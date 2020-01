L'Oroscopo del giorno 20 gennaio 2020 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante per quelli come noi, appassionati d'astrologia, che attendono con curiosità buone notizie nonché le ultime novità in arrivo insieme alle previsioni zodiacali giornaliere. Come da titolo, il Sole è in procinto di passare in Aquario proprio questo lunedì, portando a più di qualche segno grosse chance in diversi settori della vita. Ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati alla ripartenza della nuova settimana?

Bene, mettiamo subito in evidenza i migliori segni del giorno in relazione alla seconda sestina dello zodiaco: sotto i riflettori Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci. Nel periodo osservato, tema principale delle odierne predizioni, in primissimo piano risultano meritatamente tre segni: Aquario (top del giorno), Bilancia (cinque stelle) e Sagittario (cinque stelle). Tutti i sopracitati segni potranno contare su un giorno molto fortunato sia in amore che nel lavoro. Invece secondo quanto messo in chiaro dall'oroscopo di lunedì 20 gennaio, il periodo non sarà certamente molto gradito a coloro appartenenti al Capricorno, interessati da insidiose turbolenze astrali pronte rendere difficili anche i problemi ordinari.

Maggiori dettagli nel prosieguo.

Classifica stelline 20 gennaio 2020

Come sarà la giornata relativa del prossimo lunedì d'inizio settimana? Questa è la domanda posta da voi lettori alla quale cercheremo di dare una risposta. Come consuetudine ormai assodata da un pezzo, a rispondere è la nostra onnipresente classifica stelline del giorno 20 gennaio 2020. Come visto in precedenza nell'anteprima di apertura, ai primi posti della classifica troviamo Aquario, Bilancia e Sagittario.

La parte centrale nella scala del periodo invece, quella per intenderci indicante i frangenti di routine, è rappresentata da Scorpione e Pesci (quattro stelle) e, a chiudere il giro, il Capricorno. L'oroscopo giornaliero applicato alla giornata di lunedì è pronto a confermare quanto appena detto nel seguente resoconto, segno per segno:

Top del giorno : Aquario - Sole nel segno;

: Aquario - Sole nel segno; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: NESSUNO.

Oroscopo lunedì 20 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

In arrivo un lunedì 20 gennaio splendido e in linea generale vivibile, davvero alla grande. La giornata di ripartenza della nuova settimana si presuppone quindi che possa essere fantastica in primis in amore. Infatti, l'oroscopo quotidiano indica nella famiglia il vostro punto di forza: quest'ultima sembra catalizzare molto di più le vostre energie, col risultato di farvi sentire impegnati, liberi e felici, senza più spazi chiusi sul personale.

Single, una serata tranquilla davanti alla televisione ci può anche stare; se però avete rifiutato inviti intriganti, allora c’è qualcosa che sicuramente non quadra... Le previsioni del giorno invece, parlando di lavoro, l'invito dell'oroscopo è quello di non esitare a puntare su ogni cosa in grado di catapultare sempre più in alto. Le novità saranno numerose e soprattutto vantaggiose. Del resto, non avreste mai creduto di arrivare fin qui, bravi!

Scorpione: ★★★★. L'oroscopo del giorno 20 gennaio allo Scorpione indica che sarà un periodo indicativamente indirizzato verso la buona serenità, dunque privo di stress. L'Astrologia applicata al vostro segno prevede in generale situazioni non troppo impegnative: la realizzazione di un obiettivo comune porterà una ventata di buon entusiasmo e abbastanza nuove energie. In amore, le stelle vi prepareranno una giornata coi fiocchi e questa Luna in Sagittario, senza meno amica a tutti gli effetti, sarà un delizioso anticipo della probabile passione che avrete con il vostro partner. Potrete valorizzare e riscoprire le vostre capacità affettive ed esprimere finalmente tutte le emozioni tenute forse un po' represse in un angolino del cuore.

Single, la giornata sarà abbastanza promettente, soprattutto grazie a pianeti positivi pronti a lanciare intense vibrazioni sotto il profilo sentimentale e passionale: lasciate pure che il periodo faccia il suo normale corso. Nel lavoro, avrete bisogno di fare qualche accertamento dei fatti prima di prendere una decisione che comporterà degli impegni. Beneficerete di influenze planetarie che tireranno su il vostro morale: state andando nella direzione giusta.

Sagittario: ★★★★★. Giornata sicuramente positiva: in gran parte trascorrerà all'insegna della curiosità e del buon umore, alla ricerca di quel 'qualcosa' che - diciamocelo pure - nemmeno voi sapete cos'è.

