L'Oroscopo di lunedì 20 gennaio vede l'entrata di Luna in Sagittario, benefica sia per l'amore che per le opportunità lavorative. L'astro d'argento nel domicilio astrologico nono, entra in un segno zodiacale di Fuoco. L'elemento Acqua della Luna viene avvolto dal fuoco del Sagittario e gli influssi diventano più sensibili, sprigionando un'intraprendenza senza limiti anche per il Leone, Bilancia, Acquario e Ariete.

Approfondiamo il tutto con le previsioni astrali segno per segno.

Curiosità e intuizione nell'oroscopo di lunedì

Ariete: un'intraprendenza senza limiti sarà consigliata da Luna che dal Sagittario, diffonde sensazioni travolgenti. Una carica magnetica, che risulta dallo scontro dell'elemento Acqua con quello Fuoco, regala desideri passionali e una grande sensibilità emotiva. Ancora un po' e il lavoro riprende quota.

Toro: molto desiderosi di conferme amorose che stentano a giungere, potreste innervosirvi e cambiare umore repentinamente. Ora possessivi nei confronti della persona amata, ora insicuri, rischierete di prendervela con il primo che capita sotto il vostro tiro.

Buone le prospettive lavorative.

Gemelli: Venere e Nettuno potrebbero remare contro, privandovi di uno spirito d'iniziativa che non fa cogliere al volo le opportunità. Anche la sfera affettiva risente di uno squilibrio emotivo che Mercurio cerca di contrastare dall'Acquario. In ambito professionale, è richiesta maggiore organizzazione.

Cancro: la sfera amorosa diventa alquanto conflittuale con Plutone, Saturno, Giove e Sole in opposizione.

Forse soffrite per alcune situazioni sentimentali che non vanno come vorreste. Allora che ne dite di capire davvero i sentimenti che provate? Attenzione a non stare con "la testa tra le nuvole" sul lavoro.

Leone: guarderete lontano, grazie all'influenza del satellite notturno dal Sagittario. Così seguirete una scia rivoluzionaria e impetuosa che fa galoppare, per raggiungere i propri obiettivi amorosi.

Attenzione solo a un'influenza mercuriana che potrebbe confondere un po' le idee in campo lavorativo.

Vergine: gli astri presenti in Pesci non favoriscono molto l'amore, e alcune iniziative potrebbero rivelarsi controproducenti. Piuttosto disequilibrati, cercate di trarre energia positiva da Saturno, Plutone e Giove in Capricorno che cercano di farvi aprire a un cambiamento positivo. Sul lavoro, alcune preoccupazioni si fanno sentire e provocano ansia.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'intraprendenza è senza limiti grazie agli influssi lunari derivanti dalla casa astrologica nona Così l'amore diventa più disinteressato e leggero, anche se la carica sensuale è elevatissima. In ambito lavorativo bando alla pigrizia, è giunto il momento di rimboccarvi le maniche per progredire.

Scorpione: Luna e Marte nel domicilio astrologico adiacente, fanno il tifo per voi.

Sole cerca di remare contro, provando a privarvi di una vitalità che vi è consona. Ma non demorderete, dando campo libero all'amore e investendo le vostre capacità in campo lavorativo.

Sagittario: Luna nel segno fa guardare lontano, aprendo gli orizzonti mentali e approfondendo il desiderio di conoscenza. Voi single vi aprirete alle nuove opportunità con maggiore entusiasmo e voi in coppia potrete amare in modo più indipendente. Buona la carica intellettiva conferita da Mercurio in sestile a Marte, tutta da investire in campo finanziario.

Capricorno: Giove nel segno e Venere in Pesci sorridono all'amore.

Plutone e Saturno, stabili nel segno, garantiscono la massima intesa con la persona amata. Molto sintetici e profondi, riuscirete a trovare le parole giuste per fare breccia nel cuore del partner o di una nuova fiamma. Buono uno spirito laborioso, benefico per consolidare la sfera lavorativa.

Acquario: più accoglienti e caldi, sentirete l'influsso lunare che riscalda la vostra interiorità in espansione. Curiosi di girare il mondo, che ne dite di regalarvi uno splendido viaggio anche solo per un giorno? Se proprio non potete abbandonare il lavoro, troverete la risoluzione giusta di alcuni intoppi professionali.

Pesci: molto desiderosi di approfondire l'amore, voi single intreccerete nuove conoscenze e voi in coppia potrete approfondire la storia con slancio e passionalità. Protettivi e affettuosi con la persona amata, cercate di rimanere con i piedi per terra, vivendo il momento con maggiore realismo. Buona la carica intellettiva di Mercurio vicino, tutta da investire in ambito professionale.