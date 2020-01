L'Oroscopo del giorno 15 gennaio 2020 riparte con le valutazioni relative all'amore e al lavoro tastando il polso al prossimo mercoledì. Ansiosi di conoscere come sarà il terzo giorno della settimana? Ovviamente la risposta è da considerare assolutamente affermativa, come sempre del resto. Bene, iniziamo pure a svelare chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare su un efficace appoggio astrale. Senz'altro, come del resto annunciato nel titolo, a gongolare sia in amore che nel lavoro saranno senz'altro coloro nativi in Bilancia, favoriti in modo efficace da una meravigliosa Luna nel segno.

Ad avere abbastanza buone probabilità da investire in questa parte centrale della settimana, saranno anche gli amici nativi in Capricorno e Pesci, ambedue giustamente classificati con le cinque stelline della buona sorte, indice di periodo molto positivo. Invece, per quanto concerne stress e problematiche varie a metà settimana, le previsioni di mercoledì 15 gennaio annunciano difficoltà più o meno pronunciate a coloro del Sagittario (sottotono) e dello Scorpione (ko): vogliosi di scoprire qualche indizio in più?

Maggiori dettagli nel prosieguo, ovviamente subito dopo aver dato voce alla scaletta con le stelline del giorno.

Classifica stelline 15 gennaio 2020

Le effemeridi giornaliere sono pronte a mettere in evidenza i segni fortunati e non, evidenziandoli nella nuova classifica stelline quotidiana. In questo contesto la nostra imparziale 'lente astrologica' sarà puntata tutta sulla giornata del 15 gennaio 2020. Nella nostra anteprima di apertura abbiamo visto solo un segno svettare su tutti, Bilancia, nel frangente valutato al 'top del giorno'. Buona giornata anche per altri due simboli astrali, mentre altrettanti due pronosticati in leggera difficoltà nel periodo. Convinti? Andiamo a valutare in modo completo e approfondito la scaletta posta a seguire:

Top del giorno : Bilancia - Luna nel segno;

: Bilancia - Luna nel segno; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Acquario;

★★★: Sagittario;

★★: Scorpione.

Oroscopo mercoledì 15 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ’top del giorno’.

Questo mercoledì di metà settimana, per voi nativi della Bilancia, partirà quasi certamente in grande stile. In moltissimi casi comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel, soprattutto grazie al vostro impegno messo in campo ultimamente. A dare una grossa mano ci penserà senz'altro la Luna in Bilancia, nel segno a partire dalla 15:44 del pomeriggio. In amore, avrete certamente una serata tranquilla e appagante: coloro che hanno un buon rapporto di coppia vedranno l'intesa affettiva schizzare in alto, con un partner attento e premuroso sotto tutti i punti di vista. Single, la buona fortuna vi sorriderà già da questo mercoledì o al massimo giovedì: in particolare sarà il momento di prospettare nuovi incontri da sfruttare in campo sentimentale. L'amore e l'armonia sono già stati programmati per voi dalle stelle, quindi approfittate del giro buono e datevi da fare!

Le previsioni del giorno invece indicano che nel lavoro sarete decisi e propensi ad essere vincenti (finalmente aggiungiamo noi!). Pronti a trascorrere al meglio la giornata? Sappiate che oltre alla Luna, altri tre pianeti (Mercurio, Sole e Plutone) terranno alto l'umore e renderanno brillanti le vostre idee.

Scorpione: ★★. Periodo decisamente negativo per voi Scorpione. Valutato con le due stelle relative ai momenti da 'ko', diciamo che questo mercoledì potrebbe far soffrire più del dovuto: rilassatevi, pensate positivo, ok? Certo, vi mancherà un po' di convinzione soprattutto per il fatto che non sarete particolarmente soddisfatti degli eventi, ma a cosa servirebbe innervosirsi?

In amore in questo momento non rientrate di sicuro nelle grazie della persona amata: forse il rapporto potrebbe accusare ancora i postumi di recenti liti tra voi, quindi portate pazienza. In coppia dovrete affrontare delle discussioni che potrebbero anche costituire l'inizio di una fase cruciale: qualcuno potrebbe essere messo di fronte a scelte definitive... Single, il vostro umore sarà un po' instabile a causa della Luna decisamente avversa al segno: sarete imperativi e nervosi con il rischio di trattare male chiunque si azzardi a contraddirvi! Giornata difficile? Sicuramente: cercate almeno di riprendervi in serata, ok?

Nel lavoro, non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri e le vostre opinioni. Tenete comunque sotto stretto controllo toni e modi.