In generale, di certo non avrete bisogno quasi di nulla, a parte del buon senso che, specie ultimamente, è venuto un po' a mancare. In amore, l'oroscopo indica quasi perfetto il periodo in relazione ai sentimenti in generale: diciamo pure che la buona sorte avrà un occhio di riguardo per eventuali vostri desideri. L'intesa e la passione, parlando di coppia, promettono momenti speciali da vivere tra la fine della mattinata e l'inizio del secondo pomeriggio. Single, vi accorgerete di aver fatto un torto alla vostra bella persona: per essere precisi, quello di non credere a sufficienza nelle vostre reali possibilità.

Poiché non è mai tardi per rimediare, iniziate pure già da subito a farlo, ok? Nel lavoro intanto, alcune novità stimoleranno a dare il meglio di voi in quelle cose che sapete: vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera. Pronti a sorridere dopo tanto aspettare?

Oroscopo del 20 gennaio: Capricorno, Aquario e Pesci

Capricorno: ★★★. Il prossimo lunedì si prevede 'sottotono' per voi appartenenti al segno del Capricorno. In alcuni casi farete fatica a concentrarvi; non saranno le energie a farvi difetto ma sarete piuttosto distratti da altri interessi.

Sarebbe meglio rimandare decisioni importanti a tempi migliori. L'oroscopo di lunedì in amore invita alla calma: avrete bisogno di trovare un modo costruttivo per parlare con il vostro partner su quelle questioni che solo voi sapete. Preparatevi ad abbassare le aspettative e stringere i denti: vi aspetta una fase abbastanza impegnativa, per cui meglio non abbassare la guardia, ok? In coppia, a fatica entrerete in sintonia con chi avete accanto: tranquilli, c'è chi sta peggio... Single, periodo abbastanza complesso anche per voi: avete chiari gli obiettivi? Se la risposta è 'no', allora il primo step da osservare sarà 'selezionare'.

Troppa carne al fuoco potrebbe complicare ancor di più la vita. Nel lavoro invece, secondo l'oroscopo del momento, qualcuno sta tentando di farvi i conti in tasca: proteggete di più la vostra privacy! A proposito di soldini: rientri anche cospicui sono previsti per chi ha la fortuna di essere lavoratore autonomo.

Aquario: ’top del giorno’. Giornata davvero meravigliosa, valutata nelle predizioni di lunedì come interessantissima soprattutto in ambito sentimentale. Il motivo? Ebbene, il Sole in arrivo nel segno proprio in questa giornata porterà tantissime opportunità da investire non solamente in amore.

In campo sentimentale, ci sono buone possibilità di andare incontro a situazioni nuove per voi già in coppia, anche abbastanza intriganti. A fine giornata potreste vedere un aumento di passionalità con tanta voglia di stare vicini: cercate di dimenticare qualcosa di non positivo capitato qualche giorno addietro... Single, per molti di voi cuori solitari l'oroscopo quotidiano prevede un'ondata di passione proveniente da astri particolarmente positivi verso il vostro segno vivacizzando la vostra vita affettiva presente e futura. Traetene vantaggio, dimenticate le preoccupazioni, perché un colpo di fulmine potrebbe scombussolare la vostra solitudine.

Nel lavoro invece, l'oroscopo in linea con le attese il periodo per coloro che hanno un'attività in proprio; chi, invece, è sotto contratto è invitato a fare qualcosa in più circa alcune collaborazioni in atto.

Pesci: ★★★★. Sostenuta da aspetti positivi, la giornata di inizio settimana (riferimento ovvio per questo lunedì) vi sarà utilissima per mettere a frutto le vostre ottime qualità pratiche. Discreti saranno i riscontro su alcuni fronti di interesse generale. Potrebbe essere una giornata ideale per il giardinaggio, specialmente per chi ha il cosiddetto 'pollice verde'. Occupatevi però anche delle questioni economiche, seguendo con più oculatezza le vostre finanze.

Secondo l'oroscopo del giorno 20 gennaio, riguardo i sentimenti, forse è arrivata l'ora di raccogliere ciò che avete nel frattempo seminato: gli eventuali frutti, se decideste in questo caso di accontentarvi, potrebbero sembrare anche discretamente gradevoli. Se single invece, la vostra sfera emotiva si addolcirà davvero tanto (forse troppo?), la tenerezza vi caratterizzerà in modo tale da far emergere in tutta la sua semplice bellezza ogni vostro sentimento. In molti finalmente riuscirete a comunicare facilmente i vostri desideri alle persone che vorreste avere per sempre accanto: le stelle incitano ad un sano quanto necessario relax mentale. Nel lavoro, secondo quanto reso noto dal vostro oroscopo, è tempo di scelte: potreste sentirvi in grado di affrontare nuove esperienze capaci senz'altro di dimostrare le vostre migliori qualità.