L'Oroscopo di domani, 18 gennaio, punta un riflettore sulla presenza della Luna in Scorpione. L'astro d'argento si trova nell'area astrologica governata da Marte e Plutone e sprigiona la sua energia sensibile, assumendo una carica energetica astiosa e conflittuale. I segni zodiacali di Terra devono incanalare questo potere dirompente indirizzandolo al meglio, capendo se stessi e gli altri. A seguire le previsioni astrologiche segno per segno.

Influenze benefiche nell'oroscopo di sabato

Ariete: Venere dai Pesci garantisce aria nuova e affettività per isingle.

Le coppie, invece, possono beneficiare di un momento di maggiore benessere. Solo gli astri in Capricorno sono in dissonanza e creano attrito, ma basta che rispondiate ad alcuni interrogativi che Luna indirizza al vostro cuore.

Toro: l'opposizione di Luna con Urano non è delle migliori e crea dei cambiamenti emotivi di un certo peso. Anche se non del tutto pronti, preferirete confrontarvi con gli altri a viso aperto, seguendo una scia rivoluzionaria e desiderosa di maggiore autosufficienza. Impossibile ancorarsi a schemi prestabiliti, dovrete superare il tutto a modo vostro.

Gemelli: la posizione di Venere e Nettuno non è delle migliori e, formando un quadrato con Marte, potreste vivere l'amore in modo alquanto altalenante. Vivrete le sensazioni in modo ossessivo, riscontrando una difficoltà nel bilanciare la timidezza e l'aggressività. Buona la vicinanza di Urano innovatore e molto originale.

Cancro: la tensione si allenta per fortuna e alcuni astri benevoli, suggeriscono un modo per risolvere alcuni attriti familiari.

Quello che desiderate è vivere l'amore in modo tranquillo e affettuoso. Venere e Nettuno diventeranno vostri complici, equilibrando al meglio comprensione e intesa passionale.

Leone: uno spirito ribelle verrà conferito dalla quadratura di Luna e Urano. Così potrete essere troppo precipitosi, giungendo a prendere decisioni affrettate. Il bisogno di libertà è grande, così come il desiderio di vivere l'amore con maggiore eccitazione.

Vergine: l'astro d'argento nel terreno piuttosto fangoso dello Scorpione, si imbratta degli aspetti conflittuali di Marte e Plutone. Per questo, il vostro atteggiamento potrebbe divenire molto subdolo e vendicativo nei confronti delle persone che vi hanno fatto soffrire. Potreste amare e odiare fortemente, con un'intensità fuori dal comune.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Marte, Luna e Mercurio sono dalla vostra parte, garantendo una spinta dinamica a progredire con sensibilità e intelligenza.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Avrete ben chiaro in mente ciò che desiderate dall'amore, dovrete solo rendervi disponibili alle nuove situazioni con un'apertura mentale maggiore.

Scorpione: Luna nel segno punta un riflettore sulla vostra emotività magnetica, forse celata in fondo al cuore. L'astro d'argento mette alla luce alcune sensazioni che tenete nascoste in fondo al cuore e che proprio ora saliranno a galla. Difficile ancorarsi agli schemi prestabiliti, Urano in opposizione rivoluzerà il tutto in maniera molto indipendente.

Sagittario: qualche dubbio e alcune perplessità potrebbero offuscare il vostro cielo marziano, minacciando un ottimismo che viene annebbiato da una mancanza di euforia. Mercurio per fortuna è in posizione favorevole e apre le vedute mentali a 360° elargendo consigli utili per progredire.

Capricorno: buona la carica vitale conferita dal Sole che, in sinergia con la Luna ospite dello Scorpione, rende il carattere affabile e simpatico. Molto magnetici, baserete i rapporti amorosi sul rispetto e la comprensione reciproci. La riuscita dei vostri progetti dipende da alcuni appoggi fortunati, elargiti da una figura femminile a voi vicina.

Acquario: la comunicazione non è delle migliori con Mercurio in quadratura a Luna che potrebbe farvi mancare di obiettività. Senza rendervene conto, potreste peggiorare alcune situazioni in sospeso o cacciare fuori le tensioni in modo da attuare un riassestamento psicologico.

Pesci: buona la presenza di Venere nel segno che emana influssi radiosi per l'amore. Un nuovo benessere mentale è alle porte ed è favorito anche dalla presenza creativa di Nettuno. Via libera alla voglia di innamorarvi, la vicinanza di Mercurio dall'Acquario favorirà i nuovi incontri.