potrebbe essere la giornata giusta per prendere un'iniziativa che potrebbe rivelarsi importante per i prossimi mesi.