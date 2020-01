L'Oroscopo del giorno 16 gennaio 2020 prosegue in questa sede mettendo in risalto l'Astrologia sul quarto giorno della corrente settimana. Ad essere soppesati sono gli ultimi sei segni, sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro.

Nel periodo si segnala un transito a livello astrologico davvero interessante: il passaggio di Mercurio in Acquario, tappa prevista alle ore 18:31 del pomeriggio di questo giovedì. Allora, ansiosi di scoprire se porterà fortuna o problemi l'oroscopo di giovedì per il vostro segno zodiacale?

In questo caso vi diciamo subito che l'oroscopo del momento evidenzia ottime prospettive in campo sentimentale e lavorativo soprattutto per coloro nativi non solo dell'Acquario, segno al 'top del giorno', ma anche per Bilancia e Pesci entrambi valutati a cinque stelle. Altresì, ad avere discrete probabilità di riuscita sia in amore che nel lavoro saranno quasi sicuramente i nativi Scorpione come anche quelli del Sagittario, anche se nel frangente sono stati preventivati con le quattro stelle indicative dei periodi routinari.

Meno positiva la giornata invece, sempre secondo quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 16 gennaio, per coloro affiliati al segno del Capricorno: per i nativi nel predetto segno di Fuoco si prospetta una giornata poco positiva per via della Luna in Bilancia in diretta quadratura a Giove, attualmente pianeta presente in Capricorno.

Classifica stelline 16 gennaio 2020

L'oroscopo del giorno applicato a questo giovedì è pronto a svelare come sono stati valutati i segni relativi alla seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, vediamo di analizzare insieme la nuova classifica stelline interessante il giorno 16 gennaio 2020. Allora, visto che già sono stati svelati i simboli astrali dalle prime alle ultime posizioni, iniziamo pure a fare un riepilogo generale interessanti ovviamente le stelline quotidiane assegnate dall'oroscopo del giorno al frangente in esame.

In bella mostra nella scaletta sottostante, come da prassi ormai consolidata, i segni zodiacali a partire dal migliore fino ad arrivare al peggiore. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, opportunamente interpretato dall'oroscopo giornaliero:

: Acquario - Mercurio nel segno; ★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Capricorno;

★★: nessuno.

Oroscopo giovedì 16 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. In arrivo un giorno davvero buono, a tutto tondo con la parte centrale della corrente settimana. Un match, quello di sabato prossimo, indicato dall'oroscopo del momento molto positivo, favoriti grazie alla Luna in Bilancia. Diciamo però, anche per frenare la facile euforia di chi ha già venduto la pelle di un orso non ancora catturato, che non sempre chi gode dei favori di un pronostico sia destinato ad uscire vincente: giocatevela!

Occhio intanto 'al contropiede': potreste avere la sensazione di avercela fatta, e venire puniti all’improvviso... In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, sarà senz'altro un ottimo periodo da vivere in coppia. Chi avesse una eventuale relazione 'nascosta', potrà portarla finalmente alla luce del sole, a patto però di esserne pienamente convinti. Grazie ai sentimenti che provate per la dolce metà, tutto vi sembrerà magico e ideale per mettere su qualcosa di concreto e duraturo. Single, come per incanto l’umore diventerà brillante e i rapporti umani si faranno senz'altro positivi e distesi; anche le situazioni più ingarbugliate si risolveranno senza troppo dispendio di energie.

Gradito un programma serale in compagnia di amici: vi divertirà più previsto. Nel lavoro, le stelle miglioreranno la vostra comunicatività in modo da farvi trovare nuovi partner: in molti migliorerete l'attuale posizione professionale, anche se non proprio in tempi rapidissimi.

Scorpione: ★★★★. La giornata del 16 gennaio prossima a venire, secondo l'oroscopo quotidiano sarà influenzata dal comportamento pragmatico di Urano (in Toro) e Venere (in Pesci), entrambi martellati contemporaneamente da Sole e Marte. Le predizioni giornaliere pertanto annunciano in campo sentimentale un lieve rallentamento: concreta possibilità di iniziare una cosa bella ed eccitante solamente a fine giornata, ovviamente da scoprire insieme al partner.

In generale, questa giornata per voi Scorpione sarà a tratti probabilmente anche molto favorevole: vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti nella relazione che state vivendo, il vostro cuore batterà più forte che mai. Non abbiate alcun freno, paura o titubanza ma vivete la giornata leggeri come una piuma insieme alla persona amata. Single, l'oroscopo del giorno nei sentimenti invita alla calma per questo giovedì: vi accorgerete di aver fatto 'uno sgarro' a voi stessi. Per essere precisi, quello di non credere a sufficienza nelle vostre possibilità. Poiché non è mai tardi per rimediare, fate pace con quel passato che solo voi sapete e iniziate a guardare con fiducia al futuro.

Nel lavoro, sarete soddisfatti del fatto che avete portato a termine con successo una mansione difficile e spigolosa. Questo senz'altro alimenterà l'autostima e la vostra voglia di fare ancora meglio.

Sagittario: ★★★★. Il prossimo giovedì, giornata relativa all'attuale settimana, a molti di voi del Sagittario porterà tanta normalità espressa dalle solite quattro stelle relative alla mediocre routine. Se riuscirete a mantenere un atteggiamento discreto e riservato, eviterete senz'altro di non farvi coinvolgere in una diatriba a livello interpersonale abbastanza pesante: se dovesse succedere, da buoni Sagittario ve la caverete egregiamente...

