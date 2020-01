L'Oroscopo del giorno 23 gennaio 2020 svela previsioni abbastanza interessanti circa l'andamento del prossimo giovedì. Ad essere oggetto di studio da parte nostra, come da titolo, i soli sei segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco: dunque, occhi puntati in esclusiva su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Secondo quanto emerso nell'osservare il cielo astrale del momento, l'Astrologia senz'altro mette in primo piano i simboli dello zodiaco relativi a Sagittario (Mercurio in sestile a Marte) e Capricorno (Venere in sestile a Luna e Giove).

Entrambi i suddetti segni avranno la garanzia di una giornata positiva, in questo contesto espressa dalle cinque stelline in classifica. Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 23 gennaio, a dover probabilmente subire più di qualche difficoltà nel periodo, non potendo contare sul valido appoggio delle stelle, saranno coloro della Bilancia: ansiosi di appurare qualche dettaglio in merito? Bene, a seguire vi aspetta la scaletta con le stelline quotidiane e, subito dopo, il solito appuntamento con le predizioni astrali del giorno

Classifica stelline 23 gennaio 2020

Il prossimo giovedì è pronto per essere valutato da voi lettori attraverso i dettami restituiti dalla scaletta con le stelle quotidiane.

Al vertice della nuova classifica stelline, ovviamente interessante l'oroscopo del 23 gennaio 2020, come già anticipato spiccano in primo piano Sagittario e Capricorno, quest'oggi valutati in giornata 'top'. A seguire, sempre in periodo positivo (quattro stelle), Scorpione, Acquario e Pesci. Ultima ruota del carro, purtroppo, la Bilancia, sottoposta a turbolenze astrai abbastanza pesanti.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi giornaliere, interpretato come da copione nell'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Acquario, Pesci;

★★★: Bilancia.

★★: NESSUNO

Oroscopo giovedì 23 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★. Questo giovedì 23 gennaio, parte centrale della corrente settimana, per voi Bilancia partirà un po' in affanno, poi però si riprenderà abbastanza verso la fine del periodo.

Intanto, visto il frangente valutato con le tre stelle del 'sottotono', gli astri non hanno dubbi: in amore urge massima attenzione. In coppia soprattutto, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, cercate di mettere un freno alle vostre reazioni improvvise evitando di inasprire ulteriormente le situazioni a rischio. In caso di battibecchi sappiamo (e sapete) già chi avrà la peggio, non è così?

Bene, allora datevi una regolata. Potrebbe essere il caso di rivedere certi vostri atteggiamenti... Single, le previsioni del giorno indicano che potrebbero mancare forza di volontà, fascino e voglia di reagire. A 'perdere qualche colpo' potrebbe essere anche quel pizzico sensualità a voi tanto cara: cercate di riaccendere gli entusiasmi buttandola soprattutto sul romanticismo e sull'erotismo. Nel lavoro, secondo le previsioni dettate dall'oroscopo, il periodo in arrivo si preannuncia all'insegna del nervosismo e dell'agitazione.

Soprattutto nelle situazioni legate ai soldi oppure se appartenete a quelli con diatribe in corso, vuoi per un'eredità oppure per eventuali mancate riscossioni, potrebbe essere ancora lontano il momento in cui potreste scrivere la parola 'fine'.

Scorpione: ★★★★. In arrivo un giovedì 23 gennaio discreto, anche se con possibilità di piccoli sforamenti in termini di negatività comunque ampiamente accettabili. In generale, state per concludere un progetto importante, il che potrebbe abbastanza stancare fisicamente e/o mentalmente: resistete! In amore intanto, date ascolto ai vostri pensieri ma soprattutto al vostro animo: ci sono già dei sentimenti ben precisi da mettere in pratica che aspettano solo di essere esternati al vostro partner.

Single, l'oroscopo del giorno invita ad un po' di intraprendenza in più: potrebbe essere arrivato il momento per un soggiorno 'galeotto' da qualche parte della Penisola. Avete bisogno di uscire dalla quotidianità e questo lo sappiamo, quindi visto che il vostro morale è un po' ridotto male, che ne direste di iniziare a fare qualche cambiamento al vostro modo di vivere l'amore? Nel lavoro invece, sempre a detta dell'oroscopo del momento, non dovreste ingigantire i problemi in quanto a tutto c'è una soluzione. Diciamo che occorrerà solamente darsi ancora un po' da fare. Senz'altro alla fine ce la farete a portare a termine i vostri impegni.