Sagittario: ★★★. Una giornata classificata secondo le vostre effemeridi quotidiane con il segno del 'sottotono'. In alcune situazioni, forse, vi sentirete un po' più vulnerabili del solito: non abbiate paura, soprattutto perché nessuna conseguenza negativa vi aspetta all'angolo. In amore, viste le premesse, soprattutto in coppia cercate di investire di più nel rilancio del rapporto. Attenti però a non farvi prendere troppo dalla foga su eventuali discussioni pratiche che avrete in giornata con lui/lei.

Non basta dimostrare 'solo' il vostro sincero impegno: potreste essere criticati da chi avete nel cuore per non essere abbastanza romantici. Siate pronti a sbalordire con qualche sorpresa speciale. Single, se siete tra quelli che vedono sempre il classico 'pelo nell'uovo' allora il consiglio è di cercare di essere meno polemici smettendola di criticare tutto e tutti: rischiate di restare da soli per sempre... Nel lavoro, tutte le attuali problematiche saranno differibili ai prossimi giorni. Liberatevi dunque dagli impegni per dedicarvi esclusivamente ad un progetto che vi sta a cuore ma che avrà bisogno del vostro intervento per essere terminato.

Astrologia del giorno 15 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. Una giornata piacevole vi attende al varco, sarà davvero così? Senza dubbio questo è il senso: si prevede infatti un periodo molto tranquillo, tutto impostato sulla serenità e sul buon dialogo soprattutto con le persone del vostro giro. Le predizioni di mercoledì, visto il cielo astrale di vostra competenza molto allettante, invitano a 'osare' qualcosina di più in amore. Parlando in generale, questo periodo porterà di certo flussi astrali positivi capaci di dare una grande visione alle cose. Potrete contare su una profondità d'animo e su un giusto senso d'equilibrio nell'affrontare e vivere serenamente la vostra vita di coppia.

Single, sarete spinti da un vento propositivo, il vostro intuito questa volta non sbaglierà anche perché sarete predisposti ad ascoltare il vostro cuore, senz'altro pronto a vivere un periodo fortunato. In serata potrebbero arrivare delle notizie importanti: le stelle del momento invitano ad essere felici soprattutto di ciò che già avete, poi quello che verrà in più sarà tutto guadagnato. Nel lavoro, presto le cose si sbloccheranno e, bandita ogni incertezza ritornerete ad essere attivi e vincenti come non mai. Allora datevi da fare con idee, proposte o progetti: questo è il tempo più adatto per farlo.

Acquario: ★★★★. La giornata sarà mediamente buona, indicata dall'Astrologia applicata al vostro segno come abbastanza tranquilla complessivamente. Diciamo che senz'altro riuscirete ad essere più aperti e loquaci del solito, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalle persone con le quali dovrete interfacciarvi durante il periodo. In campo sentimentale, senz'altro riuscirete ad essere in discreta armonia con voi stessi, magari orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale grazie all'influenza abbastanza positiva da parte delle effemeridi quotidiane. Saprete dimostrarvi intraprendenti e grazie a questo raggiungerete una serenità con il vostro lui o la vostra lei.

Single, ci potrebbero essere incontri e novità e l'amicizia potrebbe dominare la scena. Se poi sarete favorevoli a un prosieguo più profondo, dunque pronti a trasformare una bella amicizia in amore assoluto, nessun ostacolo, sicuramente la controparte sarà ben felice di assecondarvi. Nel lavoro invece, grandi soddisfazioni potrebbero arrivare; magari i vostri sforzi saranno ampiamente ricompensati e riuscirete a dare il meglio di voi. Servirà prendere coraggio per cercare di raggiungere gli obiettivi, senza farsi demoralizzare: ci riuscirete, non temete!

Pesci: ★★★★★. Una giornata speciale si staglia per voi all'orizzonte: in una parola, potrebbe risultare per qualcuno di voi dei Pesci (ascendente permettendo) addirittura favolosa!

Diciamo che, senz'altro, sarete proprio voi a fare la parte del leone in molte situazioni. Secondo l'oroscopo del giorno 15 gennaio, riguardo l'amore, sarete davvero al settimo cielo tra le braccia del vostro partner che, come per magia, vi capirà ed indovinerà i vostri desideri più segreti, magari anche cercando di esaudirvene qualcuno. In tanti raggiungerete un alto grado di positività, il che vi farà trascorrere la giornata con serenità e tanta disinvoltura: in coppia fate della simpatia il vostro asso nella manica, ok? Se single invece, l'energia pura disegnata dalla Luna a vantaggio del vostro 'io' comporterà un'eccezionale fervore nella vostra intimità.

La giornata sarà propizia per chi vorrà divertirsi con avventure amorose interessanti. Nel lavoro, per chiudere, nuove opportunità si presenteranno nella giornata di mercoledì: valutate bene se è il caso di prenderle in considerazione o meno...