L'oroscopo del giorno 16 gennaio al Sagittario indica un periodo abbastanza positivo, sufficientemente passionale: vi dedicherete con grande gioia a dare felicità del partner. In questa giornata le posizioni astrali potrebbero regalare a molti di voi nativi momenti indimenticabili da vivere con chi si ama. Single, la giornata sarà in linea generale mediamente accettabile, anche se in certi frangenti potrebbe restituire momenti anche abbastanza confusi. Comunque state tranquilli: avete la grinta e la carica ideale per ottenere (se non subito, a breve) quello che da tanto state aspettando... Nel lavoro invece, cambiare è possibile a patto di crederci e volerlo veramente.

Occorreranno colloqui chiarificatori in cui far emergere le vostre richieste: un dialogo costruttivo con chi sapete (se non lo sapete, chiedete...) sarà un validissimo punto di partenza.

Astrologia del giorno 16 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata messa in conto dall'oroscopo come senz'altro 'sottotono'. Quindi questo giovedì è stato valutato nelle predizioni zodiacali con le solite tre stelline riservate ai periodi sottoposti alla svogliatezza, alla noia ed in qualche caso anche allo stress. In linea generale diciamo che la giornata del 16 gennaio si presume possa portare più intoppi e contrattempi che momenti positivi.

Senza dubbio, il periodo lascerà un'impronta negativa a determinati momenti della giornata, in primis in campo sentimentale. L'oroscopo del 16 gennaio in amore, tanto per iniziare a parlare di sentimenti, sprona affinché cerchiate di resistere alla voglia di isolarvi da tutto e da tutti. Fareste un grosso sbaglio andando 'fuori dai gangheri' nel caso la persona che amate (eventualmente) dovesse farvi uno sgarro, oppure dicesse qualcosa di sbagliato. Bene invece cogliere la palla al balzo e parlarne apertamente: eventualmente la causa potreste essere voi e magari non lo sapete. Single, non mancherà chi vi farà arrabbiare e chi vi lancerà battute per mettere alla prova la vostra pazienza, tenete duro e non cedete alle provocazioni.

Ne guadagnerete sicuramente in salute senza abbassarvi al livello di chi vi vuole infastidire. Nel lavoro, per chiudere, la sensazione che potreste avvertire in questo periodo sarà di rallentamento, come se qualcuno vi riempisse di zavorra per impedirvi di decollare verso obiettivi allettanti. Agite con prudenza!

Acquario: ’top del giorno’. La giornata di giovedì coincidente in calendario con la parte centrale della settimana è stata valutata al massimo della positività. Il motivo? Ovvio, tutto o quasi sarà da investire in campo sentimentale e il perché lo abbiamo già anticipato nel titolo ed in apertura articolo: l'arrivo nel settore di un rigoglioso Mercurio nel segno, nel contempo supportato da una splendida Luna in Bilancia speculare positiva al 95%, favorirà senz'altro i contatti interpersonali soprattutto a livello affettivo.

In amore quindi, secondo quanto specificato dall'oroscopo giornaliero del 16 gennaio, c’è un’aria assai frizzante in giro già da adesso. In coppia datevi da fare su quelle questioni aperte che solo voi sapete: inutile aspettare ancora, visto il buonumore e relativa buona sorte che avete già da subito. Intanto, le stelle consigliano in primis di lasciarsi andare ai buoni propositi, senz'altro dettati dal cuore verso il partner. Vivete quindi belle sensazioni, prima che sulla pelle, nell'anima, solo così sarete in grado di cancellare eventuali brutti ricordi. Single, gran parte di voi, amici del segno dell'Acquario, sapranno sicuramente approfittare di una giornata che si aprirà all'insegna della speranza e si chiuderà con spumeggianti certezze.

Non tralasciate nessuna occasione di stampo affettivo ma impegnatevi a fondo, ovviamente cercando di 'concretizzare' il più possibile. Nel lavoro invece, una lieta notizia vi darà una carica pazzesca: sarete più energici e propositivi del normale ricevendo una marea di complimenti per quanto state facendo.

Pesci: ★★★★★. Questa parte della settimana l'Astrologia porta in dono cinque ottime stelline a corredo del segno. Tra giovedì o al massimo venerdì vi sentirete leggeri come una piuma, pronti ad accogliere con favore buone notizie e/o interessanti novità. Vi sentirete fiduciosi e disponibili: troverete finalmente la forza e l’entusiasmo necessario per dare vita ad uno di quei mille progetti che vi frullano da sempre nella testa.

Secondo l'oroscopo del giorno 16 gennaio riguardo l'amore, l'eventuale presa di coscienza verso la sensibilità del vostro partner darà di sicuro buoni frutti. Anche la simpatia, se usata con criterio, potrebbe dare una grossa mano nel liberarvi dai soliti problemi che da un po' di tempo assillano la coppia. Proverete per il vostro partner un sentimento in crescita, da tutte le angolazioni, come mai prima avevate provato. Se single invece, l'amore può offrirvi il riparo da qualsiasi guaio, a patto che voi sappiate mettere un freno alla lingua e fidarvi totalmente della persona che attualmente vi interessa. Momento propizio per partenze, soggiorni termali e attività sportive: inizia un periodo all'insegna della spensieratezza e senza troppe ansie: sfruttatelo. Nel lavoro, per finire, questo giovedì sarà sicuramente un giorno fortunato per tanti di voi, almeno secondo le stelle del momento. Tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere svolto.