Sagittario: ★★★★★. Il prossimo giovedì sarà senz'altro molto performante in termini di fortuna e positività per voi Sagittario. Grazie alla vostra sensibilità, emergerà la vostra empatia nel dare prova di essere comprensivi e disponibili in ogni situazione: bravi! In amore, l'oroscopo quotidiano preannuncia tanta fortuna e abbastanza positività su cui contare. Quindi, tutto a gonfie vele soprattutto in coppia: giocate con la curiosità invogliando il partner a fare scelte azzardate (anche piccanti!): non ve ne pentirete assolutamente... Single, questo è proprio il tempo giusto per cambiare qualcosa in merito ai sentimenti: se volete veramente essere felici non rifiutate eventuali inviti perché sarà soprattutto in quei contesti che potreste iniziare al meglio una eventuale nuova vita sentimentale.

Nel lavoro, l'oroscopo 23 gennaio a molti Sagittario indica che sarete molto metodici e svolgerete tutto quello che siete chiamati a fare prestando attenzione anche ai minimi dettagli. Una buona occasione sarà dietro l'angolo e si rivelerà particolarmente interessante dal punto di vista economico: preparatevi a farci un pensierino.

Astrologia del giorno 23 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di giovedì, periodo indicante il giro di boa della corrente settimana, valuta davvero con il massimo della positività soprattutto il comparto sentimentale; buona anche quello relativo al lavoro e alle professioni in generale.

In amore dunque, situazioni abbastanza positive: questo giorno potrebbe presentare qualche buon auspicio per la realizzazione di obiettivi riguardanti la coppia che da tempo perseguite. Non dormite, quindi, sugli allori ma agite subito! Single, l'oroscopo di giovedì la felicità vi renderà senz'altro belli dentro e fuori. Approfittate di questa giornata positiva e ricca di emozioni per mettere a segno qualche buon colpo a sfondo sentimentale. Intanto, visto il periodo positivo, le previsioni del giorno invitano ad uscire con gli amici al solo scopo di tentare di fare nuove conquiste. Nel lavoro invece, non si prevedono sorprese o straordinarie opportunità anche se la probabilità di veder aumentare (o almeno di restare stabili) i guadagni è alta.

Cercate di compiere qualche vantaggiosa operazioni finanziaria giocando al meglio le vostre carte.

Acquario: ★★★★. Questo giovedì di metà settimana per voi dell'Acquario si pensa possa essere abbastanza positivo, anche se con alcuni distinguo relativi alla parte centrale della giornata. A qualche nativo una situazione inattesa ma decisamente favorevole darà lo slancio giusto per affrontare parte del periodo: con la vostra consueta carica di ottimismo riuscirete a trasformare un problema in una positiva opportunità. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, potrebbero esserci anche dei sani momenti di relax: in coppia soprattutto, andateci piano con il fatto di puntare il dito su ogni piccola magagna del partner.

Chi è già stabilmente accoppiato, di certo vedrà aumentare i sentimenti che lo legano alla persona amata. Single, sfogliando tra i ricordi potreste ripensare a qualcuno per il quale al solo pensiero, ancora oggi, vi batte il cuore all'impazzata. Svegliatevi, la realtà vi aspetta: tornate con i piedi per terra soprattutto perché nuove storie aspettano solo di essere vissute, migliori senz'altro delle vecchie (magari finite male!). Nel lavoro invece, l'oroscopo invita qualcuno di voi nativi alla calma: potrebbe arrivare una inaspettata entrata economica o un regalo di un certo valore. A proposito di denaro, la Luna del periodo consiglia di non essere troppo spendaccioni.

Pesci: ★★★★. In arrivo un giovedì 23 gennaio abbastanza buono. Diciamo che la giornata di metà settimana sarà bella per chi è in attesa di riscontri o risposte: sono già molti giorni che aspettate dei risultati, finalmente stanno per arrivare! Secondo l'oroscopo del giorno 23 gennaio riguardo l'amore, in special modo nella vita di coppia, non siate troppo gelosi ma sforzatevi di dimenticare le tensioni quotidiane. Siate capaci di godere anche al solo piacere di stare con la persona che avete nel cuore, senza aspettarsi nulla in cambio: riceverete senz'altro tanta gioia nel cuore. Se single invece, stuzzicate la persona che vi piace con qualche piccola sorpresa, ok?

Intanto cercate di non aspettare che sia l'altro/a a fare la prima mossa, soprattutto perché potreste sciupare un'occasione irripetibile. Pertanto, non aspettate ancora o finireste con l'invecchiare! Dai, muovetevi prima che sia troppo tardi... Nel lavoro, per chiudere, fate pure le vostre normali attività con un occhio particolare all'autocontrollo. Dubbi? Se nel caso, sfruttate la vostra capacità di saperci fare per fini pratici.